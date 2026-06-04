6月時尚快訊持續更新:金采源清爽演繹Wirebag、Longchamp尋寶之旅

6月時尚快訊｜正式進入暑假倒數！6月活動開始熱鬧，除了連串消暑好去處及世界盃預熱，也有不少時尚品牌換上夏日系列，並帶來注目活動。以下持續更新今個6月的時尚快訊，大家絕對不要錯過！



6月時尚快訊｜19日：UNIQLO 與Francesco Risso聯名系列

展現夏日風情，UNIQLO相隔4年，宣布再度與意大利設計師Francesco Risso合作，以「Made for Dreaming」為靈感，採用立體而柔軟的剪裁線條、手繪風印花和鮮艷柔和的色調，締造出自由率性的魅力。

我們打造一個富藝術感同時結合一致性的系列，將俏皮大膽的感覺融入實用的服裝中。能襯出每位內在的的耀眼光芒。 意大利設計師Francesco Risso

6月時尚快訊｜UNIQLO 與Francesco Risso聯名系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜5日：DIESEL 尖沙咀專門店開幕

經過一段長時間，DIESEL位於尖沙咀K11 MUSEA的專門店，在2樓重新盛大開幕。重新演繹創意總監Glenn Martens的時尚觸覺，店內強調工業藝街風格，配搭如爆谷質感的磚頭外牆，中間更設置粉紅金屬牆，締造特色風格。同場設有2026秋冬系列、D-line肩背袋及最新與Tinder聯乘的膠囊系列，不容錯過！

6月時尚快訊｜5日：Gentle Monster Veggie Collection 香港期間限定店

Gentle Monster早前推出的Veggie Collection，由人氣女團aespa成員Karina擔任宣傳企劃的主角，吸引不少人注意。現時這個系列登陸香港，在銅鑼灣利園設置期間限定店，以輕巧、可摺疊眼鏡為主軸，帶大家置身品牌不斷演變的世界觀。

6月時尚快訊｜4日：金采源 演繹人氣Wirebag手袋

近年以率直與怪異色彩風格掀起話題的韓國女團LE SSERAFIM，隊長金采源再與ANTEPRIMA合作，演繹最新的「Daily Sparkle」廣告企劃，展示經典twist Wirebag的全新「幻彩星空色系」，同時帶來清甜活力的Motivo Frutta Charm系列，看來充滿夏日風情。

6月時尚快訊｜金采源 演繹人氣Wirebag手袋 (品牌提供)

6月時尚快訊｜4日：ATEEZ MINGI 將出席MCM新加坡50周年快閃店預熱

適逢50周年，MCM在新加坡舉辦快閃店活動，並邀請人氣偶像團體ATEEZ成員MINGI出席。MINGI日前飛往新加坡時，於韓國仁川機場展示型格的機場時尚，身穿他與品牌的聯名膠囊系列，包括拉鍊連帽衛衣、Stark背囊、工裝褲及護目鏡式太陽眼鏡，締造舒適優雅的品味。

6月時尚快訊｜ATEEZ MINGI 將出席MCM新加坡50周年快閃店預熱 (品牌提供)

6月時尚快訊｜3日：Longchamp 展開沉浸式城市尋寶旅程

探索香港傳統巧手工藝，Longchamp展開沉浸式城市尋寶旅程，由尖沙咀廣東道旗艦店出發，帶領多位藝人穿梭香港各處，體驗製作本土特色工藝。此外，Longchamp亦推出2026秋季「Be Curious」系列，同時旗艦店設有客製「CHAMPion」鎖匙扣，非常適合襯配不同色調的夏日手袋。

6月時尚快訊｜Longchamp 展開沉浸式城市尋寶旅程 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜3日：謝霆鋒北京演唱會 佩戴Pomellato高級珠寶 與BAPE推出限定TEE

謝霆鋒展開《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，日前順利完成北京站，除了帶來激烈演出，掀起全場高潮和歡呼，造型亦是亮眼，如在白色簡潔造型上，綴以Pomellato Catene高級珠寶系列頸鏈，以雙圈形式佩戴於手腕上，打造型格個性，同時展現璀璨光芒。

6月時尚快訊｜謝霆鋒在北京演唱會中佩戴Pomellato高級珠寶。(品牌提供)

他亦驚喜聯乘時尚潮牌A BATHING APE（BAPE）推出服飾，並在演唱會上率先穿著和展示聯名TEE，帶來不少話題。TEE靈感來自其演唱會經典元素「蝴蝶」，以黑白兩色為基調，將深淺層次的蝴蝶元素融入標誌性的APE HEAD輪廓中，配搭哥德字體圖案，展現出搖滾音樂與街頭的文化結合。

6月時尚快訊｜謝霆鋒北京演唱會與BAPE推出限定TEE。(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：Tiffany & Co. 利園專門店開幕 鍾楚紅驚喜現身

鍾楚紅今日仙氣現身 Tiffany & Co. 於銅鑼灣利園三期的 Blue Book 2026 High Jewelry Collection - The Hidden Garden 活動。她以白色禮裙襯搭鑽石頸鏈，加上隨風飄逸的輕紗斗篷，散發知性女神氣質。同場還有倪晨曦，看來優雅迷人。

6月時尚快訊｜Tiffany & Co. 利園專門店開幕 鍾楚紅驚喜現身 (Kristie Chu攝)

6月時尚快訊｜1日：SKIMS 將在銅鑼灣開設首間專門店

由金卡戴珊有份主理的品牌SKIMS，將於銅鑼灣時代廣場開設首間香港專門店，並在今年11月開幕。對此，金卡戴珊感到期待，讚揚香港擁有令人難以置信的活力、獨特時尚視野以及對全球時尚的影響力，「在這座城市開設旗艦店，能夠讓顧客以更個性化的方式體驗SKIMS每一件產品的品質、版型和創新。」

6月時尚快訊｜SKIMS 將在銅鑼灣開設首間專門店 (品牌提供)

6月時尚快訊｜1日：Delvaux 演繹比利時夏日風情

炎炎夏日，Delvaux帶大家來到比利時的海邊，展現出色彩與神秘的魅力。當中經典的Pin Twist手袋換上全新薄荷色，配搭全新Fruitissimo系列掛飾，帶來視覺上的色彩盛宴，散發俏皮與優雅的魅力。