雙12優惠｜CELINE銀包罕見減價低至1千蚊　Ferragamo銀包低於半價

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【雙12優惠｜2020】CELINE手袋在Zalora正進行「雙12」減價，銀包亦一樣。不只CELINE銀包減到1千蚊有交易，Ferragamo、Fendi、Burberry等同樣加入減價戰。

CELINE額外55折　長銀包、短銀包、零錢包一應俱全

CELINE於是次ZALORA減價活動中，低至65折，指定款式更設額外55折優惠， 想要更換新銀包或與朋友交換聖誕禮物的女生，萬勿錯過。

而當中，最為推介Portafoglio Donna鏈帶長銀包款式，設有可拆卸金屬鏈帶，可當作斜揹袋直接使用，不用再額外攜帶銀包與手袋，原價HK$9,719，65折後額外55折的價錢只需HK$3,474，相當抵買。當然，長銀包以外，亦提供短銀包與零錢包款式選擇，適合不同女生的需要。

▼▼▼按圖看CELINE銀包「雙12」減價優惠碼及款式推介▼▼▼

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▼▼▼按圖看其他品牌減價銀包推介，Ferragamo經典款也加入減價戰？▼▼▼

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LV、Chloé、SAINT LAURENT等名牌銀包、卡片套都是不少女生的入門must-buy，其實Givenchy甚至Tory Burch都有不少實用款式，記者推介20個HK$3,000以下名牌卡片套推介，容量絕對比你所想更大。＝＝＞LV、CELINE、Chloé以外　名牌細銀包卡片套　20個小資入門款推介

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CHANEL、Louis Vuitton、Gucci，以至Coach、Tory Burch等奢侈或輕奢侈品牌，紛紛推出背包。記者襄括20款2020年流行的IT Bag＝＝＞【名牌手袋】CHANEL經典背包有3千蚊替代款？20款大容量流行背包

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