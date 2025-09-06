威尼斯影展造型盤點：孫藝珍減齡打扮超女神、愛瑪史東燈籠裙優雅

威尼斯影展造型｜第82屆威尼斯影展開幕，聚集各地知名影星登場，包括孫藝真、愛瑪史東（Emma Stone）和泰達史雲頓（Tilda Swinton）等。除了欣賞電影，威尼斯影展焦點之一，便是紅地氈造型，以下回顧明星們當日的亮麗造型。



威尼斯影展於1932年創立，與康城影展和柏林影展齊名「世界三大影展」，用以宣揚義大利大眾文化。今屆影展於8月27日至9月6日進行，當中舒淇首次執導的《女孩》，以及梁朝偉進軍歐洲的電影作品《Silent Friend》都有份入圍，令人期待他們的亮相！

威尼斯影展造型｜孫藝珍：DAMIANI珠寶點綴更朝氣

韓國女神孫藝珍現身威尼斯影展。其主演電影《徵人啟弒》（No Other Choice）有份入圍，她亦穿上黑色蕾絲掛頸禮裙，搭以DAMIANI珠寶和俐落髮型，展現優雅和瑰麗氣場。裙子來自紐約品牌Cucculelli Shaheen，IU和孔曉振分別在頒獎禮和婚禮時，都曾選用這品牌。

在拍照環節，孫藝珍搖身一變成迷人的白色造型，以英國倫敦品牌Hermione de Paula的繡花透膚禮裙，加上優雅的半馬尾髮烈，締造出明亮的女神氣息。

威尼斯影展造型｜孫藝真 (DAMIANI提供)

威尼斯影展造型｜愛瑪史東：優雅Louis Vuitton燈籠裙

愛瑪史東在《Bugonia》首映中，展示出兩套充滿層次和優雅氛圍的LV造型。她在登場時，以黑色上衣搭襯不規則蕾絲鉛筆裙，加上Express PM手袋，以及Tumbler耳骨夾和高級珠寶系列手鐲，看來簡潔有力，展現明亮氣場。

她的紅地氈造型則較俏皮和活力，透過銀色燈籠裙和緊身下襬的設計，締造出柔和但矚目的層次活力。她亦佩戴鑲有1.07卡星形切割鑽石的Perception戒指，散發閃爍光芒。

威尼斯影展造型｜愛瑪史東 (Louis Vuitton提供)

威尼斯影展造型｜Tilda Swinton：CHANEL氣質代名詞

一貫中性優雅氣場，Tilda Swinton在開幕禮上，以簡潔的黑白禮裙，配搭倒落金色短髮，展現出鮮明風格，加上荷葉袖設計，將剛柔特質平衡得剛好。她在出席《Broken English》活動時，則以寬鬆的白色西裝，締造出度假般的悠閒感覺。

威尼斯影展造型｜Tilda Swinton (CHANEL提供)

威尼斯影展造型｜茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）：簡練VERSACE

茱莉亞羅拔絲率先演繹VERSACE新任創意總監Dario Vitale的首個紅地氈創作。早前她穿上深藍復古西裝造型，展現出簡約型格魅力。在紅地氈時，她則換上黑色貼身禮裙，以扭曲的菱格紋線條，締造出立體生動的視覺效果，同時修飾腰線。

威尼斯影展造型｜茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts） (VERSACE提供)

威尼斯影展造型｜Cate Blanchett：Maison Margiela羽毛裙

影后Cate Blanchett在威尼斯影展中，所穿的Maison Margiela羽毛禮裙，吸引不少人注意。她現身於《Father Mother Sister Brother》全球首映禮的紅地氈上，穿上Artisanal 2025系列膚色公爵緞緊身胸衣，配以黑色上衣，締造出明顯的倒三角輪廓。而裙子則印有自然靜物畫拼貼圖案和翅膀貼花，看來帶有自然和隨性，同時色調配搭和諧，予人優雅的氛圍。

威尼斯影展造型｜Cate Blanchett (Getty Images)

威尼斯影展造型｜舒淇：Cartier造勢

首次執導電影的舒淇，在威尼斯影展上以三套女強人裝束大放異彩。她首先穿上Bottega Veneta的低胸背心配深藍闊褲，加上頭上的太陽眼鏡，締造出悠閒的度假氛圍。在拍照時，她則換上一套Bottega Veneta西裝，配搭Cartier Panthère de Cartier系列珠寶，散發出莊重優雅的氣質。最後一套造型則來自Gaurav Gupta 2025春季高訂系列，以露腰和皺褶層次設計，締造出優雅和強勢感覺，襯搭Cartier典藏系列，展現古典美。

威尼斯影展造型｜9m88：禮裙出自中國設計師

台灣創作歌手9m88有份出演舒淇執導電影《女孩》，她穿上白色吊帶碎花裙，配搭銀色高跟鞋，少女感十足。裙子來自中國品牌Ming Ma，以大膽浮誇的設計，展現出女性美學，連OIU及Ariana Grande都曾穿著。

威尼斯影展造型｜9m88：禮裙出自中國設計師 (Getty Images)

威尼斯影展造型｜Greta Lee：Dior經典輪廓

美國女演員Greta Lee選擇Dior，作為威尼斯影展的戰衣，她在拍照環節時，以全白色造型示人，穿上羊毛外套和短裙，締造quiet luxury的氛圍。她在紅地氈上，則換上對比的黑色西裝禮服，以俐落的輪廓剪裁，重現經典的New Look風格，展現簡潔時尚。

威尼斯影展造型｜Greta Lee (Dior提供)

威尼斯影展造型｜Naomi Watts：Valentino辨識度高

在Alessandro Michele入主Valentino後，其設計風格辨識度高，如Naomi Watts的訂製禮裙，便有著經典的復古花卉刺繡元素，中間綴以黑色蝴蝶結，展現出甜美和優雅的感覺。

威尼斯影展造型｜Naomi Watts (Valentino提供)

威尼斯影展造型｜Léa Seydoux：舒適實用LV手袋

法國女演員Léa Seydoux攜手梁朝偉主演電影《Silent Friend》，日前她抵達威尼斯，以簡約的中性造型，配搭大型Louis Vuitton Express MM黑色手袋，展現出型格氣場。

威尼斯影展造型｜Léa Seydoux：舒適實用LV手袋 (品牌提供)

威尼斯影展造型｜Riley Keough：CHANEL、Chloé顯女性美

美國演員Riley Keough在出席《Jay Kelly》電影活動時，換上兩套不同的造型，都散發出女性魅力。她在拍照環節時，作為CHANEL品牌大使的她，穿上2025/26秋冬系列黑色外套，透過One Piece風格，締造出嬌小性感的感覺，搭以高級及頂級珠寶系列珠寶，營造出華麗感覺。

她在紅地氈上，則穿Chloé的金銅色荷葉邊上衣，以皺褶設計展現柔和知性，加上低V設計，讓頸上的鑽石頸鏈更為注目和耀眼。她亦配搭帶微皺花邊的米色高腰長裙，不僅打造好看的身材比例，散發出高雅的女性氣質。