盤點《Penthouse》金素妍4款Ferragamo話題手袋　盡顯女王霸氣

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-24 11:02

韓國人氣韓劇「Penthouse上流戰爭」自開播以來便在網路上引起熱烈討論，日前第二季播出的完結篇更創收視率新高。高潮不斷的精彩劇情不僅在韓國收視開出紅盤，劇中人物的穿搭也成為話題焦點。

由金素妍所飾演的女主角千書真在劇中不僅被視為時尚指標，她的華麗造型更成為整部戲的目光焦點。劇中，她配戴了四款Salvatore Ferragamo的包款，不僅擁有高度實用性，更能輕鬆搭配日常穿著，可以說是展現氣場的必備包款。

盤點金素妍在《Penthouse》劇中盡顯女王氣勢的4款Ferragamo手袋▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《上流戰爭Penthouse》連金素妍拿的包款都是話題！盤點千書真聲樂女王氣勢包款】