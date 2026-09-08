初秋穿搭指南｜4套日系開胸冷衫配搭示範　輕鬆穿出層次隱藏贅肉

隨著季節開始進入夏末初秋的時刻，雖然天氣還是屬於較炎熱的氣溫，但秋季早晚都會比較偏涼，所以是時候提早做換季準備，才能快速地銜接理想的秋日穿搭，喜歡關注日本流行動態的大家，平時是不是也會先觀察日本街頭女生的衣著搭配呢？



其實有時可能會被夏裝或秋裝給限制住，但其實有些單品一年四季都可以穿，像是「開襟衫（開胸冷衫）」便是非常推薦的選擇之一，愛買日牌的你，一定經常看見各大日系服飾品牌，每季都會有開襟衫的款式，從乾爽的素材到針織材質，不僅能因應各式不同場合的穿著之外，也很適合用來疊搭加乘，尤其待在冷氣房的時候還可提升保暖度，想知道開襟衫有哪些穿衣方式嗎？

以下為總整理 4 套混搭靈感範本，透過上衣與下身的搭配巧思，為新季節前打造搶眼注目的日系焦點。

4套混搭靈感範本（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生示範開胸冷衫4種混搭法（01製圖）

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LOOK 01.開襟衫 + 打褶西裝寬褲

開襟衫的款式設計相當多元，從落肩、短袖到長袖剪裁應有盡有，加上不同素材印花結合，讓開襟衫瞬間擁有多變且聚焦的衣著表情，當懶得想搭配的時候，不妨嘗試以開襟衫和打褶西裝寬褲混搭，簡單不繁複的穿衣方式，便能打造俐落率性的風格。

LOOK 02.TEE + 開襟衫

大家衣櫃裡一定都有的短袖 TEE ，很適合在日常裡營造舒適的休閒氛圍，運用短 TEE 加長袖開襟衫的搭配組合，透過短 + 長的疊搭技巧，讓秋季裡也能兼具暖感與時髦印象，另外下身再搭今年超夯的彎刀褲就很好看。

LOOK 03.格紋洋裝 + 開襟衫

喜歡帶點日系甜美氛圍的你，推薦可將格紋洋裝拿來與開襟衫混合，充滿細節焦點的格紋馬甲背心洋裝，可為身形製造顯瘦的修飾度，再融入開襟衫巧妙遮住手臂肉肉，整體看起來自然纖細修長。

LOOK 04.背心 + 開襟衫

除了將開襟衫外搭之外，還可以跟著日本女生將開襟衫隨性綁在肩上，把單品當作配件點綴，利用跳色的穿搭巧思，瞬間點亮搶眼注目的視覺感受，不論搭背心或長洋裝都很合適。

夏末初秋以開襟衫打造時髦度

以上推薦 4 套開襟衫的搭配靈感範本，大家最喜歡哪一套風格呢？接下來一起穿上開襟衫為穿搭主軸，讓 2026 秋季輕鬆呈現日系態度。

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