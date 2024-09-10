西裝穿搭｜4個西裝外套百搭公式　輕鬆學會職場Smart Casual搭配

四季都能穿的西裝外套這股熱潮持續發燒中，經由混搭又延伸出 Smart Casual 微正式的風潮，無論是正式、休閒場合都少不了它的蹤跡，百搭及實穿程度絕對不在話下。



這次一起來學習「西裝外套達人」KOL 小賀 Joanna 的西外穿搭，用基本單品穿出西裝外套有別於以往的時髦感，也相當適合職場新鮮人！

快來學習小賀的西裝外套穿搭要點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. One Tone 同色系

最經典不敗也最能避免失誤的西裝搭配法就是 One Tone 同色系，省去色系搭配的煩惱外，同色系的穿搭能夠修飾身形。若想跳脫一般的整套西裝，不妨在花紋、版型上多下功夫，像是普遍的黑色西裝可以搭配直條紋的下身，直條紋比起一般寬褲，在視覺上讓腿部看起來更加修長；或是挑選特殊版型的西裝套裝，綁帶、斜領、層次等等設計都能讓平凡的西裝穿搭更吸睛。

2. 五分褲

大勢五分褲配上西裝外套一樣百搭！除了挑選相同西裝材質的五分褲，挑選牛仔五分褲、單車褲同樣合適，搭配靴款穿出氣勢，配上球鞋又多了分運動感。有些人可能會怕五分褲會凸顯大腿、臀部，因而不敢輕易嘗試，若擔心穿搭 NG 可以選擇 Oversize 版型的西裝外套，長度剛好遮住屁股，落在大腿一半的地方能夠加以修飾下身，讓你放心大膽地穿上五分褲。

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3. 裙裝

西裝外套搭配裙裝非常適合下班後有約會的搭黨們，既正式又不失休閒氣質。裙裝的部分推薦衣櫃必備款百褶裙和連身洋裝，百褶裙的裙襬設計本身就具有層次感，簡單配上西裝外套就相當有造型感。若擔心穿裙裝會顯臀部，同樣建議挑選寬鬆版型的西裝外套，可以巧妙修飾下半身。

4. Smart Casual 混搭

微正式的 Smart Casual 一直是職場中頗受歡迎的穿搭，率性卻又會不會過於休閒。褪去較正式的整身西裝套裝，上身除了搭配素 T ，也可以挑選較有設計感的襯衫，像是近年流行的尖領款式簡單又吸睛；下身換成休閒款式的牛仔褲、九分褲，配上樂福皮鞋、靴款、球鞋通通百搭，無論是在職場或是下班約會都合適。

Dappei 結語：

放眼望去小賀的 IG 非常多西裝外套的穿搭，雖說都是西裝外套卻又能穿出時髦感升級的效果。休閒場合之餘，若是求職者、職場新鮮人，那麼搭編絕對推薦小賀的西外穿搭作為範本參考，只要好好搭配肯定可以在工作中給人留下好印象！



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原文：時髦感升級！學習西外達人小賀「西裝外套」穿搭， SMART CASUAL 、休閒感，職場新人也能輕鬆駕馭！

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