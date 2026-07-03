薄底鞋精品推薦｜木村光希搭出街頭時尚感　Balenciaga個性又俐落

時尚圈真的悄悄變天了，「薄底鞋」已經默默攻佔日韓女生的鞋櫃。比起誇張增高感，現在更流行那種貼地、輕盈、走起路來像沒穿鞋一樣的俐落感，鞋底變薄、輪廓變窄，整體穿搭瞬間有種鬆弛時髦的氛圍。



這次分享4雙話題精品薄底鞋，從法式優雅到未來機能感全都有！

4款精品薄底鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款上腳輕盈薄底鞋推薦（01製圖；IG@koki）

+ 9

1. LV Sneakerina薄底鞋

說到近期最洗版的精品薄底鞋，LV Sneakerina絕對榜上有名。日本最美星二代木村光希用白T搭工裝褲，再踩上桃紅色Sneakerina，整體瞬間從「簡單休閒」升級成「街頭時裝感」。

這雙鞋最厲害的地方，在於把運動鞋變得非常輕，不是重量上的輕，而是視覺上的輕盈感。薄底輪廓讓腳踝線條更俐落，整體比例也被悄悄拉長，再加上皮革、麂皮與針織拼接，既保有精品質感，又不會太正式。甜酷、極簡、法式鬆弛感，全都能自由切換，完全是想逼人包色收藏。

LV Sneakerina，$8,950



2. Balenciaga RADAR 運動鞋

Balenciaga RADAR這雙就是「未來世界來的鞋」，作為創意總監Pierpaolo Piccioli入主後的首款運動鞋，某種程度上也像是一個「新時代宣言」。RADAR整體輪廓非常流線，鞋身修長到有點像科幻電影裡的裝備。靈感來自雷達系統，因此設計語言充滿速度感與方向性，雙鞋帶結構一路環繞鞋面，加上外底延伸包覆的抓地設計，整雙鞋像直接貼合腳型，存在感超強。

不過它並不是那種難駕馭的前衛鞋，反而因為鞋底變薄，穿起來比厚底球鞋更俐落，搭配寬褲、尼龍工裝或全黑造型時，低調卻氣場超強，完全就是給喜歡個性風格的人一記漂亮直球。

Balenciaga RADAR SNEAKER，$7,600



3. Balenciaga RADAR SLIP-ON SNEAKER芭蕾舞款運動鞋

同系列的RADAR芭蕾舞款則是另一種驚喜。誰能想到Balenciaga居然把機能運動鞋，做成帶點芭蕾感的薄底平底鞋？低口剪裁讓腳背線條更明顯，搭配纖巧流線鞋型，原本偏硬派的設計突然多了一點優雅氣息，就是現在流行的「Balletcore」風格，但沒有過度甜美，反而保留一種很酷的距離感。

Balenciaga RADAR SLIP-ON SNEAKER，$6,500



4. SANDRO LIGHTWAVE 系列運動鞋

SANDRO LIGHTWAVE則走另一條路線—法式復古女孩感。靈感來自復古訓練鞋，但整體線條被修得更乾淨，超薄鞋底加上無內裡結構，穿起來非常輕盈貼腳，像襪子一樣自然。

鞋側的波浪線條則是整雙鞋的靈魂，看起來低調，但會默默讓穿搭多一點層次。尤其幾個配色真的很懂現在流行。米色麂皮溫柔耐看，巧克力色有種日雜感復古氣息，而銀色皺褶金屬皮革款則完全是韓系街拍主角，搭配牛仔褲、白襪或長裙都成立。

比起厚重存在感，這波精品薄底鞋熱潮主打「輕盈感」，上腳後看似隨性、卻藏滿細節的時髦知的很迷人！

SANDRO LIGHTWAVE，$2,500



同場加映：亮色波鞋5大零失手穿搭技巧 善用同色系單品搭配 穿出高級風格（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】