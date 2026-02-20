柏林影展｜女星造型盤點：楊紫瓊展3種優雅、Dua Lipa封性感女神

第76屆柏林國際影展（Berlinale）於2026年2月12至22日展開。女星們從台上鬥至台下，以華麗戰衣登場，以捕捉攝影師們的鏡頭，以及觀眾們的關注。以下整理她們在柏林影展中的造型，不知大家喜歡哪一套造型呢？



柏林影展2026｜女星造型盤點1. 楊紫瓊：3個時機、3種風格

楊紫瓊在柏林影展中獲頒「榮譽金熊獎」終身成就獎後，出席《奇異女俠玩救宇宙》活動。她穿Self-Portrait 2026春季西裝，以簡約俐落線條，加上充滿動感的花朵裝飾，締造出瑰麗優雅的魅力。配搭鱷魚印花牛仔褲，為莊重的場合增添多分從容閒適。

柏林影展2026｜女星造型盤點：楊紫瓊 - Self-Portrait (Getty Images)

在電影《No Good Men》特別場及紅地氈上，楊紫瓊選擇已故摯友Giorgio Armani創立的Armani Privé 2026春季高訂系列禮裙，透過皺褶和打褶，塑造流動的優雅輪廓，加上柔和色調及閃爍珠飾，展現出精緻女性的一面。

獲獎後，楊紫瓊換上另一套Armani Privé造型，以柔軟光滑的面料，展現出溫婉知性的氣質。同時她穿上閃爍的針織上衣，以垂墜感展現出悠閒舒適的感覺，加上珍珠點綴盡顯優雅。

柏林影展2026｜女星造型盤點：楊紫瓊 - Armani Privé (Getty Images)

柏林影展2026｜女星造型盤點2. 裴斗娜：Chanel中性造型

韓國女星裴斗娜有份出席《No Good Men》特別場及紅地氈，她在照片牆拍攝時，選擇Lemaire 2026春季造型，以光滑的啡色皮革外套，展現出型格隨性的魅力。

柏林影展2026｜女星造型盤點：裴斗娜 - Lemaire (Getty Images)

在踏上紅地氈時，她換上Chanel 2026春季造型。該系列為創意總監Matthieu Blazy的品牌首作，糅合過去的元素和Matthieu的幻想創作，將部分男裝作品，搬到女裝的設計意念上。西裝外套以簡潔和短版的設計，締造出淨潔純粹的感覺，加上反袖穿法，與花卉耳環呈現和諧的比例，展現出舒適優雅的魅力。

柏林影展2026｜女星造型盤點：裴斗娜 - Chanel (品牌提供)

柏林影展2026｜女星造型盤點3. Dua Lipa：性感女神

創作歌手Dua Lipa踏上柏林影展紅地氈，選擇Chanel黑色禮裙，以不同圖案的蕾絲，為身體添上各樣華麗圖案，同時展現出曼妙身材。配搭Bvlgari高訂珠寶系列Serpenti頸鏈，略帶野性和性感的氣場。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Dua Lipa - Chanel (品牌提供)

柏林影展2026｜女星造型盤點：Dua Lipa - Chanel (品牌提供)

柏林影展2026｜女星造型盤點4. Florence Hunt：甜美少女

英國演員Florence Hunt有份演出的電影《Queen at Sea》，入圍柏林影展獎項。她在電影優先場上，以兩套Dior造型亮相。她現身照片牆時，穿上黑色短外套搭牛仔闊褲，前方綴以層次皺褶，為造型增添趣致活力。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Florence Hunt - Dior (Getty Images)

另一套亦為Jonathan Anderson為品牌設計的首作之一。她以黑白蕾絲襯搭南瓜裙，加上花卉圖案點綴，以及燈籠袖子設計，展現出洛可可復古風格中的年輕甜美感覺。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Florence Hunt - Dior (Getty Images)

柏林影展2026｜女星造型盤點5. Charli XCX：強勢主角

英國歌手Charli XCX穿著Saint Laurent禮裙，現身以自己為故事中心的彷紀錄片《The Moment》優先場。她以柔和絲滑的布料，加上側面超高的開叉設計，展現出點到即止的性感魅力。配搭同色尖頭Sling Back高跟鞋，更顯強勢女生的氛圍。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Charli XCX - Saint Laurent (Getty Images)

她的另一套戰衣來自品牌Lou de Bètoly，結合宮廷的頹廢感及浪漫主義，使用開洞、透視及垂墜設計，打造一套獨特的華麗美學。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Charli XCX - Lou de Bètoly (Getty Images)

柏林影展2026｜女星造型盤點6. Isabelle Huppert：優雅吸血鬼

法國演員Isabelle Huppert主演關於吸血鬼的喜劇《The Blood Countess》，日前在柏林影展中播放優先場。她分別以黑色及白色的Balenciaga造型，展現出中性型格魅力。其白色造型以上身為重點，透過圓潤的曲線輪廓打造趣味，同時搭以長手套增添高級優雅感覺。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Isabelle Huppert - Balenciaga (Getty Images)

另一套則重於下半身，利用外套的「上輕下重」的三角比例，展現上飛揚的感覺，並為造型增添隆重及華麗的氣場。

柏林影展2026｜女星造型盤點：Isabelle Huppert - Balenciaga (Getty Images)

柏林影展2026｜女星造型盤點7. Emma Laird：復古美人

主演電影《Mint》的Emma Laird，以復古Louis Vuitton造型出席優先場。她穿黑色掛頸貼身禮裙，上印有花卉圖案，並以柔軟布料和裙尾的皺褶，打造出知性優雅，配搭復古髮型締造古典美學。