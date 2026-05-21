中價泳衣推薦2026｜夏日打卡必備款式：Jennie聯乘系列、防UV布料

中價泳衣推薦2026｜踏入炎炎盛夏，享受陽光與海灘，除了堆沙嬉水，更重要是亮眼的沙灘時尚，以一件漂亮的泳衣，在舒適和暖的林蔭下，紀錄低悠閒美好的小時光。以下盤點各大中價品牌最新的泳衣款式，包括arena、Aerie by American Eagle、Longchamp及Michael Kors等，不知大家喜歡哪些款呢？



中價泳衣推薦2026｜arena 女士Summer Vista 長袖V腳連身泳衣 HK$699

從夏日的絢麗景緻取得靈感，以繽紛夢幻的漸變色彩，締造浪漫的感覺，加上剪裁修身，能夠展現出長腿感覺。採用貼身及不易變形的物料，較普通布料持久抗氯、抗熱及抗太陽油，而且UPF50+，能阻擋98%以上的紫外線，配搭長袖設計，更能抵禦紫外線曬傷。

中價泳衣推薦2026｜arena 女士Summer Vista 長袖V腳連身泳衣 (品牌官網)

中價泳衣推薦2026｜Aerie Daisy Bandeau Full Coverage Ribbed One Piece Swimsuit HK$590

用甜美可愛的圖案，來修飾腰部身材曲線。Aerie泳衣剪裁經典，配搭腰側的皺菊鏤空圖案，散發陽光活力的氣息。採用UPF50+布料，有效阻擋紫外線。

中價泳衣推薦2026｜Aerie Daisy Bandeau Full Coverage Ribbed One Piece Swimsuit (品牌官網)

中價泳衣推薦2026｜Longchamp 連身泳衣 約HK$2,915（MOP$3,000）

以氯丁橡膠潛水衣為靈感，糅合衝浪的復古元素，將經典設計竹節鈕扣，成為設計焦點，並勾勒出迷人的鎖骨線條。泳衣剪裁修身，能夠凸顯身材，可以配搭紗籠或飄逸長褲，營造悠閒的度假氛圍。

中價泳衣推薦2026｜Longchamp 連身泳衣 (品牌提供)

中價泳衣推薦2026｜Michael Kors Crossback Belted Swimsuit HK$2,200

以品牌簡約俐落的風格為主，泳衣剪裁貼身，配搭V領及露背設計，展現出健康性感的魅力。特別加上腰帶設計，中間設有品牌標誌圖案扣，能夠修飾及強調腰部線條，締造更好看的視覺比例。

中價泳衣推薦2026｜Michael Kors Crossback Belted Swimsuit (品牌官網)

中價泳衣推薦2026｜Frankies Bikinis x JENNIE Hana Halter Bikini Top & Encore Micro Bikini Bottom HK$1,605

與韓國女團BLACKPINK成員Jennie聯乘設計的系列。比堅尼上衣採用掛頸設計，透過繩子和繫結的方式，營造出海洋與度假的氛圍，充滿夏天魅力。下身兩側同樣以綁繩設計，打造出一致和諧感覺，同時散發甜美感覺。

中價泳衣推薦2026｜Frankies Bikinis x JENNIE Hana Halter Bikini Top & Encore Micro Bikini Bottom (品牌官網)

中價泳衣推薦2026｜haolang 低調經典黑短袖連身裙泳衣 約HK$391（1,580台幣）

專為台灣人身形而設，亞洲女生也適合穿著。這款以日常運動風格為主，連身裙內設有四角褲裝，適合各種水上活動。前面的半拉鏈式設計，亦方便穿脫，配搭低調印花布料，締造優雅美學。