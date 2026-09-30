2027春夏巴黎時裝周日程懶人包！持續更新Dior、CHANEL時間／焦點

撰文：朱加曦
出版：更新：

2027春夏巴黎時裝周在9月28至10月6日展開，首日由L'Oréal Paris在巴黎鐵塔附近公開舉辦戶外時裝秀，同時早年宣布患僵人綜合症的Céline Dion，亦驚喜壓軸亮相，高歌熱門歌曲〈I’m Alive〉。
「01女生」整理今個2027春夏時裝周中，各大時尚品牌的直播時間、星級嘉賓、場內佈置和春夏系列重點等，包括Dior、Saint Laurent、Hermès、CHANEL和Louis Vuitton等。

Céline Dion驚喜壓軸亮相L'Oréal Paris在巴黎鐵塔附近公開舉辦戶外時裝秀。(Getty Images)

2027春夏巴黎時裝周｜Dior

法國巴黎時間：2026 年 9 月 29 日下午 3 時
香港時間：2026 年 9 月 29 日晚上 9 時
星級嘉賓：BLACKPINK成員Jisoo、Rihanna、Jennifer Lawrence、Anya Taylor-Joy、Cynthia Erivo、Miranda Kerr、迪麗熱巴、鄺玲玲、Kornnaphat Sethratanapong（Orm）、IVE成員張員瑛、XG成員JURIA、Stray Kids成員Hyunjin、谷愛凌

2027春夏巴黎時裝周｜Dior (品牌提供)
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Dior 2027春夏系列時裝秀重點：自然與流動的美學

在時裝秀預告中，創意總監Jonathan Anderson以兩顆「文玩核桃」（wénwán），象徵與強調今個系列的流動性剪裁、色調，以及悠遠的手工藝。「文玩核桃」講求重量、大小、形狀及紋路上的配合，經長年「盤玩」，讓核桃蛻變成如同瑪瑙、紅玉般的深紅透亮光澤（包漿）。正如Jonathan透過多次展示流動性物料與輪廓，以深化他眼中的品牌個性與願景。

2027夏季系列繼續以皺褶設計，為服裝帶來飄逸與靈動感，當中大部分單品都以A字廓形打造，運用花瓣和羽毛形狀輕紗，排列成率性自由的流蘇，締造浪漫和輕盈的感覺。時裝秀選址於花園內進行，Jonathan亦運用大量花卉元素，包括印花圖案及皺褶拼接而成的立體花朵，展現出柔和女性的一面。

Dior 2027春夏系列時裝秀重點：自然與流動的美學 (Getty Images)
Dior 2027春夏系列時裝秀重點：自然與流動的美學 (Getty Images)

2027春夏巴黎時裝周｜Maison Margiela

法國巴黎時間：2026 年 9 月 29 日下午 5 時 30 分
香港時間：2026 年 9 月 29 日晚上 11 時 30 分
星級嘉賓：SHINee成員泰民、娜然、展軒、高葉

2027春夏巴黎時裝周｜Maison Margiela (品牌官網)

2027春夏巴黎時裝周｜Saint Laurent

法國巴黎時間：2026 年 9 月 29 日下午 9 時
香港時間：2026 年 9 月 30 日凌晨 3 時
星級嘉賓：Rosé、全智賢、水原希子、泰國演員Pansa Vosbein（MILK）、RIIZE成員Anton

2027春夏巴黎時裝周｜Saint Laurent (品牌官網)

2027春夏巴黎時裝周｜TOM FORD

法國巴黎時間：2026 年 9 月 30 日下午 8 時
香港時間：2026 年 10 月 1 日凌晨 2 時
星級嘉賓：稍後公開
地點：20H00 - PLACE VENDÔME, PARIS

2027春夏巴黎時裝周｜TOM FORD (IG@tomford)

2027春夏巴黎時裝周｜Chloé

法國巴黎時間：2026 年 10 月 1 日早上 10 時
香港時間：2026 年 10 月 1 日下午 4 時
星級嘉賓：MEOVV成員Anna

2027春夏巴黎時裝周｜Chloé (IG@chloe)

2027春夏巴黎時裝周｜Balenciaga

法國巴黎時間：2026 年 10 月 1 日下午 2 時
香港時間：2026 年 10 月 1 日晚上 8 時
星級嘉賓：稍後公開

2027春夏巴黎時裝周｜Balenciaga (品牌官網)

2027春夏巴黎時裝周｜LOEWE

法國巴黎時間：2026 年 10 月 2 日早上 11 時 30 分
香港時間：2026 年 10 月 2 日下午 5 時 30 分
星級嘉賓：Phuwin

2027春夏巴黎時裝周｜LOEWE (IG@loewe)

2027春夏巴黎時裝周｜Givenchy

法國巴黎時間：2026 年 10 月 2 日下午 5 時 30 分
香港時間：2026 年 10 月 2 日晚上 11 時 30 分
星級嘉賓：稍後公開

2027春夏巴黎時裝周｜CELINE

法國巴黎時間：2026 年 10 月 3 日正午 12 時
香港時間：2026 年 10 月 3 日下午 6 時
星級嘉賓：梁朝偉

2027春夏巴黎時裝周｜Hermès

法國巴黎時間：2026 年 10 月 3 日下午 6 時
香港時間：2026 年 10 月 4 日凌晨 12 時

2027春夏巴黎時裝周｜Hermès (品牌提供)

2027春夏巴黎時裝周｜Miu Miu

法國巴黎時間：2026 年 10 月 4 日下午 1 時
香港時間：2026 年 10 月 4 日晚上 7 時
星級嘉賓：稍後公開

2027春夏巴黎時裝周｜Valentino

法國巴黎時間：2026 年 10 月 4 日下午 3 時 30 分
香港時間：2026 年 10 月 4 日晚上 9 時 30 分
星級嘉賓：稍後公開

2027春夏巴黎時裝周｜CHANEL

法國巴黎時間：2026 年 10 月 5 日晚上 8 時
香港時間：2026 年 10 月 6 日凌晨 2 時
星級嘉賓：BLACKPINK成員Jennie

2027春夏巴黎時裝周｜Louis Vuitton

法國巴黎時間：2026 年 10 月 6 日下午 6 時 30 分
香港時間：2026 年 10 月 7 日凌晨 12 時 30 分
星級嘉賓：BLACKPINK成員LISA

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