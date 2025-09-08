VMAs紅地毯造型逐個捉！暗黑女王LadyGaga、DojaCat食口紅藏驚喜

【VMAs 2025/音樂錄影帶大獎2025】 第41屆MTV音樂錄影帶大獎（ VMAs）於今早圓滿結束，19個獎項已各有得主！今屆再由LL Cool J主持，Doja Cat、KATSEYE等人擔任開場表演嘉賓， 為這場年度樂壇盛事揭開序幕。除了表演，舞台與紅地毯造型亦同樣精彩，就讓我們回顧眾星亮眼的紅地造型！



VMAs 2025紅地毯造型 ｜KATSEYE 話題女團揭幕

由HYBE與Geffen合作所打造的國際女團，由六位不同國籍女生所組成，今次更勇奪年度最佳 PUSH 演出（MTV PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR）。全員以Dolce Gabbana 服飾亮相，並以《Gnarly》為這場年度樂壇盛事揭開序幕。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜KATSEYE 話題女團揭幕（gettyimages）

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Lady Gaga 維多利亞暗黑女王

近日因出演《星期三》以及新曲《The Dead Dance》引來關注的Lady Gaga，今屆更勇奪四個獎項：年度藝人（ARTIST OF THE YEAR）、最佳合作音樂錄影帶（BEST COLLABORATION）、最佳 MV 導演（BEST DIRECTION）以及最佳 MV 藝術指導（ BEST ART DIRECTION）。Lady Gaga 一身黑配紫色的Marc Jacobs禮服現身，配上暗黑調大型乾花頭飾，完美展現歌德風格。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Lady Gaga 維多利亞暗黑女王（gettyimages）

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Rosé 金髮公主

BLACKPINK Rosé 憑著《APT.》奪得年度歌曲（SONG OF THE YEAR）！她身穿Oscar de la Renta的金色亮片禮服，配以Christian Louboutin高跟鞋，加上Tiffany & Co. 全新珠寶系列Bird on a Rock by Tiffany耳環與手鍊，洋溢高貴優雅感。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Rosé 金髮公主（gettyimages）

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Sabrina Carpenter 低調性感

小天后Sabrina Carpenter 勇奪三獎：最佳流行歌手（BEST POP ARTIST)、年度最佳專輯（ BEST ALBUM）與最佳 MV 視覺特效(BEST VISUAL EFFECTS)，舞台與紅地毯造型亦同樣亮眼！

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Sabrina Carpenter 低調性感（gettyimages）

紅氈造型以紅色透視蕾絲Valentino連衣裙，搭以紫色毛毛外套，以及Tiffany & Co. 高級珠寶。舞台造型不單連換兩套性感造型，更聯合《魯保羅變裝皇后秀》 （RuPaul’s Drag Race）一起表演，盡顯個性與自我主張。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Doja Cat 話題之后

Doja Cat 與 Lisa，Raye 一同合唱的《Born Again》 奪最佳 K-POP 音樂錄影帶（BEST K-POP ）。Doja Cat 以一身復古造型登場，全身上下都十分搶眼：一頭復古金髮配以Balmain 2024早秋系列禮服，高達87卡的Chopard 的高級珠寶系列首飾、Pleaser 訂製厚底高跟鞋與Judith Leiber Couture 水晶口紅手袋。最搶眼莫過於那支被吃掉的M·A·C唇膏，更借紅毯當眾宣布成為M·A·C 的新任品牌大使！

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Doja Cat 話題之后（gettyimages）

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Ariana Grande 優雅永不過時

近年常以公主造型示人的Ariana Grande，憑著《Brighter Days Ahead》獲最佳長篇音樂錄影帶（BEST LONG FORM VIDEO）與最佳流行音樂錄影帶（BEST POP VIDEO）兩獎。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Ariana Grande 優雅永不過時（gettyimages）

今屆更以四個造型示人，紅毯上先以 Fendi 訂製波點長裙，配搭Swarovski 首飾登場，其後換上Tamara Ralph 黑色V領亮片禮裙、Steve O Smith的黑白抹胸禮裙以及Givenchy的白色芭蕾舞禮裙，展現不同面向的她。

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Megan Stalter 移動咖啡杯

喜劇演員Megan Stalter，不時以誇張造型成為亮點，繼上屆的大膽造型後，今屆則化身成「移動咖啡杯」，白色連身裙配以外箍，加上水手帽，鑲有寶石的 Dunkin' 隨行杯作為手袋，充滿搞怪感！

VMAs 2025紅地毯造型 ｜ Megan Stalter 移動咖啡杯（gettyimages）

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Audrey Nuna、EJAE與Rei Ami 真人獵魔女團

早前掀起一陣翻唱熱潮的《Kpop獵魔女團》 ，除了TWICE的合唱版本外，當中的角色配音Audrey Nuna、EJAE與Rei Ami亦隨之成大熱，今次仨人亦以暗黑風格亮相其中！

VMAs 2025紅地毯造型 ｜Audrey Nuna、EJAE與Rei Ami 真人獵魔女團（gettyimages）

