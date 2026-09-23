泰潮流！盤點代表時尚的泰星：LingOrm進軍時裝周、珠寶品牌寵兒

泰時尚！隨著泰劇人氣急升，不少泰星都會在時裝周亮相，為各時尚品牌時裝秀造勢。由於擁有立體的五官輪廓，加上模特兒般的修長身材，故他們穿上品牌服飾時，都吸引大批注目，深得品牌青睞，同時展現出泰國人的穿衣品味與特色。以下算點當下代表時尚的泰星icon！



時尚泰星代表1. 鄺玲玲（Lingling）

擁有港泰混血的鄺玲玲，不僅會說泰文，從小於香港讀書長大的她，亦精通廣東話、英語及普通話，故深受港人喜愛，連商台903唱片騎師「阿正」也是粉絲。

時尚泰星代表1. 鄺玲玲（Lingling）(IG@linglingkwong)

除了標緻五官，鄺玲玲的左臉頰上，長有特色的痣，充滿個人魅力。她在2025年3月起獲Dior邀請出席巴黎時裝周，同年11月正式宣布成為品牌大使，今年她更囊括Dior Beauty在泰國的香水大使，宣傳La Collection Privée Christian Dior系列。

時尚泰星代表2. Kornnaphat Sethratanapong（Orm）

Orm與鄺玲玲搭檔拍攝GL劇《我們的秘密》因而走紅，兩人更會一同現身Dior的時裝秀，而且同時成為品牌大使。Orm的親善笑眼，以及優雅氣質，為其贏得Bvlgari賞識，在今年2月成為品牌的泰國區品牌摯友。她亦對時尚感興趣，創立個人服飾品牌Keep Silent，以「在煩擾的世上，你保持：沉默」為標語，推出多款時都尚單品。

時尚泰星代表2. Kornnaphat Sethratanapong（Orm）(IG@orm.kornnaphat)

時尚泰星代表3. Rebecca Armstrong（Becky）

剛來港出席時尚品牌MAX&Co.活動的Becky，是位英泰混血兒，而且多才多藝，13歲時參加《泰國達人秀》和海外歌唱比賽，其後一度被美劇《無照律師》（Suits）吸引，決心主修法律與犯罪學，以及心理學。

她曾拍攝多部知名劇集，如《非你默屬》、《粉紅理論》及《真愛失憶中》等，在2024年出席康城影展時，獲得Balenciaga及Bvlgari的贊助，翌日更以Chopard品牌嘉賓的身分，再次登上紅地氈。同年10月她成為CHANEL的品牌摯友，翌年3月正式擔任品牌代言人。她在2025年10月成立個人廠牌Becky娛樂，依然得到時尚品牌喜愛，今年8月更成為Tod’s的東南亞區品牌大使。

時尚泰星代表3. Rebecca Armstrong（Becky）(IG@beccca)

時尚泰星代表4. Krit Amnuaydechkorn（PP）

PP可說是將泰劇發揚光大的推動者之一，他與Billkin合作拍攝劇集《以你的心詮釋我的愛》，吸引多個地方觀眾的喜愛。藉著人氣高企，PP創立個人服飾品牌「Colors Culture」，同時轉往音樂道路發展，並曾擔任Millennials Choice 2020時裝秀的模特兒。他曾是Balenciaga百年來首位泰國籍全球品牌大使，現時為Gucci與珠寶品牌Cartier的品牌大使。

時尚泰星代表4. Krit Amnuaydechkorn（PP）(IG@pp.kritt)

時尚泰星代表5. Win Metawin

憑著劇集《只因我們天生一對》紅遍全球，其後又因泰版《流星花園》中西門一角，成為當紅男星之一，Win Metawin因此登上各大時尚雜誌封面，更是Prada多年來的品牌大使，一度入選福布斯2023年的30歲以下精英榜。他亦在2020年創立個人服飾品牌Velence，對時尚甚有興趣。

時尚泰星代表5. Win Metawin (IG@winmetawin)

時尚泰星代表6. Phuwin Tangsakyuen

早前獲委任LOEWE最新品牌大使、現年僅23歲的Phuwin，與另一男演員Ponds多度合作拍劇，捕獲不少人氣。他曾在2021年5月成立個人服飾品牌Dialblack，3年後與LOEWE成為摯友，並在出席Tommy Hilfiger在紐約時裝周的時裝秀後，擔任品牌大使。而現時他則為LOEWE的品牌大使。