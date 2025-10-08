4款日系「條紋」單品穿搭示範　坦克背心顯瘦、透膚上衣迎接秋季

時尚圈雋永不敗的風格，除了丹寧、格紋元素之外，當然少不了經典的「條紋」，隨著每季推陳出新的款式，剪裁與設計也越來越多元，使日常輕鬆穿搭出與眾不同的豐富層次。



而隨著季節開始進入晚夏時刻，近期日本女子圈掀起一股條紋風潮，從上衣、POLO衫、開襟衫到褲款，透過撞色拼接點綴，運用黑、米、咖、紅等線條組合，為衣著點亮一股搶眼注目的焦點，以往經常擔心穿條紋會顯單調休閒的話，以下推薦4款條紋單品本季一定要收藏，結合不同的搭配靈感範本，為外出時刻打造令人為之一亮的日系時髦印象。

4款日本女生最愛的條紋穿搭，為夏日衣著點亮搶眼焦點

4款條紋穿搭點亮搶眼焦點（01製圖）

LOOK 01. 條紋坦克背心

炎熱的季節裡，外出穿搭總讓人超燒腦，想穿出涼感清爽度的話，不妨嘗試以條紋坦克背心為搭配，細緻條紋圖案，加上削肩背心剪裁，能使上半身製造顯瘦的修飾，下身選擇繭型長褲，具弧度的設計，同時讓身形帶來挑高比例，簡單不繁複的造型，使日常快速時髦出門。

LOOK 02. POLO衫條紋洋裝

運用一件式洋裝融合條紋 X POLO 衫，為原本休閒的單品，增添幾分輕甜女孩印象，再挑選條紋洋裝的時候，可依細與寬條紋做造型變化，瞬間出傳達兩種截然不同的風格，打造優雅與率性多變感受。

LOOK 03. 透膚條紋上衣

喜歡關注日本流行動態的大家，相信一定都有發現，2025年「透膚」真的是超夯時尚關鍵字，進入晚夏時刻，利用「條紋 X 透膚」混搭組合，讓你輕鬆銜接季節轉換，隨性加入工裝長褲，連結質感兼具的品味，踏上涼鞋、分趾鞋就很好看加分。

LOOK 04. 條紋休閒長褲

除了上衣之外，還可以將條紋放在下半身，以條紋為主的休閒長褲，像是紅白、黑米配色，使整體看起來休閒十足，上身選搭背心或者疊搭方式，再混合棒球帽和球鞋，讓外出衣著輕便又時髦，展現充滿注目度的日系層次焦點。

以條紋單品打造日系女孩風格

以上推薦 4 款條紋單品，從上衣、洋裝到褲子，大家最喜歡哪個搭配靈感呢？接下來一起穿上日本女生激推的「條紋」款式，為2025夏季營造專屬個性的夏日聚焦魅力。

「格紋襯衫」成日雜最流行單品？4種時髦穿法教你打造最潮造型

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】