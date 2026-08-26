4款韓星同款波鞋推介：張員瑛搭配New Balance　舒華最愛SKECHERS

被韓國女星 IU、張員瑛、舒華吸引到直接入坑，從甜到不膩的色系、到份量感十足的街頭輪廓，以下這4雙鞋就是穿搭的捷徑，一上腳讓整體看起來有設計感，更把韓星私服變成日常範本，照著穿真的不出錯！



4款韓星同款波鞋推介（IG@i_dle_official；01製圖）

韓國女星同款波鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. IU上腳New Balance 740

New Balance 740，$849



國民女神 IU 親自帶貨的 New Balance 740，白色上衣搭配手繪感塗鴉，配上橘色短褲，最後用740新色收尾，在草地野餐的畫面根本像偶像劇開場、自帶柔光濾鏡。740的魅力不會搶戲卻能提升整體完成度，鞋型俐落、配色輕盈，每天穿也不會膩的安全選擇，對懶得思考搭配的人來說，740就是解答～

2. 張員瑛搭配New Balance 204L

New Balance 204L，$899



「人間芭比」張員瑛則是穿上New Balance 204L 新色「漿果紅」，搭配花苞洋裝與風衣，整體氣氛柔和又精緻，把戀愛感具象化。這雙以漿果紅點綴在奶油色基底上，就像草莓甜點一樣，甜但不過頭，低調中帶一點小心機，適合想嘗試亮色卻又怕失手的人。

3. 鄭好娟腳踩adidas Originals Adistar XLG

adidas Originals Adistar XLG，$999



個性女星鄭好娟以丹寧與經典運動單品混搭，搭配adidas Originals Adistar XLG，厚實中底＋流線輪廓，整體視覺比例超修飾、腿長+10公分，讓簡單風格瞬間有態度。這雙鞋本身就很有存在感，雕塑感輪廓與份量設計讓人一眼記住，適合用來平衡寬鬆或街頭風穿搭，展現強烈存在感。

4. 舒華最愛SKECHERS D'LITES HIKER

SKECHERS D'LITES HIKER



可甜可鹽的女神舒華，穿上藍色短T配白色短裙，腳上這雙SKECHERS D'LITES HIKER，把戶外機能穿出一種很乾淨的時髦感。透過上身簡單，下身清爽，整體立刻有層次。D'LITES HIKER包覆性與穩定度都很夠，耐磨大底加上高抓地力，可以應付各種移動需求，加上一腳套設計、穿脫方便，完全符合「趕時間也能時髦」的日常節奏。

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