Met Gala 2026珠寶造型｜Beyoncé Lisa等女星以閃爍珠寶演繹主題

【Met Gala 2026｜Met Gala珠寶】Met Gala 2026 的主題是《Costume Art》（服裝藝術），而Dress Code 則呼應主題定為「Fashion is Art（時尚即藝術），於紅地氈上可見各界名流、明星與時尚達人，以各式禮服演繹該主題。除了服裝外，奢華的閃爍珠寶也是詮釋方式之一，今年不少名人也以珠寶、造型與身體，進行互動及對話，完美演繹今年Met Gala 的服裝主題「Fashion is Art」。



Met Gala 2026｜珠寶造型1. Beyoncé 演繹Chopard 鑽石珠寶

Beyoncé相隔10年後重返Met Gala，她的造型依然是紅地氈的焦點。Beyoncé身著綴滿閃爍珠寶的禮服，並佩戴Chopard珠寶。其中最讓人沒法忽視的是這條名為「The Queen of Kalahari」鑽石項鍊，此珠寶是以一顆極其罕見的342克拉鑽石命名，再配上華麗頭飾及耳環，使造型更璀璨不凡。

Met Gala 2026｜珠寶造型1. Beyoncé 演繹Chopard 鑽石珠寶（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型2. Lisa 「四手」演繹Bvlgari 珠寶

Lisa以驚豔的「四手造型」登場，身穿高訂設計師Robert Wun的白色定製禮服亮相，禮服上鑲嵌著67,000顆施華洛世奇水晶。為此，她搭配Bvlgari藍寶石頂級珠寶項鍊及耳環，項鍊以一顆50克拉的藍寶石為主角，採用品牌極具標誌性的蛋面切割（Cabochon） 工藝，不刻意追求刻面，更凸顯藍寶石內部的深邃藍色與質感，與禮服相互輝映。

此外，她肩上以3D打印的雙臂亦戴上Bvlgari Serpenti蛇型鑽石項鍊、戒指與手環，造型設計巧妙，不愧是稱職的Bvlgari 全球品牌代言人。

Met Gala 2026｜珠寶造型2. Lisa 「四手」演繹Bvlgari 珠寶（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型3. JISOO 演繹Cartier 古典珠寶

JISOO 猶如花仙子般登場！她身穿由Dior 創意總監Jonathan Anderson 創作的粉色禮服，裙身滿佈手工刺繡的浪漫花園景致及點綴了立體花朵。JISOO 佩戴了源自1905年Cartier Collection的項鍊，為整體造型添上古典氣息。

Met Gala 2026｜珠寶造型3. JISOO 演繹Cartier 古典珠寶（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型4. Isha Ambani 演繹逾千克珠寶

印度商人兼亞洲首富Mukesh Ambani的女兒Isha Ambani，以極其奢華造型登場。她身穿印度品牌Gaurav Gupta 打造的印度紗麗禮服登場，禮服鑲嵌逾1000顆且1,800克拉的鑽石，當中包括來自妮塔安巴尼收藏的古老礦鑽、祖母綠寶石、波爾基（Polki）鑽石以及經精雕細琢的寶石，充滿著印度文化底蘊氣息。

此外，Isha MAmbani身上層層疊戴的寶石項鍊，是來自她的母親收藏，以超過150克拉的老礦式切割鑽石打造；而另一條項鍊則是以一顆重達50克拉的祖母綠寶石為主石創作，同樣極其奢華。

Met Gala 2026｜珠寶造型4. Isha Ambani 演繹逾千克珠寶（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型5. Georgina Rodríguez 演繹Chopard

阿根廷模特兒及足球明星C朗未婚妻Georgina Rodríguez，佩戴Chopard鑽石耳環與戒指，閃爍耀眼。此外，手上更繞了一串訂製的白金念珠，鑲嵌鑽石十字架及珍珠，背後刻有她每一位家人的名字。不僅展現對天主教的虔誠信仰，更是她對家人的愛。

Met Gala 2026｜珠寶造型5. Georgina Rodríguez 演繹Chopard（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型6. Irina Shayk 演繹Alexander Wang設計

一身性感又大膽造型是由Alexander Wang設計，以珠寶及腕錶拼接成的時尚胸罩，並以不同的金屬手錶化身成項鍊和臂環，完美詮釋了「Fashion is Art」。

Met Gala 2026｜珠寶造型6. Irina Shayk 演繹Alexander Wang設計（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型7. Rosé 演繹Tiffany & Co. 鑽石項鍊

貴為Tiffany & Co. 全球品牌代言人，Rosé 配戴品牌的鑽石項鍊， 配戴鳥形鑽飾為主角的鑽石項鍊，鑽石拼排出如飛鳥羽翼般的廓形，靈感優雅，也與身上SAINT LAURENT 黑色禮服的立體鳥形裝飾相互呼應。

Met Gala 2026｜珠寶造型7. Rosé 演繹Tiffany & Co. 鑽石項鍊（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型8. Emily blunt 演繹Mikimoto 珍珠珠寶

Emily blunt 以黑色禮服配上Mikimoto珍珠珠寶，突顯珍珠珠寶的華美。所配戴的Mikimoto珍珠項鍊，以一顆21.85克拉的摩根石並鑲嵌45.97克拉的鑽石為主角，展現出珍珠的光彩。再配上Mikimoto蝴蝶結Akoya珍珠耳環、珍珠手鍊與戒指，使整體造型更完整。

Met Gala 2026｜珠寶造型8. Emily blunt 演繹Mikimoto 珍珠珠寶（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型9. Daisy Edgar -Jones 演繹BOUCHERON高級珠寶系列

作為BOUCHERON全球品牌大使，Daisy Edgar -Jones 選擇配戴品牌 Histoire de Style,Untamed Nature 高級珠寶系列現身Met Gala。她戴上系列的 Laurier 白金密鑲鑽石吊墜耳環、鑲嵌一顆 5.01克拉梨形切割鑽石的Goutte de Cristal 白金密鑲鑽石及珍珠戒指，以及鑲嵌一顆 5.33克拉橢圓形切割鑽石的Banquise白金密鑲鑽石及珍珠戒指，極其華麗耀眼。

Met Gala 2026｜珠寶造型9. Daisy Edgar -Jones 演繹BOUCHERON高級珠寶系列（Getty images）

Met Gala 2026｜珠寶造型10. Sarah Paulson 演繹BOUCHERON珠寶

Sarah Paulson戴上印有美元圖案的眼罩走上Met Gala 紅地氈，瞬間成為焦點之一。除了美元眼罩外，Sarah Paulson身上的珠寶同樣值得留意，她配戴了BOUCHERON 的Histoire de Style, Art Déco 高級珠寶系列Ruban Diamants 白金密鑲鑽石可轉換式項鍊，以及 Etoile de Paris白金密鑲鑽石耳環，為造型增添璀璨。

Met Gala 2026｜珠寶造型10. Sarah Paulson 演繹BOUCHERON珠寶（Getty images）

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