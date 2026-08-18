adidas Originals x Jennie系列預告片曝光！芭蕾運動風成新潮流

BLACKPINK成員Jennie與adidas Originals的合作迎來重大升級，她從品牌全球代言人正式躍升為聯合創作者。全新「adidas Originals by JENNIE」聯名系列預告片已曝光，將於2026年9月1日正式揭曉，這位時尚偶像親身參與設計的系列勢必掀起運動時尚新浪潮。



從代言人到創作夥伴

Jennie與adidas Originals的合作關係早已深耕多年。她曾演繹2026年春季Superstar全球廣告企劃，如今正式以「adidas Originals by JENNIE」副線形式推出首個主導設計系列。

(IG@originals_kr)

九秒預告掀熱話

9秒的預告影片寫下「you are not ready for this one !!!」，以舞蹈動作展示造型，簡潔畫面將焦點完全集中於服裝與肢體線條之上，片尾附上adidas三葉草標誌與Jennie名字標準字。

芭蕾美學與運動風融合

系列視覺方向緊扣時尚界對舞蹈元素，Jennie身穿踩跟無趾襪搭配高腰貼身短褲與運動外套。低飽和色調與復古中性色，預計將帶來剪裁講究的運動外套、時尚寬鬆長褲與更具質感的成套造型。

9.1全球隆重公開

(IG@originals_kr)

完整「adidas Originals by JENNIE」系列將於9月1日透過adidas官方網站及指定零售商全球發售。雖然具體產品陣容仍有待官方正式發布，但大眾猜測系列將帶來連體衣、外套等多款單品。