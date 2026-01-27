高訂時裝周｜Dior花田預告致敬John Galliano　Rihanna現身大秀

2026春夏高訂時裝周正式展開，首日便帶來創意總監Jonathan Anderson，為Dior設計的首個高訂系列，以大自然構成的美妙樂章，展現出高級優雅的醉人氛圍，令網民不禁讚嘆「歡迎回來Dior」。以下整理今個時裝秀的重點。



Dior 2026春夏高訂時裝秀選址巴黎羅丹美術館（Musee Rodin）。在時裝秀開始前，可見不少分量級嘉賓到場觀賞，包括樂壇天后Rihanna、知名演員Jennifer Lawrence、Anya Taylor-Joy，而亞太區代表則為品牌大使陳庭妮，以修身西裝外套及短裙，襯搭藍色皺褶恤衫，在型格與柔美之間取平衡。Rihanna 則以 oversize 黑色外套，綴以皺褶紡紗，加上俐落髮型，看來型格十足。

Dior 2026春夏高訂時裝秀嘉賓名單包括：

Dior 2026春夏高訂時裝秀預告

Dior在高訂時裝秀前，預告一件輕盈皺褶紡紗禮裙，看來瑰麗優雅。除了去年在法國城堡附近所拍到的仙客來花田，品牌還預告多種天然神秘的寶石材料，並補充「承載記憶、物質或先前意義的物品和材料。」而這些課題亦在時裝秀內逐一解開。

Dior 2026春夏高訂系列重點1. 場內佈置成繁花世界

Jonathan Anderson將場內打造成一個迷幻神秘的世界，帳篷內部佈滿鏡面，天花板則墜吊著苔蘚，以及以絲製成的花朵，並透過倒影照射到地面，營造出一種迷幻似真的朦朧美氛圍。品牌創辨人Dior先生熱愛園藝，更把花卉當成創作靈感，Jonathan因此延續這個精神，糅合個人風格，締造全新的優美演譯。

Dior 2026春夏高訂系列重點2. 向John Galliano致敬

今個時裝秀的特別嘉賓，便是前創意總監John Galliano。而在時裝秀的最初，便以仙客來花田作預告。這個行動的由來，是Jonathan為Dior打造首個系列時，邀請John Galliano觀賞，對方到訪時向他送贈兩束仙客來鮮花。因此Jonathan透過重現花卉，向對方致敬之餘，亦帶有「接棒」的意味。

此外，在整個系列中，Jonathan亦大量運用John Galliano擅長的斜裁垂墜設計，來歌頌這位大師的天賦。

Dior 2026春夏高訂系列重點3. 花卉輪廓剪裁

整個系列的輪廓設計，猶如含苞待放的花朵，伴隨模特兒輕盈的步伐，締造靈動和舒適的氛圍。特別融入陶藝家Magdalene Odundo擬人化陶瓷器皿的曲線，轉化為布料藝術，配搭精緻的刺繡工藝，讓模特兒們看似行動的大型花卉，如蘭花、白掌、繡球花，以及Dior先生最愛的鈴蘭花等，帶出女性與自然共通的柔和美態。

Dior 2026春夏高訂系列重點4. 呼應2026女裝春夏系列

在整個時裝秀中，可見到春夏女裝系列的影子，透過斜紋皺褶、輕盈紡紗、蝴蝶結及不對稱剪裁，展現出悠閒和活力感覺。加上垂墜感剪裁，展現出女性從容不迫的優雅態度。

Dior 2026春夏高訂系列重點5. 「Grammar of Forms」展覽

如果想欣賞Jonathan Anderson首個高訂系列，可以在1月27日起至2月1日，參與羅丹美術館的「Grammar of Forms」展覽。裡面展示部分Dior 2026春夏高訂作品，以及Dior先生的創作，陶瓷家Magdalene Odundo亦會擺放雕塑品，讓大眾更為認識高訂的精堪工藝。