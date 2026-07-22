Goyard 保值潛力不容小覷！5經典款推薦：Saint Louis、Saïgon

【Goyard 保值款推薦】 談及保值手袋都會先聯想到Hermès及CHANEL，但其實根據近年美國知名二手奢侈品轉售平台Rebag，發布的市場分析《Clair Report》中，Goyard一直都是居於高位，實力不容小覷。Goyard在二手市場一直極具保值潛力，平均轉售價值甚至超越許多知名品牌，加上品牌作風低調，但不少手袋辨識度高，是很值得入手的品牌。這次「01女生」精選了多款Goyard的保值款手袋，不妨留意一下。



Goyard如何成為貴族爭相入手對象？揭開神祕頂奢品牌4個特別之處

Goyard 保值手袋推薦1. Goyard Saint Louis

Goyard Saint Louis 是品牌的經典款手袋，以材質輕盈與品牌標誌性 Goyardine帆布聞名。手袋採用雙面使用設計，外層為防水帆布，內層為亞麻與棉混紡，加上實用的容量，很適合上班或是旅行時使用。手袋還附有「Croc Universel」皮革包扣及可拆卸式內袋，大大提升實用性與安全性。

Goyard 保值手袋推薦1. Goyard Saint Louis （圖片來源：Goyard官網）

Goyard 保值手袋推薦2. Goyard ARTOIS

Goyard Artois 手袋是對標誌性 Saint Louis 包款的致敬之作，採用結構化設計，包括皮革包角和拉鍊閉合方式，更加重視安全和隱私。它還配備了一個可拆卸內袋，用於分隔手袋內物品。這款手袋的提把比Saint Louis手袋長，更便於使用。

Goyard 保值手袋推薦2. Goyard ARTOIS （圖片來源：Goyard官網）

Goyard 保值手袋推薦3. Saïgon Souple Mini Bag

Saïgon 手袋是牌的標誌性手袋之一，它蘊含了品牌傳統硬箱的經典元素，例如櫸木手柄與皮革包角。這款小巧靈活的Saïgon手袋，採用柔軟的帆布與皮革拼接，並搭配肩帶，不論手提還是肩揹，都能展現出別緻優雅的風格。

Goyard 保值手袋推薦3. Saïgon Souple Mini Bag（圖片來源：Goyard官網）

Goyard 保值手袋推薦4. Goyard Bohème Hobo Bag

Goyard 的Bohème Hobo 手袋採用拉鍊封口，體現了品牌的輕盈、靈活和安全的特性。而且其手柄設計較寬，用作單肩包會是非常舒適，此外手袋還配有品牌標誌性的可拆卸小袋，可用按扣閉合，設計非常貼心。

Goyard 保值手袋推薦4. Goyard Bohème Hobo Bag（圖片來源：Goyard官網）

Goyard 保值手袋推薦5. Goyard PLUMET

Goyard Plumet是一款品牌的經典WOC（Wallet on Chain），極受女生們歡迎的。手袋設計可存放硬幣、紙鈔和卡片，並配有可拆卸及調節長度的皮革肩帶，卸下肩帶後即可作為手拿包或長夾使用；裝上肩帶則化身優雅的斜背手袋。選用Goyard 標誌性的 Goyardine 帆布，搭配小牛皮滾邊，設計優雅。