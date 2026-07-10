跟著Jennie慢遊哥本哈根！入住百年建築酒店、探索當地標誌性美景

BLACKPINK成員Jennie 日前完成丹麥Roskilde Festival的壓軸演出後，於IG分享一系列哥本哈根的日常照片，其中在桑拿房與屋頂泳池的比基尼畫面引發全球粉絲熱烈討論。而她入住的酒店，正是由百年歷史郵政總局改建而成的風格旅宿———Villa Copenhagen。



Jennie入住的酒店Villa Copenhagen是百年郵政總局的華麗轉身（IG@jennierubyjane）

百年郵政總局的華麗轉身

Jennie入住的酒店Villa Copenhagen的前身為丹麥郵政暨電信局總部，建於1912年，由建築師Heinrich Wenck操刀設計。這座新巴洛克風格的地標建築，外牆飾以華麗的窗楣與門框，盡顯昔日北歐通訊樞紐的氣派。

Jennie入住的酒店Villa Copenhagen是百年郵政總局的華麗轉身（Villa Copenhagen）

倫敦團隊耗時四年精心改造

由Universal Design Studio團隊花了4年時間，斥資2.75億美元，將這座百年建築活化為五星級酒店。2020年7月開幕後，提供390間客房與套房，並獲英國雜誌評選為「最好睡酒店」改造重生類別榜單。

Villa Copenhagen酒店內部呈現溫暖經典北歐極簡主義（Villa Copenhagen）

北歐極簡與歷史底蘊的交融

Villa Copenhagen酒店內部呈現溫暖經典北歐極簡主義，與華麗新巴洛克外牆形成對比。設計團隊在保留原始建築特色的同時，引入俐落丹麥現代美學，客房採用魚骨紋鑲木地板與柔和中性色調，營造舒適放鬆的氛圍。

充滿活力的「城市客廳」

Villa Copenhagen的庭院酒吧與Rug Bakery烘焙坊，是酒店最具代表性的社交空間，被譽為「城市客廳」。午後時分，住客與本地居民齊聚於此，伴隨駐場DJ的音樂，品嚐美酒咖啡，氛圍宛如社區聚點而非傳統酒店大堂。

Villa Copenhagen酒店屋頂擁有絕美景觀泳池（IG@jennierubyjane）

酒店屋頂擁有絕美景觀泳池

酒店屋頂泳池長25米，水溫全年維持在28-30度。在紅磚建築的環繞下，Jennie仰躺於水面享受寧靜時光的畫面，正是此處的最佳寫照。泳池周邊的露台被稱為「隱世花園」，可飽覽哥本哈根市景。

酒店坐落無可匹敵的黃金地段（IG@jennierubyjane）

酒店坐落無可匹敵的黃金地段

酒店坐落於Vesterbro區核心地帶，緊鄰全球歷史最悠久的遊樂園之一蒂沃利公園Tivoli Gardens。步行至哥本哈根中央火車站只需5分鐘，距機場約20分鐘車程。

Jennie慢遊哥本哈根（IG@jennierubyjane）

單車漫遊探索城市

哥本哈根是一個單車友善的城市，因為酒店方有提供單車租借服務，讓住客可騎車前往丹麥國立博物館、新港Nyhavn等熱門景點，以此方式來探索、感受當地的生活節奏。