秋冬高訂時裝周：CHANEL童話為題、Schiaparelli向AI宣戰探索未知

2026秋冬高訂時裝周在7月6至9日完滿舉行。各大品牌創意總監，都交出一份令人驚艷的傑作，留下觀眾不少藝術想象。以下整理品牌的高訂時裝秀重點！



CHANEL 2026 秋冬高訂系列時裝秀

時間：2026年7月7日晚上8時（香港時間）

地點：法國巴黎大皇宮（Grand Palais）

主題：「Gaby and the Beanstalk」



當首位模特兒踏上時裝天橋，左手上一本古舊啡色書本映入眼簾。這是從Gabrielle Chanel歷史寓所租借的《仙女故事集》（Les Fées, Contes des Contes），也是今個系列一切的起源。藝術總監Mathieu Blazy寫道：「我開始好奇，Gabrielle Chanel一生是童話嗎？我從她的圖書館看到這本書，然後問自己，糅合高訂我們可以讓衣服像書本般訴說故事。」

當首位模特兒踏上時裝天橋，左手上一本古舊啡色書本映入眼簾。(品牌提供)

當首位模特兒踏上時裝天橋，左手上一本古舊啡色書本映入眼簾。(Getty Images)

整個系列充滿童趣，同時展現出細緻精堪的工藝。取材由童話《傑克與豌豆》（Jack and the Beanstalk）到《金髮女孩與三隻熊》（Goldilocks and the Three Bears），透過刺繡、褶襇、製帽、金銀工藝及製鞋等，融入蔓藤、稻草人、豌豆、小熊和皮毛等設計元素，加上暗藏細節，締造出富神秘感的趣味。造型亦採用破壞和分割的剪裁，呈獻穿衣的隨性和自由。

+ 3

Dior 2026-2027 秋冬高訂系列時裝秀

時間：2026年7月6日晚上9時（香港時間）

地點：法國巴黎羅丹美術館（Musée Rodin）

主題：向藝術家Lynda Benglis傑作致敬



創意總監Jonathan Anderson將高訂系列，化成藝術意境，從美國雕塑家Lynda Benglis的作品，轉到整個高訂系列的元素裡。作品中標誌性的結繩、摺疊和模塑，由金屬、炫彩、硬殼或像紙般的纖維，配合柔軟的銀網重新演繹，當中的《孔雀》（Peacock）系列捕捉鳥的形態，品牌採用鮮明花卉及串珠刺繡來呈現這個概念。

Dior向藝術家Lynda Benglis傑作致敬。(品牌提供)

Lynda Benglis於1970年代創作的《孔雀》（Peacock）系列。(IG@dior)

+ 2

Giorgio Armani Privé 2026-27 秋冬系列時裝秀

時間：2026年7月8日凌晨1時（香港時間）

地點：法國巴黎Palazzo Armani

主題：閨房藝術照（Boudoir）



相較華麗的高訂系列，Giorgio Armani視為表達自我的私密空間，並透過時裝秀公開呈現，感覺神秘的同時，流露出若隱若現的誘惑。採用微亮及絲絨啞光質感，結合貼身而流暢的線條剪裁，加上閃爍刺繡點綴，締造出女性的柔美與率性。

時裝是容許我們表達自我的語言。 Giorgio Armani

Giorgio Armani Privé 2026-27 秋冬系列時裝秀 (IG@giorgioarmani)

李冰冰有份出席觀看Giorgio Armani Privé時裝秀。(IG@giorgioarmani)

Balenciaga 第55季高訂系列時裝秀

時間：2026年7月8日下午5時30分（香港時間）

地點：法國巴黎國際大學城（Cité Universitaire）戶外庭院

主題：重塑廓形構築



由Pierpaolo Picciolo接掌Balenciaga後，發表首個高訂時裝系列，在綠草如茵的庭院中，和煦陽光直灑到鮮艷服飾上，更顯出造型的輪廓層次。比起表達概念，Pierpaolo Picciolo更想將高訂系列看成實際應用，探索身體、工匠與服裝之間的關係。

時裝秀由超模Gigi Hadid揭開序幕。(IG@balenciaga)

Pierpaolo Picciolo將高訂系列看成實際應用。(IG@balenciaga)

時裝秀由超模Gigi Hadid揭開序幕，以巨型層次的羽毛上身造型，揭示重塑輪廓的主題。服裝運用立體身體掃瞄建立雛形，並採用Neo-Gazar面料支撐服飾內部結構，同時保持輕盈和挺身，以打造出充滿浮誇與張力的建築美學。加上柔性女裝工藝「Flou」，賦予造型流動的特性，展現出隨性優雅的氛圍。

Schiaparelli 2026-2027 秋冬高訂系列時裝秀

時間：2026年7月6日下午4時（香港時間）

地點：法國巴黎芳登廣場（Place Vendôme）

主題：《深淵：虛空呼喚》（The Abyss: The Call of The Void）



國際女星楊紫瓊、Zendaya及「婚紗女王」Vera Wong都有出席時裝秀。一貫超現實主義，系列以非傳統面料探索時裝的未知，如矽膠、乳膠與仿生義體等，並承載如主題般處於孤注一擲邊緣的決心，向現代對人工智能（AI）濫用的對決。

整個系列以非傳統面料作主角。(IG@schiaparelli)

國際女星楊紫瓊都有出席時裝秀。(Getty Images)

當創作者試圖去控制、去定義整個過程時，往往也是扼殺創意邊界的開始。 Daniel Roseberry

創意總監Daniel Roseberry放棄公式化的美好結果，與巴黎專門為電影工業製作高仿真嬰兒模型的特效工坊合作，將矽膠澆鑄成仿生的立體軀殼，並透過工藝修飾。再綴以絲綢、緞面與純羊毛等配搭，形成視覺上的碰撞，並帶來全新的藝術語言。