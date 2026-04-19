穿錯鞋腳痛傷膝蓋？醫生點名3款不適合長期穿的鞋　教3個選鞋秘訣

台灣胸腔暨重症醫師黃軒（Dr. Ooi Hean）近日在社群媒體發文提醒民眾，許多人抱怨走路後腳痛、小腿痠軟，問題往往不在於走了太多路，而是選擇了不適合的鞋款。



黃軒指出，鞋底過軟、過厚或鞋頭過窄的設計，容易導致足弓失去支撐，引發慢性疼痛，甚至增加膝蓋與髖關節的壓力。黃軒表示，人的腳部結構相當複雜，擁有26塊骨頭、33個關節，以及超過100條肌肉與韌帶，這些組織需要穩定的支撐與自然的活動空間才能正常運作。

3款不適合長期穿鞋款（01製圖；Zara官網）

走路後腳痛、小腿痠軟是因為鞋款沒選對，醫師點名3款不適合長期穿的鞋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一旦鞋子設計破壞了這個平衡，整個身體的力學系統就會產生連鎖反應。他強調，臨床上多數抱怨腳痛的患者，根本原因並非運動過量，而是鞋子與腳部結構不匹配。

黃軒點名三種不適合長時間穿著的鞋款。

首先是鞋底過軟的鞋子，雖然踩起來如雲朵般舒適，但過度柔軟的鞋底會導致足弓失去支撐，足弓逐漸向內塌陷，足底筋膜長期受到拉扯，引發慢性疼痛。為了維持身體平衡，小腿肌肉會代償性收縮，導致走路後小腿特別痠累。

其次是厚底鞋，如矮子樂等品牌的厚底設計雖然能增加身高，但過厚的鞋底會大幅降低腳底對地面的感知能力。當腳底感覺變得遲鈍，身體的平衡反應會隨之變慢，在不平坦的地面或突然轉向時，腳踝容易發生扭傷。

第三種是鞋頭過窄的尖頭鞋，雖然外型狹長時尚，但腳趾需要充足的空間才能自然展開。當腳趾被長期擠壓，可能出現拇指外翻、錘狀趾、指甲嵌入或壓迫性神經痛等問題。

更重要的是，當腳趾無法正常使力時，步態會受到影響，進而增加膝蓋與髖關節的壓力。 黃軒提出醫學上選擇舒適好鞋的三項建議。

首先，鞋頭要寬敞，讓腳趾擁有足夠空間自然展開

其次，鞋底要穩定，避免過度柔軟或厚度過高

最後，鞋子必須提供基本的足弓支撐，才能確保穩定行走



黃軒強調，正確的鞋款選擇能夠維護足部健康，預防長期的慢性疼痛與關節問題。

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