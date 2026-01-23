54歲女網紅「不裝年輕」穿搭術　學會這幾招穿出熟齡最美的樣子

在IG上破10萬追蹤的穿搭網紅Brooke Melikidse，在介紹處大方公開自己已經54歲。



超過50這件事情，對她來說，不過就是數字，不會成為她挑戰新事物的阻礙，她更說，無論是時尚、生活還是變漂亮這件事情，都不該被年紀設限。

現在就來看看她的熟齡好感穿搭吧！👇👇👇

54歲女網紅的時尚穿搭（IG@dearbrookes；01製圖）

50歲是新開始

不會刻意裝年輕，而是活出當下最好的模樣，頭髮漸漸變白也不刻意染黑，拍照不會刻意套上磨到看不清五官的磨皮濾鏡，Brooke Melikidse分享：「每次我發影片的時候，我並不想在50歲時看起來像25歲，因為我早已免疫於，有關於那些告訴我們50歲以上的女人沒有價值的謊言。」她的自信與灑脫，正是最迷人的時尚宣言。

多層次穿搭

Brooke 的穿搭風格始終讓人印象深刻，她擅長運用「多層次」創造豐富造型，從不只是簡單地穿件 T 恤配褲子，而是會在 T 恤外疊上 V 領背心，或在長袖上衣下搭一層蕾絲裙，甚至大膽嘗試「褲子疊裙」的組合，讓平凡的日常穿搭多了藝術感與立體層次。

加入重點色

除了層次感，Brooke也喜歡玩各種色彩搭配，在她分享穿搭中，就會發現她每日造型都會有一個吸睛的明亮色，像是熱情的紅色搭配沉穩的深藍色、活潑的開心果綠和靜奢的深咖啡色，一亮一暗的組合，使她整體氣色越來越好。

格紋穿出年輕感

Brooke對格紋也是情有獨鍾，她的衣櫃裡有各種格紋單品，褲子、裙子、外套通通少不了！不同於小格紋容易顯得老氣，她偏愛大格紋的設計，讓整體更大器、俐落，她常會用同色系單品呼應格紋的顏色，使整體造型協調又具層次，完全展現她對細節的掌握。

鞋子種類更多元

鞋子一直是穿搭的靈魂！配到一雙適合的鞋子，真心會讓時尚感提升到全新層次，在Brooke的造型裡面，她的鞋子從來沒有馬虎過，基本款的樂福鞋搭白襪、氣勢十足的寬筒長靴，又或是俏皮可愛的芭蕾舞鞋，即便是球鞋，她也是精心套上能與服裝色系相襯的款式。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】