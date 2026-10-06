Hermès 2027春夏系列｜停產牛奶盒袋重現！6款新袋：換上純白色調

巴黎時裝周｜在Hermès 2027春夏系列中，以「空氣之形」為主題，帶來輕盈與優雅之作，而手袋也有著不少新設計和色調。以下盤點Hermès下一季度的新款手袋。



2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋1. So Kelly 側揹袋

如雲朵般的舒適色調，新一季採用更鬆馳和柔軟的手袋輪廓，以呼應「空氣」的主題。手袋幼肩帶不僅輕盈，同時展現柔美及慵懶感覺，配搭標誌性轉扣硬件（Palladium Hardware），締造靜奢氛圍。

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋：So Kelly 側揹袋 (品牌提供)

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋2. Bolide手袋

延續將傳統圓潤的Bolide手袋，賦予修長流暢的East-West線條，讓手袋更具現代感覺。同時採用不同皮革互相碰撞，以弧線作分界，締造出不同的質感與層次美學。

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋：Bolide手袋 (品牌提供)

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋3. 全新鎖頭手袋

從Jean Paul Gaultier在2010年創作、現已停產的Toolbox手袋延伸，以立體俐落的建築輪廓，締造現代美學，而且外形如同一個牛奶盒，賦予可愛和趣味的個性。全新款式改用柔軟質感和隨性輪廓，加上放大版圓形鉚釘扣（Enlarged Plaque）及單根管狀手柄，塑造出知性優雅的魅力。

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋：全新鎖頭手袋 (品牌提供)

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋4. 輕便Le Petit Sac手袋

首次於2025秋冬系列亮相，Le Petit Sac手袋今次換上舒適的夏日的晨昏色調，包括醉人的酒紅色，搭以兩側的「H」金屬扣，帶來清涼的暢快感覺。

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋：輕便Le Petit Sac手袋 (品牌提供)

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋5. Garden Party手袋換上夕陽橙紅調

同樣地，Garden Party亦添上迷人的夕陽橙紅調，並透過深淺層次及不同質感，打造出獨特的格調。

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋：Garden Party手袋換上夕陽橙紅調 (品牌提供)

2027春夏時裝周｜Hermès新款手袋6. 魚網水桶袋

魚網既帶輕盈感，又有夏日清涼的海灘氛圍，作為輕便的水桶袋非常合適。手袋設有索繩設計，並以皮革與魚網形成強烈對比，加上可以內搭絲巾，締造獨特的玩味。