4月時尚快訊｜Balenciaga兩層新店開幕、《穿Prada的惡魔2》造型

4月時尚快訊｜藝術三月剛過，4月迎接夏天的來臨，各大品牌不僅呈獻最新夏季系列，亦有瑞士日內瓦的「Watches and Wonders 2026」，以及不同的潑水節活動。以下持續更新時尚界的最新消息與快訊，助大家緊貼熱潮！



4月時尚快訊｜23日：Balenciaga位於K11 MUSEA新店開幕

Balenciaga全新雙層複式專門店於K11 MUSEA正式重開，新店樓高兩層，總面積約 461 平方米，為男女裝、鞋履、手袋配飾、珠寶及眼鏡系列帶來更寬裕的展示空間。新店展現多款店內限定產品，包括Radar Slip-on、High Summer 26 系列、全新 azalée 配色的 Clicca 手袋等，並搶先發佈 Jet Sneaker。開張當日，品牌更邀請容祖以及Jeffrey魏浚笙出席開幕活動，場面非常熱鬧。

4月時尚快訊｜22日：National Geographic 地球日展覽「Step Into Wonder」

4月22日為地球日56周年，提倡生態共融的服飾品牌National Geograpic Apparel，特別呈獻全新主題展覽「Step Into Wonder」，由即日起至5月3日在沙田新城市廣場專門店舉辦。聚焦亞馬遜雨林及非洲生態兩大主題，設置展覽與環保工作坊，帶領大家重新思考人與自然之間的連結。

4月時尚快訊｜National Geographic 地球日展覽「Step Into Wonder」(品牌提供)

4月時尚快訊｜22日：UNIQLO 最新Cecilie Bahnsen聯名系列

宣布與丹麥女裝設計師Cecilie Bahnsen攜手合作，將於5月22日推出全新設計師聯名系列，以「詩意之形」為設計靈感，結合Cecilie Bahnsen精緻的設計與工藝，洋溢出少女浪漫的氛圍。

4月時尚快訊｜UNIQLO 最新Cecilie Bahnsen聯名系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜21日：De Beers 「A Diamond is Forever」座談會

迎接品牌標語「A Diamond is Forever」明年踏入第80年，De Beers集團不僅出書《A Diamond Is Forever: The Making of a Cultural Icon 1926-2026》，亦舉行私人座談，分享時下鑽石流行趨勢，並邀請大家觀賞一顆28.88卡圓形D色全美無瑕Type II A鑽石「Jwaneng 28.88」。該鑽石將於23日在蘇富比拍賣行進行拍賣，由一顆114.83卡原石切割而成，加上內外無瑕的特徵，在天然鑽石中佔比不足2%，收藏價值超高，估值1,700萬至2,200萬港元。

4月時尚快訊｜De Beers 「A Diamond is Forever」座談會 (Kristie攝)

4月時尚快訊｜De Beers 「A Diamond is Forever」座談會 (Kristie攝)

4月時尚快訊｜20日：RIMOWA 全新活力色調

為迎接夏日，RIMOWA將Essential及Groove系列全換上全新色調，以鮮明奪目的亮橙與紫紅色，勾勒出層次豐富而講究的生活美學。

4月時尚快訊｜RIMOWA 全新活力色調 (品牌提供)

4月時尚快訊｜17日： Delvaux 「Brillant」慶祝晚會

比利時奢華皮具世家Delvaux，於尖沙咀K11 MUSEA舉行旗艦店開幕活動，本地樂壇天后陳慧琳、歌手盧慧敏（Amy Lo）和演員許恩怡（Natalie Hsu）都有出席，場面熱鬧。場內以俐落的裝飾藝術風格為主，融入珍貴且具功能性的設計元素，包括一幅來自17世紀佛蘭德斯的華麗掛毯，歌頌日常生活中的非凡與喜悅時刻。

4月時尚快訊｜Delvaux 「Brillant」慶祝晚會 (Kristie攝)

4月時尚快訊｜Delvaux 「Brillant」慶祝晚會 (品牌提供)

4月時尚快訊｜16日：The Jacksons 春夏系列

為今個春夏呈獻逾20款獨家設計，當中全新長型編織袋型「Eloise」，以流暢修長的輪廓，重新詮釋品牌美學，配以繽紛色調，以及活力的字體和圖案，締造出陽光與度假的氛圍。

4月時尚快訊｜The Jacksons 春夏系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜16日： 鄧紫棋 出席五糧液一見傾心發布派對

若是愛酒之一，不容錯過五糧液新品「五糧液一見傾心」，將花香、果香、蜜香、窖香及多糧香交織，口感綿柔甘甜。全球代言人鄧紫棋驚喜出席香港發布派對，還與粉絲互動，推動全場氣氛。

4月時尚快訊｜鄧紫棋 出席五糧液一見傾心發布派對 (品牌提供)

4月時尚快訊｜16日： Moncler 全球廣告企劃

Moncler全新系列以「輕鬆入夏」為時尚語言，重新演繹標誌性的柔軟蓬鬆質感，並邀請Jamie Dornan主演全新全球廣告。廣告靈感源自Moncler羽絨服為人熟悉的質感和疊穿美學，結合趣味十足的充氣動物雕塑為特色，體現出夏日的和煦活力。

4月時尚快訊｜Moncler邀請Jamie Dornan主演全新全球廣告。(品牌提供)

4月時尚快訊｜Moncler 全球廣告企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜15日：RIMOWA 聯手Lehni推限量系列

RIMOWA攜手瑞士設計品牌Lehni推出限量聯乘系列，延伸標誌性旅行語言至當代居家空間，帶來專為家居空間精心打造的RIMOWA Lehni長凳及RIMOWA Lehni抽屜，能夠收納及保護 RIMOWA Cabin 行李箱，為現代居家空間提供更優雅和諧的收納美學。

4月時尚快訊｜RIMOWA攜手Lehni推限量系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜15日： MaisonMargiela/folders特別項目

回顧在1989年首場時裝秀上推出的白漆工藝Bianchetto，Maison Margiela在深圳推出《惜舊成新：白漆手工坊》體驗活動，在團隊的指導下，大家可以運用Bianchetto工藝，來改造自己的服飾單品，完成後更可獲一件標誌性的「白袍」(blouse blanche)。

4月時尚快訊｜MaisonMargiela/folders特別項目 (品牌提供)

4月時尚快訊｜15日： GIORDANO 全新系列

特別為本地多變的春季氣候打造，GIORDANO擴展Touch系列，以兩大全新面料 —— 絲光棉及桑蠶絲混紡，打造出輕盈、透氣與柔滑的觸感，結合日常和簡約的設計，展現出natural luxury的魅力。

4月時尚快訊｜GIORDANO 全新系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜14至20日： 「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展

鐘錶界每年一度的大型盛事「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展（Watches and Wonders Geneva 2026），在4月14日至20日選址Palexpo展覽館展開。場內公開各大鐘錶品牌的新傑作和技術，包括Rolex、Tudor、Vacheron Constantin、Audemars Piguet、Cartier和Hublot等，以加深大眾對腕錶的認識。

瑞士「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展Rolex、Hermès等重點款一覽

4月時尚快訊｜ 「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展 (品牌提供)

4月時尚快訊｜10日： FURLA 最新廣告企劃

以「廣告娛樂概念」為核心，FURLA透過獨特的電影敘述手法，來呈獻最新2026春夏系列。廣告故事講述一對女生朋友，在追隨音樂夢期間，遇到的困難與迷茫，最後她們互相理解和尊重，並體諒對方面對不同選擇的勇氣。手袋系列巧妙地融入敘事之中，陪伴主角度過不同時刻，以反映不斷變化的情緒和場景。

4月時尚快訊｜FURLA 最新廣告企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜8日： 「VIVAIA for Earth」企劃

為進一步提倡環保理念，VIVAIA推出全新「VIVAIA for Earth」企劃，攜手香港海洋公園合作，呈獻大熊貓限定系列，以大熊貓龍鳳胎「加加」及「得得」為主要設計，結合回收再生材料及舒適鞋履科技，打造可愛和實用的時尚魅力。此外還有Audrey動物保育系列，設計靈感源自全球多元生態系統，涵蓋短尾矮袋鼠、巨嘴鳥、遠東豹、狐猴及海鸚等動物，並以微笑表情展現美好和友善，加強宣傳大自然之美。

4月時尚快訊｜「VIVAIA for Earth」企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜8日：HEARTS ON FIRE「WHAT’S YOUR SIGNATURE? 」全球宣傳企劃

為迎接30周年，HEARTS ON FIRE邀請多位現代女性，展現出各自的天賦光芒和獨特個性，並透過將鏡頭化作鏡面，倒映出由女性自行定義、與別不同的沉著自信。宣傳企劃同時展出全新DREAM系列，以唯美鑽光和細緻工藝，來襯托出每位女性的真誠與鮮明個性。

4月時尚快訊｜HEARTS ON FIRE「WHAT’S YOUR SIGNATURE? 」全球宣傳企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜6日：《穿Prada的惡魔2》日本東京活動

著名美國電影《穿Prada的惡魔》原班人物推出第二季，香港將在4月30日上映。分別飾演雜誌主編及助理的梅莉史翠普（Meryl Streep）和安妮夏菲維（Anne Hathaway），日前率先現身日本東京預熱活動，造型瞬即吸引眾人注意。梅莉史翠普穿上CHANEL紅色禮裙，透過黑色透視締造視覺對比，加上俐落髮型盡展優雅；安妮夏菲維則以Valentino黑白禮裙的皺紋設計，展現出復古玩味，搭以胸前的紅色點綴，展現出艷麗感覺。

4月時尚快訊｜梅莉史翠普以CHANEL造型出席《穿Prada的惡魔2》日本東京活動 (品牌提供)

4月時尚快訊｜安妮夏菲維以Valentino造型出席《穿Prada的惡魔2》日本東京活動 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Samsonite香港「Upgrade Your Journey」企劃

秉承「我們的負責任之旅」（Our Responsible Journey）的永續發展，Samsonite聯同香港海洋公園保育基金（保育基金），在保育基金及馬蹄蟹專家Kevin Laurie的帶領，參與下白泥泥灘清潔活動，讓團隊深入了解泥灘的生物多樣性，以及馬蹄蟹面臨的威脅。

由即日起至5月31日，Samsonite香港展開年度「Upgrade Your Journey」企劃，ZIPPRIX FT系列行李箱可享7折；而每售出一個 ZIPPRIX FT系列行李箱，品牌更會捐出50港元予香港海洋公園保育基金，用於生態保育及教育項目。

4月時尚快訊｜Samsonite香港「Upgrade Your Journey」企劃 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Chaumet 全新ENVOL系列

Chaumet再以大自然為靈感，在金鐘太古廣場專門店展出最新ENVOL高級珠寶系列。設計採用標誌性藍色為基礎，結合首次由大明火琺瑯工藝製成的羽翼圖案，以及邃濃鬱的午夜藍寶石，締造優雅動人的篇章。珠寶亦可分拆佩戴，展現出工藝與實用兼重的美學。

4月時尚快訊｜Chaumet 全新ENVOL系列 (Kristie Chu攝)

4月時尚快訊｜2日：GUCCI 呈獻「GUCCI MEMORIA」展覽

重述GUCCI的105年品牌歷史，在2026年米蘭設計周期間推出由Demna策劃的展覽，選址歷史悠久的Chiostri di San Simpliciano（Piazza Paolo VI, 6），並邀請大家沉浸於一段串聯過去與現在的敘事之中。展覽將於4月21日至26日對外開放，有興趣可於官網預約入場。

4月時尚快訊｜GUCCI 呈獻「GUCCI MEMORIA」展覽 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：JIL SANDER 與PUMA聯名系列

主打簡約美學的JIL SANDER，延續與PUMA的創意合作，推出全新K-Street聯名系列鞋款，將精緻的製鞋理念轉化為流線型運動鞋，打造出線條流暢及舒適的體驗。

4月時尚快訊｜JIL SANDER 與PUMA聯名系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Gigi Hadid 演繹Miu Miu全新手袋系列

Miu Miu全新Arcadie與Wander手袋系列廣告企劃中，由攝影師Steven Meisel掌鏡，Gigi Hadid演繹出現代獨立女性的自信。她穿上中性色調服飾，正在一間帶有復古氛圍的公寓內，優雅地坐在一張椅子上，讓空間形成鮮明的年代對比，刻劃出個人的自主與存在感。

4月時尚快訊｜Gigi Hadid 演繹Miu Miu全新手袋系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜2日：Montblanc 最新腕錶系列

在Watches and Wonders舉行前，Montblanc發布新系列腕錶。其中Iced Sea系列的0 Oxygen日期顯示自動機械腕錶，設計讚頌「冰海冰川」（Mer de Glace）的地質特色，將保存完好的樹木碎屑加到錶盤設計上。另一款則以夏天日落的溫暖珊瑚色調為靈感，展現活力色彩。

4月時尚快訊｜Montblanc 最新腕錶系列 (Kristie Chu攝)

Montblanc Star Legacy系列Nicolas Rieussec計時腕錶則向巴黎賽馬、國王的製錶師及首款滴墨式計時碼錶致敬。錶盤圖案源自Victor Adam在1829年的作品《四騎師策馬疾馳》（Four Jockeys storm with their horses），配搭米色暈染飾面，締造復古質感。錶帶背面同樣設有巴黎地圖圖案，打造細緻奢華的魅力。

4月時尚快訊｜2日：Pandora x Disney 聯名系列

繼續與攜手Disney呈獻更多夢幻飾品。Pandora最新「迪士尼公主系列」以經典人物故事為靈感，包括《仙履奇緣》及《魔雪奇緣》，展現出新時代女性的堅定與優雅。此外，「迪士尼貓奇系列」則以《富貴貓》為主題，將Marie的俏皮與自信個性，化為細緻的飾品工藝。

4月時尚快訊｜Pandora x Disney 聯名系列 (品牌提供)

4月時尚快訊｜1日：袁澧林 出席第50屆香港國際電影節

第50屆香港國際電影節在4月2日至12日舉行，香港演員袁澧林於開幕典禮中，以CHANEL造型展現出中性型格的魅力。恤衫為創意總監Mattieu Blazy為品牌打造的首個春夏系列，借鑑男裝恤衫設計，並重新演繹成柔美的廓形、細膩的細節，配搭拖尾中長裙，締造出effortless的優雅形象。