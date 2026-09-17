Ferragamo Cara手袋爆紅！Rihanna、安妮夏菲維同款入手價$22410

繼多款經典手袋後，Ferragamo於2026秋冬系列首度登場的全新Cara手袋（Ferragamo Cara Bag），剛亮相即掀起熱議。這款強調立體建築美學的新作，已獲蕾哈娜（Rihanna）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、金喜愛及張鈞甯等多位國際女星親身示範，迅速成為今季極具代表性的「It Bag」。(以下商品價格均來自FARFETCH香港官網。)



【返工鞋】特首鍾情Ferragamo 唔易撞款小眾品牌高性價比選擇多

Ferragamo Cara bag (S) HK$24,750、Ferragamo Cara bag (XS) HK$22,410（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara bag (S) HK$24,750、Ferragamo Cara bag (XS) HK$22,410（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara手袋4款官方配色與尺碼指南

Ferragamo Cara手袋目前共推出4款主題配色及不同尺碼選擇：

1.經典黑（Black／XS及S號）：最能凸顯建築感剪裁與迷你Gancini金屬扣細節的純粹配色。

Ferragamo Cara bag (S) HK$24,750、Ferragamo Cara bag (XS) HK$22,410（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara bag (S) HK$24,750、Ferragamo Cara bag (XS) HK$22,410（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

2.馬斯卡彭乳酪白（Mascarpone／迷你及S號）：柔和的奶油白調，比純白色更具溫潤質感與復古氣質。

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500、Ferragamo Cara bag (迷你) HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500、Ferragamo Cara bag (迷你) HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

3.海軍藍（Navy／迷你及S號）：沉穩且具知性美（Intellectual Chic）的深藍色調，為商務與日常穿搭提供黑色的優雅替代之選。

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500、Ferragamo Cara bag (XS) HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500、Ferragamo Cara bag (XS) HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

4.海草綠（Seaglass／迷你及S號）：汲取大自然的莫蘭迪灰綠色調，為秋冬造型注入沉靜典雅的色彩層次。

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500，Ferragamo Cara bag（迷你）HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

Ferragamo Cara bag (S) HK$27,500，Ferragamo Cara bag（迷你）HK$24,900（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

100個部件、工匠耗時10小時打造

Cara手袋以雕塑般的立體輪廓為設計核心，兼具簡潔美感與大幅提升收納容量。每個手袋均由超過100個獨立部件組裝而成，當中包含25塊經精準裁剪的小牛皮面板，並需由意大利專業工匠花費約10小時純手工打造，單是縫合採用的縫線長度已超過23米（23公尺）。

Ferragamo Cara bag (S) HK$24,750、Ferragamo Cara bag (XS) HK$22,410（Ferragamo官網圖片，價格來自FARFETCH香港官網）

結構方面，手袋採用靈巧的三層風琴式設計（Accordion style），內部設有中央拉鏈隔層及兩側獨立空間，翻蓋下方與背側亦設有隱藏式收納袋，在維持俐落外觀的同時大幅提升實用容量。品牌標誌性的Gancini扣飾在Cara系列中被精簡縮小，化身為袋身點綴的迷你Gancini金屬扣細節，適度減輕視覺重量，突顯皮革本身的質感與俐落線條。