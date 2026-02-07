2月時尚快訊｜情人節、新年、時裝周精彩活動：Minnie來港展帥氣

2月迎接大型節日和盛事，不僅踏入情人節及農曆新年，2026秋冬女裝時裝周亦要開始，帶來彩虹的活動。「01女生」整理最新的2月時尚快訊，讓各位時尚更快掌握時下流行趨勢。



2月時尚快訊｜6日：Miu Miu 中環置地門店開幕

Miu Miu於中環置地廣場門店開幕，特別邀請韓國人氣女團Idle成員Minnie參與，同場還有多位本地明星藝人，包括邱彥彤、蔡思韵、林愷鈴、甄濟如及陳漢娜等，場面非常熱鬧。

2月時尚快訊｜Minnie現身韓國仁川機場，準備出席Miu Miu在中環置地門店的開幕活動。(品牌提供)

2月時尚快訊｜5日：Sam Edelman 新春主題系列

Sam Edelman呈獻最新的新年、情人節及春季系列，以象徵喜慶吉祥的紅色為主色調，同時春季系列亦加入魚網編織及蕾絲元素鞋屐，配襯手袋、皮具及絲巾，帶來趣味時尚。

2月時尚快訊｜EMPHASIS 全新M「冠」系列珠寶 (01女生)

2月時尚快訊｜5日：香港國際珠寶展記者會

第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展及第42屆香港國際珠寶展即將展開，並在5日舉辦記者會。大會公布主題為「匯聚瑰麗光輝」，預計逾40個國家、約4,000家展商參與，期間將會展出價值1,404萬港元的紅寶石首飾套裝，不容錯過。

2月時尚快訊｜4日：Anteprima 將推出Cinnamoroll聯乘

Anteprima日前推出2026早春系列，將最新的Mini Boxxie Wirebag，配搭可愛的新年主題吊飾，包括999純銀Wire的馬年吊飾、燈籠、柑橘和爆竹吊飾，讓新年更添喜慶氛圍。此外，品牌將與Cinnamoroll聯乘推出手袋、背囊和吊飾，連背後玉桂卷般的捲尾巴，也製作細緻，非常值得收藏。

2月時尚快訊｜3日：EMPHASIS 全新M「冠」系列珠寶

為新春展開新篇章，首次採用HyCeream高精密陶瓷材質，經過多重打磨與拋光，以一抹鮮明的紅色，展現出艷麗而細緻的獨特質感。「冠」系列源自品牌M形標誌，透過簡潔而帶稜角的線條，展現多面向時尚。

2月時尚快訊｜2日：格林美女星造型盤點

第68屆格林美獎在本地時間2026年2月2日早上，於美國洛杉磯加密貨幣網體育館舉行。深受年輕樂迷歡迎的Lady Gaga、Sabrina Carpenter、ROSÉ和HUNTRIX等，都盛裝打扮踏上紅地氈和舞台，並帶動不少話題。

