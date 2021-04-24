盤點《Penthouse》金素妍4款Ferragamo話題手袋　盡顯女王霸氣

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

韓國人氣韓劇「Penthouse上流戰爭」自開播以來便在網路上引起熱烈討論，日前第二季播出的完結篇更創收視率新高。高潮不斷的精彩劇情不僅在韓國收視開出紅盤，劇中人物的穿搭也成為話題焦點。

由金素妍所飾演的女主角千書真在劇中不僅被視為時尚指標，她的華麗造型更成為整部戲的目光焦點。劇中，她配戴了四款Salvatore Ferragamo的包款，不僅擁有高度實用性，更能輕鬆搭配日常穿著，可以說是展現氣場的必備包款。

盤點金素妍在《Penthouse》劇中盡顯女王氣勢的4款Ferragamo手袋▼▼▼

+40
+40
+40

相關文章：陳凱琳10個愛用小資手袋，除FURLA、Marc Jacobs等為人熟悉品牌以外，不乏小眾品牌Elleme和SENREVE？▼▼▼

+25
+25
+25

相關文章：何超蓮擁有哪款小資手袋，哪款一出即售罄？哪個外形獨特可成為打卡之物？▼▼▼

+16
+16
+16
Salvatore Ferragamo向大自然取經　90年代美學重現絲巾上
泫雅、周子瑜熱捧平價版GOYARD　韓劇愛用手袋竟只是千元級價位？
宋熙年春夏必買6大時尚單品　疫情下實用先決哪手袋入手絕不後悔?
Salvatore Ferragamo：花踭鞋背後的鞋匠史
名牌手袋減價｜陳法拉同款Chloé 7折入手　20款人氣名牌手袋推介
2021新款手袋︱推介7個性價比高小資手袋　黑色百搭返工約會兩用
名牌手袋購買前必看｜值得投資袋款必備4項條件　用足多年不後悔?
名牌手袋｜LV 2021夏季系列限量登場　漸變色成大熱哪款入門必買?
名牌手袋肩帶太過長？CHANEL、LV示範教學　3招打結法輕鬆解決
名牌手袋正確清潔方法｜濕紙巾是大忌　去污漬「零成本」就做到？
米蘭時裝周 | Salvatore Ferragamo致敬希治閣　以懸疑片拉開序幕
手袋｜春夏名牌「腋下包」輕便百搭　Celine、LV 人氣款式9大推介
手袋比Birkin難買　入選次世代百人榜　了解Telfar Clemens創作史
手袋清潔｜沾酒精現白斑出霉抹乳液大錯　達人教4招手袋保養秘訣
2021新款手袋︱推介7個性價比高小資手袋　黑色百搭返工約會兩用
收納｜化妝品手袋多到唔想執? 收納師2招斷捨離教辨別過期化妝品
手袋︱5個韓國設計師小眾品牌推介　Jennie竟為它棄CHANEL不用？
2021名牌手袋｜楊丞琳IG最常出現的6款袋　可愛教主鍾愛小尺寸？

延伸閱讀：

VG包起來／耐操好用又百搭時髦帆布包！從平價到高端，此生必須擁有一款的經典首選

【VOGUE 搜好價】4月時髦選物總整理：通勤時髦電腦包、夏季必備涼爽亞麻單品、如何看臉型挑選最適合的太陽眼鏡

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《上流戰爭Penthouse》連金素妍拿的包款都是話題！盤點千書真聲樂女王氣勢包款】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。