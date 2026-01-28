Matthieu Blazy首個CHANEL春夏高訂作品：蘑菇、小鳥展開詩意夢景

隨著2026春夏高訂時裝周展開，CHANEL創意總監Matthieu Blazy於昨日（27日）交出為品牌打造的首個高訂作品。選址依舊在巴黎大皇宮（Grand Palais）舉行，多位知名嘉賓獲邀出席，有如秀前預告般，場內佈置彷如引領大家進入浪漫的小動物世界。以下整理今個時裝秀的重點，大家不容錯過。



2026春夏高訂時裝周｜CHANEL出席嘉賓名單

是次系列為Matthieu Blazy入主CHANEL一年後，首個打造的高訂作品。多位品牌大使都有到場觀賞，包括A$AP ROCKY、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Margaret Qualley及高金銀和劉雯等，品牌藝術暨文化大使泰達史雲頓（Tilda Swinton）和品牌好友Dua Lipa亦有現身支持，當然不少得擔任品牌中國形象大使多年的周迅，場面星光熠熠。

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL出席嘉賓名單：高金銀 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL時裝秀預告

CHANEL事前於社交媒體上傳預告，可見強調工坊的精堪工藝，同時加上可愛的小動物貼圖，如燕子和松鼠等，讓整個構圖充滿輕鬆的氛圍。

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL時裝秀主題

整場時裝秀的靈感， 來自一段簡約而複雜日本短詩：講述小鳥佇立蘑菇上，展現出美態，然後再飛走。Matthieu Blazy將這個稍縱即逝的美好留住、並重現，「高訂服是CHANEL的靈魂。穿著的人就如設計師，給予服飾一個真實故事，它們獨有的故事及情感共鳴，如予女生一幅畫布，去講述她們的故事。」

他將時裝秀化成充滿詩意的情景，模特兒在系列的中間，開始轉變為不同品種的小鳥，有著各樣外形與形式。小鳥被視為自由的符號，CHANEL引領大家進入夢幻世界，在一瞬間，高訂系列給予一段詩意的暫停，然後飛去。

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL時裝秀主題 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列廓形

整個系列中不難發現百褶、層次皺褶及垂墜手袖等縫製手法，令人聯想到蘑菇內用以辨認種類的菌褶，有著各種特徵與色彩，加上拱起的輪廓剪裁，隨著模特兒的律動，締造出從容不迫的態度。此外，部分服飾都以蓬鬆的羽毛點綴，正如主題所言，展現出不同鳥類的色澤及形態，看來靈動與優雅。

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列廓形 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列刺繡圖案

同樣圍繞蘑菇及動物，服飾刺繡勾勒出簡潔的蘑菇圖案，締造閒適與優雅的氛圍。而羽毛暗花和動物圖紋，不僅展現自由野性的嚮往，亦散發出高雅的強勢氣場。

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列刺繡圖案 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列刺繡圖案 (品牌提供)

2026春夏高訂時裝周｜CHANEL春夏高訂系列手袋

手袋採用經典classic flap設計，配搭今個時裝秀大量運用的輕盈紡紗，伴隨移動帶出不同形態，同時半透明的特色，亦添空氣般的輕盈感，為整個氛圍締造迷幻似真的感覺，以呼應夢景主題。