日本造型師授40+女性減齡穿搭法則　學會3招+1地雷避開顯老陷阱

穿衣服這件事情，最擔心的就是把自己穿老了，而日本造型師Emily也就在《39mag》傳授了，40+女性們的搭配訣竅，只要善用顏色、配件的搭配，就能成功避開顯老地雷！



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40+女性搭配訣竅，3招+1地雷告別顯老（IG@titivatejp；01製圖）

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1. 用疊加的顏色防止暗沉

Emily建議，搭配的時候，可以「用疊加的顏色防止暗沉」，例如在疊穿的單品中加入白色，只要在內搭配上白色，就能讓臉部周圍看起來瞬間明亮，像是在春夏常穿的薄外套，就能改穿淺嫩色系，而大地色、黑色、海軍藍等不容易看膩的沉穩色系，有時反而會讓氣色看起來變暗沉的。

2. 黑色要聰明穿

作為收縮色的黑色，有些人會覺得穿上就是顯瘦，但是，黑色也容易讓整個人看起來沒精神，Emily提醒，改在在重點處加入黑色，比方說淺色上衣配上黑色下身，是有透膚感的上衣，不妨刻意在內搭選擇黑色，製造立體感，不僅能提升臉部氣色，也能讓身形線條看起來更加俐落。

3. 用配件做點綴

第三點是「用配件做點綴」！當在意臉部氣色或暗沉時，總是會傾向尋找亮色的上衣，Emily推薦，用配件來增加色彩。例如，搭配較亮色的飾品或包包，自然就會分散視線，讓注意力不會集中在臉部周圍。

40歲穿搭地雷：全身過於寬鬆

Emily也曾分享過，很多人為了遮掩身形，會選擇寬鬆的上衣配寬褲，但這樣反而容易讓整體輪廓失焦，看起來沒精神、甚至顯得更臃腫。利用上寬下窄或上窄下寬，維持「一鬆一緊」的平衡，讓身形更立體清爽。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】