芭蕾運動鞋5款精選　Lisa示範Nike聯乘系列　Chloé爆款百搭顯氣質

從運動課後的街拍，到明星私服的日常穿搭，今年鞋履趨勢明顯走向「芭蕾 × 運動」的混血風格。柔軟線條結合機能設計，不只好走，也更貼近生活節奏。



從 Chloé、Longchamp，到 Lisa、Bella Hadid 的上腳示範，這波芭蕾休閒鞋熱潮，正悄悄成為時髦女孩們的新日常標配。

芭蕾運動鞋5款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

芭蕾運動鞋5款精選（01製圖；Chloé官網）

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1. Chloé爆紅芭蕾休閒鞋

話題鞋款 Chloé Kick 以芭蕾舞鞋為靈感，將運動機能包裹在柔美線條之中。超輕量設計與親膚柔軟鞋面，打造如踩在雲端般的舒適感受。春夏系列特別推出淡粉色與鵝黃色，低飽和色調柔和而充滿力量，既保有芭蕾鞋的優雅氣質，又能輕鬆融入日常穿搭，迅速成為運動與時尚圈的共同話題。

兩顏色都在漂亮女生間爆紅

無論是在普拉提課程中優雅伸展，或課後與閨密相約咖啡時光，Chloé Kick 都能一鞋包辦、輕鬆搭配。淡粉與鵝黃兩款色系在社群上同步爆紅，成為漂亮女生之間默默流行的「包色鞋款」。它不只自帶鏡頭焦點，更為每一次行走與伸展注入好心情，讓舒適與時髦自然並存。

Chloé Kick Blushy Beige sneaker，$5,700；

Chloé Kick Buttercream sneaker，$5,900



2. LONGCHAMP On The Go 休閒鞋

巴黎女子的步調從容不迫，因為她換上全新 On The Go 休閒鞋。以復古運動風格為靈感，平底橡膠鞋底結合縫製皮革鞋面，推出琥珀色與石板藍色的麂皮小牛皮款式，或白色、奶油色與勃根地酒紅色的亮面小羊皮材質，在舒適度與時髦風格之間取得完美平衡。流暢線條中隱約浮現 Longchamp 奔馬輪廓，象徵自在前行的生活態度。

LONGCHAMP ON THE GO 休閒鞋



3. FILA Glio芭蕾運動鞋

FILA 所推出全新鞋款 Glio芭蕾運動鞋，以 1996 年 PRO STABILE 1000 的鞋面結構為靈感重新詮釋，透過皮革與透亮布料的拼貼設計，呈現輕盈且富層次的視覺質感；同時加強腳背與側邊的包覆支撐，將優雅線條與運動機能融合得恰到好處。台灣同步韓國推出「銀月 Silver Moon 配色」，以月光般細緻光澤呈現；無論搭配裙裝或褲裝，都能成為造型亮點！

FILA GLIO Silver Moon / Cream



4. Lisa穿NikeSKIMS系列

成為 Nike 品牌大使的 Lisa，近期就穿上 Nike 與 SKIMS 聯名推出的 Rift Mesh 鞋款，作為往返普拉提課程的日常選擇。經典分趾輪廓結合輕盈透氣的網眼材質，讓雙腳在活動時保持乾爽自在。柔軟泡棉鞋底帶來如絲般的腳感，即使長時間穿著也不易疲勞，分趾設計則巧妙平衡休閒與優雅，搭配運動或日常造型都毫不突兀。

NikeSKIMS Rift Mesh，$1,524；

NikeSKIMS RIFT SATIN，$1,626



5. Bella Hadid穿芭蕾舞德訓鞋

Bella Hadid 私服向來是潮流風向指標，她以全身白色造型搭配 VIVAIA Yancy Sneakerina，將街頭隨性感與芭蕾的優雅氣質完美融合。這雙鞋結合芭蕾舞者的線條美感與 70 年代德訓鞋、運動鞋的懷舊元素，採用輕盈再生尼龍鞋面與三層鞋底結構，兼顧舒適與時髦。EVA 中底與彈性鞋跟設計，確保長時間穿著零摩擦、不起水泡，200 公克（g）內的超輕量設定，更讓日常通勤或街頭穿搭都能輕鬆駕馭。

VIVAIA Yancy Jogger Re-Nylon Sneakerina，$1,139



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】