9月時尚快訊更新：Jennie與adidas聯乘系列、Moncler大型回顧展

9月時尚快訊｜9月收拾心情上班，但周末依然盡情慶祝！整個月都是時裝的話題，不僅舉辦CENTRESTAGE，2027春夏時裝周亦將開始，還有威尼斯電影節，以及各大品牌的秋冬系列展示，讓人被濃厚的時尚氣息包圍。以下持續更新9月時尚快訊，大家不容錯過。



9月時尚快訊｜9至13日：Moncler「New York in Moncler」回顧展

由9月9日至13日，Moncler會在美國紐約舉行「New York in Moncler」回顧展，將在中央車站的范德比爾特廳 (Grand Central Terminal’s Vanderbilt Hall) 及紐約市各地，變成獨特的展廳，透過大型攝影作品，展示品牌與紐約20多年來，讓人難忘的合作和文化交流，以重溫兩方一同書寫的輝煌篇章。

9月時尚快訊｜Moncler「New York in Moncler」回顧展 (品牌提供)

9月時尚快訊｜4日：JOYCE 2026秋冬系列「STORIES, WOVEN.」

全新系列以質感、工藝與形體交織，呈獻出今季的時尚敘事。今季匯集的女裝設計，以工藝與簡約俐落的剪裁為主，如Dries Van Noten的鮮明格紋與復古花卉圖案、Chensifan剛柔並重的輪廓設計及Keisuke Yoshida的蠶繭廓形等，同時運用顛覆傳統格紋的解構式剪裁，為現代女性打造兼具質感與個性的優雅造型。

9月時尚快訊｜JOYCE 2026秋冬系列「STORIES, WOVEN.」(Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜4日：Ms MIN 回歸連卡佛呈獻「Reverse and Return」

植根東方、面向世界的福建廈門品牌Ms MIN，相隔13年再度與連卡佛重啟合作，以「反與返」為題的秋冬系列，展開當代東方的穿著新敘事。全新系列打破固有框架，並回歸本質，將單一面料以另一種質感演繹，而服飾上的邊沿位置，亦採用特別縫法，以保留使用過的線頭痕跡，展現出自然和隨性的美學。

9月時尚快訊｜Ms MIN 回歸連卡佛呈獻「Reverse and Return」 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜3日：VIVAIA 2026秋冬RE:WORK系列

從當代女性不斷轉變的工作與生活方式出發，為現代職場鞋履，增添全新輪廓、材質與配色，以打造更高的時尚和舒適度。全新系列延伸的RE:WORK企劃，在尖沙咀海港城門店打造本季大中華區唯一的RE:WORK Studio，創意總監Alan Buanne亦有親臨，分享全新系列背後的設計理念，以及對現代職場的時尚與舒適度的看法。

9月時尚快訊｜VIVAIA 2026秋冬RE:WORK系列 (Kristie Chu攝)

9月時尚快訊｜2日：adidas 聯乘Jennie推出首個系列

adidas全球品牌代言人Jennie，與品牌首度推出聯乘系列，並深度參與系列之設計與創作，將個人標誌性的時尚審美視角，注入adidas Originals的設計基因。整個系列以「Functional Grace」為核心理念，採用芭蕾美學，同時糅合運動與街頭的元素，展現出剛柔並重的優雅女性氣質，演繹當代女性的自信從容個性。

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜adidas 聯乘Jennie推出首個系列 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：John Galliano宣布取消The Met回顧展覽

時尚鬼才John Galliano曾任Maison Margiela和Dior的創意總監，並以大膽與獨特的設計，贏得時尚迷的喜愛。在今年的Met Gala結束後，紐約大都會藝術博物館服裝學院Met Museum原定在2027年初，舉辦John Galliano的大型回顧特展《John Galliano: Horizons》，以向這位設計師致敬。惜因15年前的反猶太仇恨言論，再度引起多個猶太社群代表的不滿，以致John Galliano最終宣布取消展覽，並再次為多年前的話致歉，而官方亦表示全新主題將於日後另行公布。

9月時尚快訊｜John Galliano宣布取消The Met回顧展覽 (Getty Images)

9月時尚快訊｜John Galliano宣布取消The Met回顧展覽 (IG@jgalliano)

9月時尚快訊｜1日：BTS 穿DIESEL定製演唱會造型

防彈少年團（BTS）正進行世界巡迴演唱會《ARIRANG》，其中在美國芝加哥場時，特別穿上由Diesel創意總監Glenn Martens，特別設計的定製造型出演。造型以大膽的比例、實驗性面料處理及品牌標誌性的丹寧工藝，現成員的個人風格，同時維持整體視覺的和諧感。

9月時尚快訊｜BTS 穿DIESEL定製演唱會造型 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：美國波鞋品牌PRO-KEDS 1949登陸香港

曾在50年代至80年代，風靡美國體壇的波鞋品牌PRO-KEDS 1949，於2023年被前Gucci與Bottega Veneta行政總裁Patrizio Di Marco，以及American Eagle Outfitters創辦人Jay Schottenstein收購，並以意大利頂級藝匠及專利Rubber Fusion技術重塑，提升鞋款的耐用與舒適度。現時品牌正式登陸香港連卡佛。

9月時尚快訊｜美國波鞋品牌PRO-KEDS 1949登陸香港 (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：Anteprima Twist Box Wirebag

將經典Twist Wirebag重新演繹，運用立體不對稱的輪廓設計，締造俐落與隨性的玩味，加上升級收納空間，以及2毫米輕盈Wire物料，兼具視覺和實用性。細碼手袋設有兩款經典閃耀色彩及兩款啞面色系；大碼手袋則有兩款經典閃耀色彩及3款啞面色系，讓大家更易襯搭。

9月時尚快訊｜Anteprima Twist Box Wirebag (品牌提供)

9月時尚快訊｜1日：John Hardy 全新Icon Gemstone、Heishi Gemstone系列

從巴厘島的隨性氛圍與海岸的繽紛色調取得靈感，以色彩鮮明的天然寶石，重塑經典飾品輪廓，呈獻最新兩個系列。Icon Gemstone系列以編織鏈為主，加入懸垂包鑲寶石，讓寶石看似懸浮，營造靈動的視覺效果。Heishi Gemstone系列以純銀Heishi串珠作為基礎，搭配鮮明的手工切割寶石，締造精簡但細緻的魅力，而且可隨心疊搭，以打造個人風格。

9月時尚快訊｜John Hardy 全新Icon Gemstone系列 (品牌提供)