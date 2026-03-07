3月時尚快訊｜抓緊時裝周尾巴、迎接大型藝術時尚盛事！定期更新

3月時尚快訊｜來到藝術三月，除了多個大型藝術展覽，還有多個品牌推出相應活動和展示，以及各個盛大的頒獎禮。以下為大家整理最新的時尚資訊，大家密切留意。



3月時尚快訊｜6日：I.T Outlet、i.t Outlet 進駐MegaBox

匯聚多個國際知名品牌的I.T Outlet進駐九龍灣MegaBox，不僅為時尚愛好者帶來更多元選擇，亦能以較親民的低至2折價格，來購買精選貨品。由3月7日起至31日，更推出限定優惠，不容錯過！

3月時尚快訊｜I.T Outlet、i.t Outlet 進駐MegaBox (品牌提供)

3月時尚快訊｜5日：TAG Heuer Connected Calibre E5 x Formula 1全新腕錶

特別為新一年的F1賽事而設，TAG Heuer重新擔任F1官方計時的角色，並推出全新鈦金屬傑作。以「Race Track」為核心，在數碼時間顯示上可見到賽道輪廓，並隨24場大獎賽的日程自動變化。可以透過單一鍵直達賽事世界，提供直接取自FIA的完整賽季日曆、賽程、賽後結果、車手與車隊排名，珍藏與實用度兼備。

3月時尚快訊｜4日：Saint Laurent 2026秋冬系列

巴黎時裝周期間，BLACKPINK成員Rosé出席 Saint Laurent 2026-2027秋冬系列時裝秀，有別之前的性感造型，今次穿鮮色一字肩禮裙，不僅突顯鎖骨的美態，禮裙採用的刺繡花紋，亦帶有古典華麗美學，配搭金屬色調sling back及手袋，結合現代魅力。

韓國男星安孝燮、日本演員山崎賢人、模特兒水原希子都有出席，以復古造型結合現代面料，展現出現代優雅風格。傳奇級超模Kate Moss亦與女兒Lila Moss一同觀賞時裝秀，Bella Hadid更為品牌擔任模特兒行秀。

3月時尚快訊｜3日：Dior 2026秋冬系列

來到巴黎時裝周，Dior發布最新2026秋冬系列，由創意總監Jonathan Anderson率領創作團隊，以品牌優雅浪漫的設計歷史，結合其現代實用美學，打造出富新鮮活力的詩篇。以下整理Dior 2026秋冬系列時裝秀的重點，除了保留上一季的設計細節，亦展現出Jonathan從不喜歡默守成規的設計公式。

3月時尚快訊｜Dior 2026秋冬系列時裝秀 (品牌提供)

3月時尚快訊｜2日：Moncler 呈獻2026春季系列

Moncler推出最新2026春季系列，採用柔和舒適的永恆色調，並運用優質物料打造對比鮮明的質感，展現出既輕盈又具層次感的穿搭藝術。此外，品牌特別邀請Celeste Dalla Porta和Francesco Scianna拍攝全新廣告企劃，為造型注入羅馬獨特的電影情懷。

3月時尚快訊｜2日：Aerie by American Eagle 展開春日篇章

迎接新一年，American Eagle副線運動品牌Aerie，亦推出全新春季系列，以舒適至上，結合明亮色彩，包括網眼球衣短袖T恤、花邊運動套裝及百褶網紗短褲等，打造出活力和陽光的清爽魅力。

3月時尚快訊｜Aerie by American Eagle 展開春日篇章 (品牌提供)

3月時尚快訊｜1日：美國演員工會獎女星造型

第32屆美國演員工會獎（又稱Actor Awards或SAG Awards）在美國東岸時間3月1日晚上8時（香港時間3月2日早上9時）舉行。當晚場內星光熠熠，包括愛瑪史東（Emma Stone）、Gwyneth Paltrow、Demi Moore， 以及新生代演員Chase Infiniti等。大會亦以「重現20、30年代荷里活風采」為穿搭主題，一眾女星們都以華麗造型現身！

