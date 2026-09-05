波鞋推薦｜5款秋冬新品　New Balance潮流復古SKECHERS可快速穿脫

近幾年球鞋早已不只是運動鞋，而是整體造型中最重要的時尚單品。今年秋冬，各大品牌不約而同吹起復古風潮，從復古籃球鞋、德訓鞋、Hybrid Sneaker，到近年席捲日本與韓國時尚圈的芭蕾球鞋，都成為最新關鍵字。



不管是喜歡日系簡約、Sporty Chic，還是老錢風穿搭，都能找到適合自己的命定鞋款。編輯整理近期最值得關注的5雙新品球鞋，每一雙都兼具設計感與實穿性，準備換新鞋的人快收藏！

5雙新品球鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款秋冬必收新品波鞋推薦（01製圖；SKECHERS官網）

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1. New Balance 950：復古籃球鞋回歸，穿出90年代街頭感

近年復古籃球鞋再次成為潮流焦點，New Balance全新950便是以1980年代中期籃球文化為靈感打造，重新演繹經典籃球鞋輪廓，將球場元素轉化為適合日常穿搭的Lifestyle鞋款。

鞋身運用皮革與麂皮異材質拼接，搭配立體Puff N Logo與復古籃球鞋舌標，保留濃厚的籃球DNA，同時以俐落鞋型降低厚重感，不論搭配牛仔褲、工裝褲或寬褲，都能穿出帶點90年代街頭氛圍。品牌更邀請2026 NBA年度最佳新秀Cooper Flagg演繹形象，讓950不只是球鞋，更成為籃球文化延伸至日常生活的代表作品。

New Balance 950，$899



2. New Balance 1890A：球鞋與皮鞋混血，今年最時髦的Hybrid Sneaker

如果想找一雙上班假日都能穿的機能時髦設計鞋款，1890A絕對值得關注。它打破球鞋與皮鞋的界線，將經典莫卡辛鞋型結合New Balance標誌性的運動科技，打造兼具正式感與休閒感的全新Hybrid Sneaker。

鞋面採用高質感皮革搭配異材質拼接，流線比例讓整雙鞋更有時裝感，鞋底搭載ABZORB緩震科技，在維持舒適腳感的同時，也展現不同於一般運動鞋的設計美學。近年日本不少選物店也能看到這類「球鞋不像球鞋」的混血鞋型，搭配西裝褲、寬褲、長裙都非常有型，低調卻充滿品味。

New Balance 1890A，$1,499



3. adidas Originals SUPERSTAR II：台灣限定黑熊設計，把在地文化穿上腳

今年最有收藏價值的球鞋之一，絕對少不了adidas Originals推出的城市限定黑熊SUPERSTAR II。品牌以台灣黑熊打造全新角色「三葉草貝兒熊」，將經典SUPERSTAR II加入滿滿台灣元素，讓這雙經典鞋款多了不少收藏價值。

鞋舌以台灣黑熊胸前V字白毛為靈感設計，鞋帶加入毛茸茸材質與三葉草貝兒熊鞋扣，鞋帶頭則運用茄芷袋經典紅、綠、藍三色點綴，鞋墊更藏有「有BEAR來（有備而來）」的趣味巧思，從鞋面到細節都充滿驚喜。不只是球鞋，更像是一雙把台灣特色穿上腳的限定收藏。

adidas Originals SUPERSTAR II台灣限定黑熊設計，NTD3,890（約$956）



4. SKECHERS HOTSHOT COZY-FIT：德訓鞋結合老錢風，今年最百搭的一雙

由舒華帶紅的德訓鞋是今年最熱門的鞋型之一，而SKECHERS推出的HOTSHOT COZY-FIT，更把今年流行的Quiet Luxury靜奢風與老錢風一次結合。

延續Low Profile低筒輪廓，加入精品感十足的菱格絎縫設計與復古麂皮拼接，整體比一般德訓鞋更有層次感。除了外型吸睛，也搭載COZY FIT™舒適鞋面科技、AIR-COOLED MEMORY FOAM®透氣記憶泡棉鞋墊，以及SLIP-INS®瞬穿科技，不用彎腰就能快速穿脫，兼顧美感與舒適度。

本季推出燕麥卡其、奶油白、酒釀莓紅與鼠尾草綠四種配色，不論搭配牛仔褲、西裝褲、百褶裙或洋裝，都能營造自然又有質感的日系穿搭。

SKECHERS HOTSHOT COZY-FIT，NTD2,990（約$735）



5. LACOSTE Elite Active Embellishment：精品球鞋也吹起「飾品感」！刺繡蕾絲細節太美

近年球鞋設計愈來愈講究細節，不少品牌開始把珠寶、蕾絲與刺繡元素加入鞋款，讓球鞋不只是休閒單品，更像是一件能點亮整體穿搭的配件。LACOSTE全新Elite Active Embellishment便是由女性設計團隊打造，以精緻裝飾美學重新詮釋運動鞋。

鞋面首次採用品牌自行研發的刺繡網眼材質，將經典鱷魚Logo化作細膩蕾絲圖騰，搭配皮革拼接提升層次感，鞋帶上的金屬網球吊飾更像手鍊般精巧，讓整雙鞋多了法式優雅氣息。主打灰白與黑色兩款配色，不論搭配牛仔褲、長裙或洋裝，都能展現低調卻有質感的穿搭風格，是今年值得關注的精品感球鞋。

LACOSTE Elite Active Embellishment



今年秋冬球鞋趨勢不再只是追求舒適，而是更加重視設計語言與穿搭風格，不論你偏愛街頭風、日系簡約、老錢風或優雅Sporty Chic，今年就從這5雙話題球鞋挑一雙，把秋冬穿搭質感直接升級吧！

同場加映：芭蕾運動鞋5款精選 Lisa示範Nike聯乘系列 Chloé爆款百搭顯氣質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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