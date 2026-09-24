2027春夏米蘭時裝周懶人包：持續更新Fendi、Gucci、BV時間/焦點

2027春夏米蘭時裝周，由9月22至28日展開，由Prada揭開序幕，最後一日則為數位時裝秀。「01女生」整理今個2027春夏時裝周中，各大時尚品牌的直播時間、星級嘉賓、場內佈置和春夏系列重點等，包括Prada、Fendi、Max Mara、Gucci、Bottega Veneta及Giorgio Armani。



2027春夏米蘭時裝周｜Prada

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 22 日下午 2 時

香港時間：2026 年 9 月 22 日晚上 9 時

星級嘉賓：TWICE成員Sana、XG成員CHISA、李到晛、Jaehyun、楊冪、Namtan Tipnaree及Win Metawin等

地點：Deposito at Fondazione Prada



2027春夏米蘭時裝周｜Sana出席Prada 2027春夏系列時裝秀 (品牌提供)

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Prada 2027春夏系列時裝秀重點：The Skirt

由Miuccia Prada及Raf Simons共同主理，以「The Skirt」為題，透過千變萬化的半截裙設計和配搭，展現出時尚的可塑性。半截裙廓形經典，有鉛筆裙、百褶裙及裹身裙（Wrap Skirt）等，以簡單的線條突顯身材曲線，加上對比色魔術貼，以增加半截裙的實用與方便度，展現出品牌的功能美學。

Prada 2027春夏系列時裝秀重點：The Skirt (品牌提供)

Prada 2027春夏系列時裝秀重點：The Skirt (品牌提供)

2027春夏米蘭時裝周｜Diesel

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 22 日下午 4 時

香港時間：2026 年 9 月 22 日晚上 1 時

星級嘉賓：ATEEZ成員Yunho、Zee Pruk、孫政及呂思瞳等

地點： Superstudio Maxi



2027春夏米蘭時裝周｜Diesel (IG@diesel)

Diesel 2027春夏系列時裝秀重點：致敬Glenn Martens的牛仔派對

在時裝秀開始前，品牌宣布Glenn Martens結束創意總監任期，而今場時裝秀，則是致敬他的謝幕之作。場地設置成一個狂歡的夜店派對，以將品牌的流動、性感與破壞力量火力全開，「讓我們最後再一起狂歡一次。」由馬賽藝術團體 (LA)HORDE 帶來的精彩沉浸式演出，隱身於觀眾席中互動，透過隨性帶來失適感與驚喜。

整個系列以牛仔為主，牛仔單品經過塗層處理再以雷射雕刻，呈現出逼真的皮革質感，再以錯視（Trompe l’oeil）印花，將冬日意象帶入春夏，如Glenn Martens在品牌首秀所展示的粗糙剪羊毛大衣，便以圖案方式轉印於服飾上。最終造型由Ella Snyder演繹，她正是當年Glenn發表首張成績單時，演繹Look 1的模特兒，為謝幕畫下完美句號。

Diesel 2027春夏系列時裝秀重點：致敬Glenn Martens的牛仔派對 (品牌提供)

2027春夏米蘭時裝周｜Fendi

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 23 日下午 2 時

香港時間：2026 年 9 月 23 日晚上 9 時

星級嘉賓：Stray Kids成員方燦



2027春夏米蘭時裝周｜Fendi (IG@fendi)

2027春夏米蘭時裝周｜Onitsuka Tiger

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 23 日晚上 8 時

香港時間：2026 年 9 月 24 日凌晨 3 時

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Onitsuka Tiger (IG@onitsukatigerofficial)

2027春夏米蘭時裝周｜Max Mara

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 24 日早上 9 時 45 分

香港時間：2026 年 9 月 24 日下午 4 時 45 分

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Max Mara (IG@maxmara)

2027春夏米蘭時裝周｜Marni

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 24 日下午 2 時

香港時間：2026 年 9 月 24 日下午 9 時

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Marni (IG@marni)

2027春夏米蘭時裝周｜Tod’s

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 25 日早上 9 時 30 分

香港時間：2026 年 9 月 25 日下午 4 時 30 分

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Tod’s (品牌官網)

2027春夏米蘭時裝周｜Gucci

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 25 日下午 2 時

香港時間：2026 年 9 月 25 日晚上 9 時

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜FERRAGAMO

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 26 日早上 11 時 30 分

香港時間：2026 年 9 月 26 日下午 6 時 30 分

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Dolce & Gabbana

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 26 日早上 12 時 30 分

香港時間：2026 年 9 月 26 日下午 7 時 30 分

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Bottega Veneta

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 26 日晚上 8 時

香港時間：2026 年 9 月 26 日凌晨 3 時

星級嘉賓：稍後公開



2027春夏米蘭時裝周｜Bottega Veneta (品牌官網)

2027春夏米蘭時裝周｜Giorgio Armani

意大利米蘭時間：2026 年 9 月 27 日早上 11 時

香港時間：2026 年 9 月 27 日下午 6 時

星級嘉賓：稍後公開

