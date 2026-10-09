CHANEL首位香港銀髮模特兒　60歲Christina Chung：年齡是優勢

CHANEL 2027春夏系列時裝秀，在法國巴黎時間本周一（5日）8時（香港時間6日凌晨2時），假巴黎大皇宮舉行。除了星級品牌大使及摯友，時裝天橋上亦見不少熟悉面孔，當中年近60歲的香港銀髮模特兒曾寶珍（Christina Chung），數度為品牌行秀，氣質舉止優雅，不難成為場內焦點。她曾在年輕時拍攝廣告，其後投身銀行界，直至56歲時才重拾夢想，追夢時機不遲亦不早。



曾寶珍（Chirstina Chung）在CHANEL 2027春夏系列時裝秀中演繹第48套造型。(品牌提供)

Chirstina Chung 18歲入行 因一原因轉職銀行

Christina Chung在18歲時曾接時尚模特兒的工作，但發現自己傾向追求事業與家庭，毅然轉職銀行及人力資源部，打拼十多年後退下來，轉做家庭主婦，相夫教子。

Chirstina Chung父權家庭長大 兩度婚姻育7孩

出身自傳統家庭的Christina Chung，曾在訪問中表示受父權影響，故缺乏自信。她曾有兩段婚姻，與前夫育有一女，現時更是七孩之母，女兒們都長大成人，因此決定將時間歸回自己，重新出發追夢。

Chirstina Chung父權家庭長大 兩度婚姻育7孩 (IG@christina__chung)

56歲Chirstina Chung因機緣再追夢

在重心回到自己後，Christina Chung有次陪女兒擔任模特兒工作時，女兒不斷向工作人員介紹和宣傳她，結果她在2023年簽約Model Genesis，開啟兼職模特兒的生涯。

我夢想到巴黎時裝周走秀。 Chirstina Chung

56歲Chirstina Chung因機緣再追夢 (IG@christina__chung)

Chirstina Chung首度為CHANEL行秀

擁有脫俗氣質的Christina Chung，在2024年10月1日達成個人夢想，首登巴黎時裝周為Miu Miu行秀。她曾在訪問中憶述，「我已經差不多59歲，走完這場秀，覺得自己原來真的很有實力。」她亦認為年齡是自己的硬實力，「像我這樣的年紀和背景，不會是一張白紙。」

約一年多後，Christina Chung更成功擔任CHANEL模特兒，穿上2026春夏高訂系列造型，在巴黎大皇宮下行秀，並成功獲得關注，而現時也有持續為品牌擔任模特兒。

Chirstina Chung在2024年為Miu Miu行秀 (IG@christina__chung)

Chirstina Chung在2026年1月首度為CHANEL行秀 (IG@christina__chung)

職業無分年齡 Chirstina Chung：當你懂欣賞自己故事，那份成熟比濃妝都更動人

不少人認為模特兒職業生涯一直倒數，但晚起家的Christina Chung反而覺得高齡亦是種優勢。她曾承認擔心變老，但其後釋懷，知道美不只有光鮮外表，也是內心的力量和自信，「當你懂欣賞自己的故事時，那份成熟散發出來的光彩，比任何濃妝都更動人。」也許她那份從容不迫的人生態度，造就了一種個人的獨有魅力與氣質，吸引大部分人的欣賞與喜愛。