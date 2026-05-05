Met Gala 2026｜紅地氈女星造型：LISA長出四手？Karina美艷登場

Met Gala 2026｜被譽為「時尚界奧斯卡」的年度盛事Mela Gala，於香港時間5月5日早上6時在紐約大都會藝術博物館（Met）舉行。今屆大會主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），同時可見不少亞洲面孔出現，「01女生」為大家盤點這些女星和她們的紅地氈造型，不知誰是你心目中的「紅地氈女王」呢？



Met Gala是甚麼？

The Met Gala中文為大都會藝術博物館慈善晚宴，被喻為「時尚界奧斯卡」，每年定在5月的首個周一舉行，旨在籌集資金予服裝學院（Costume Institute）。晚宴由國際時尚雜誌《Vogue》主辦，會邀請各大品牌贊助餐桌、並邀請名人出席，而出席者亦需經Anna Wintour認可，因此每位出席嘉賓在時尚界，都是舉足輕重的人 。

Met Gala 2026 主題

承接Met Gala主題展覽《Costume Art》，今個晚宴造型主題為「時尚是藝術」（Fashion is Art），透過服飾圖案、剪裁和縫紉，將工藝昇華至高級的藝術。主題展覽可見設計師向一眾藝術家致敬，如Balmain 2026度假系列及Dior 2026秋冬系列中，便與法國印象派畫家莫奈的《睡蓮》系列相關；Marine Serre在發布2026早秋系列時，亦以達文西創作的《蒙娜麗莎》為靈感設計。

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員LISA

今屆晉身為主辦委員會成員的LISA，造型上更為用心，以怪誕趣緻但優雅的風格，踏上紅地氈。她穿上香港設計師Robert Wun打造的白色禮服，肩膊搭以3D打印的手臀，用以撐起長頭紗，並在走動時擺逸，展現出優雅的美態，同時解放雙手。

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員LISA (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jennie

Jennie造型較為簡潔，選擇CHANEL訂製珠片刺繡禮裙，裙子以540小時製作，將不同藍調、如葉子般的珠片組合，展現出和諧的混色配搭，加上緊身剪裁，打造出優雅的輪廓線條。特別在於Jennie的妝髮，將頭髮向後all back，以強調面部輪廓，搭以日本風格的病態和雀斑妝容，別具個性。

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jennie (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jennie (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jisoo

甜美優雅的代表人物，非Jisoo莫屬。她以Dior高級訂製禮服登場，透過淡雅粉色為主調，加上閃爍細緻的花卉刺繡圖案，配以腰部的層次皺褶，展現出如花般的美態。她亦特意將頭髮梳後，並留下前方兩側髮絲，以垂墜感締造傭懶美。

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jisoo (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Jisoo (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Rosé

喜歡選擇黑色禮裙的Rosé，今次穿上Saint Laurent高叉拖尾禮服，綴以簡單閃爍的小鳥圖案，看來相當成熟和保守。

Met Gala 2026女星造型盤點｜BLACKPINK成員Rosé (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜aespa成員Karina

首度參與Met Gala的Karina，以Prada全球品牌大使的身分，穿上鮮明的黑白造型。一貫Prada的品牌美學，採用方領吊帶設計，綴以閃爍水晶，外面搭以公主袖和拖尾長外套，加上典雅髮型，打造出復古的貴族美學。

Met Gala 2026女星造型盤點｜aespa成員Karina (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜aespa成員寧寧 (寧藝卓)

剛宣布成為GUCCI全球品牌大使的寧寧，以輕紗打造出厚重和浮誇的皺褶層次，猶如晚宴上的黑天鵝，散發出高雅脫俗的氣質。

Met Gala 2026女星造型盤點｜aespa成員寧寧 (寧藝卓) (Gucci提供)

Met Gala 2026女星造型盤點｜EJAE

憑歌曲〈GOLDEN〉紅遍全球的EJAE，穿上全身的Swarovski水晶，並以不同的水晶大小，勾勒出優美的曲線輪廓，締造閃爍動人的魅力。她特別搭以髮髻造雅，展現出東方傳統美學。

Met Gala 2026女星造型盤點｜EJAE (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜Audrey Nuna

Audrey Nuna造型都較鮮明和浮誇。她今次選擇Robert Wun的潑墨外套，上半身糅合曲線和點線設計，加上適當的留白，看來瑰麗型格，同時帶有強勢的舞台張力。

Met Gala 2026女星造型盤點｜Audrey Nuna (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜劉美賢 (Alysa Liu)

美籍華裔女子花滑選手劉美賢，穿上Louis Vuitton酒紅色禮服出席，裙子前方以多重層次設計營造活力，非常適合Alysa的年輕活力個性。

Met Gala 2026女星造型盤點｜劉美賢 (Alysa Liu) (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜谷愛凌 (Eileen Gu)

雪上的美人魚！自由滑雪選手谷愛凌以夢幻的泡泡裙裝，引起不少討論。禮裙來自德國設計師品牌Iris Van Herpen高訂系列，由逾1.5萬個玻璃泡泡裝飾、花近2,250小時製作而成，加上現場吹起真實的泡泡，讓場面看來更浪漫和少女心。

Met Gala 2026女星造型盤點｜谷愛凌 (Eileen Gu) (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜鄭好娟 (鄭浩妍)

《魷魚遊戲》女主角鄭好娟亦有踏上Met Gala紅地氈，她以型格的黑色皮革禮裙，配搭俐落髮型，予人爽直的個性，加上裙襱以多重層疊設計，締造出趣味活力。

Met Gala 2026女星造型盤點｜鄭好娟 (鄭浩妍) (Getty Images)

Met Gala 2026 其他女星造型 ▼▼

Met Gala 2026女星造型盤點｜妮歌潔曼 (Nicole Kidman)

作為聯合主席的妮歌潔曼，穿上CHANEL紅色禮裙登場。造型上以紅色為主，配搭珠片刺繡及羽毛點綴，締造出亮眼感覺。

Met Gala 2026女星造型盤點｜妮歌潔曼 (Nicole Kidman)(Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜Beyoncé

相隔十年再次踏上Met Gala紅地氈的Beyoncé，穿上Olivier Rousteing訂製禮服，以別緻閃爍的骨骼圖案，打造出華麗強勢，加上毛茸長披肩，看來非常矚目。

Met Gala 2026女星造型盤點｜Beyoncé (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜安妮夏菲維 (Anne Hathaway)

電影《穿PRADA的惡魔》上映，Anne Hathaway再度以獨有的時尚美感，引起全場焦點。造型非來自傳統歐洲品牌，竟是由近年堀起的美國時尚品牌Michael Kors製作，以大膽性感的剪裁，搭以古典的手繪圖案，展現出趣味同時，看來時尚典雅。

Met Gala 2026女星造型盤點｜安妮夏菲維 (Anne Hathaway)(Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜安妮夏菲維 (Anne Hathaway)(Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜Katy Perry

任何人都想留有私人、不見面的空間！Katy Perry的白色Stella McCartney造型，正好有著這樣的作用，以簡潔的典雅的設計，配以一個遮住面容的面罩，打造出趣致與時尚的平衡魅力。

Met Gala 2026女星造型盤點｜Katy Perry (Getty Images)

Met Gala 2026女星造型盤點｜Blake Lively

Blake Lively以仙氣十足的Versace禮裙踏上紅地氈，裙子以淡雅的水彩色調，打調浪漫優雅的氛圍。而她手上的Judith Leibe手袋，更是由其4個子女設計繪畫，非常溫馨，「我太害羞需要子女陪同，這是我的一點舒適圈。」

Met Gala 2026女星造型盤點｜Blake Lively (Getty Images)

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回顧Met Gala 2025 紅地毯女星造型

Met Gala 2025女星造型盤點｜BLACKPINK Jennie x CHANEL

Jennie造型永遠不令人失望！她穿上CHANEL的訂製服飾，運用西裝的俐落感打造輪廓，並以一字肩的設計，來增加肩膊寬度，展現出斗漏身材比例。在黑色主導的造型上，襯搭一點對比的白色珍珠和山茶花，更顯出個性鮮明的魅力，加上紳士帽別具老佛爺時期的優雅美學。

Met Gala2025 造型盤點｜BLACKPINK Jennie (Getty Images)

Met Gala 2025女星造型盤點｜BLACKPINK Rosé x Saint Laurent

外表具知性美的Rosé，則利用Saint Laurent西裝外套領口的V型，展現出微性感的風格，同時襯搭Tiffany & Co.高級珠寶鉑金及黃金頸鏈，吊墜中間鑲嵌逾14卡藍寶石，盡顯華麗美艷感覺。為增添活力層次感，她亦穿上垂墜皺褶拖尾大衣，並戴上逾7卡圓形切割藍寶石戒指作呼應。不過，由於紅色鞋子過於搶眼，或許會分散造型的焦點，可以選擇寶藍色款會較適合。

Met Gala2025 造型盤點｜ BLACKPINK Rosé (Getty Images)

Met Gala 2025女星造型盤點｜BLACKPINK LISA x Louis Vuitton

LISA穿上Louis Vuitton造型出席，透過盤髮和「下半身失蹤」的技巧，來將焦點放在較高位置，讓身材比例更為高挑和顯長腿。她以鏤空西裝外套襯bodysuit，加上Bulgari珠寶，感覺時尚優雅。

2025 Met Gala造型盤點｜BLACKPINK LISA (Getty Images)

Met Gala 2025女星造型盤點｜Madonna x TOM FORD

Madonna叛逆地以白色造型，來回應大會的「黑色」主題，同時口中著叼著雪茄，展現出隨性和強勢的氣場。她穿上TOM FORD西裝，透過不同布料和線條，加上寬肩設計，塑造出好看的身材輪廓。

2025 Met Gala造型盤點｜Madonna (Getty Images)

Met Gala 2025女星造型盤點｜Rihanna x Marc Jacobs

腹大便便的Rihanna以Marc Jacobs馬甲搭短被西裝外套，來展現出俐落和性感，加上波點煲呔和袋巾，看來玩味十足。細看的話，她的開叉裙子也是件西裝外套，充滿看點，而頭上的寬邊帽，更可以平衡腹部隆起的比例，打造好看的輪廓。

2025 Met Gala造型盤點6. Rihanna (Getty Images)

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