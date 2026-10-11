親子裝拒絕一模一樣！時尚媽媽的親子造型公式：3大高級感法則

親子造型｜來自荷蘭鹿特丹的時尚內容創作者兼二孩之母Beau de Boe，經常透過社交平台分享獨特的日常造型，型格且不失童趣的穿搭風格旋即成為全球時尚愛好者的熱話。只要掌握色彩與舒適度的平衡，每位媽媽都能與孩子輕鬆展現出獨特且迷人的生活品味。



親子造型公式1. 巧用色彩平衡

在日常的親子搭配中，Beau de Boer格外擅長以大地色、奶油白等中性色調作為視覺基底，建立出從容高級的整體氛圍。她不追求一模一樣的「母子裝」，而是巧妙地在細節處加入鮮明色彩點綴，例如紅色或黃色上衣。這種色調間的呼應與對比，既有個人特色，又在視覺上散發出一種層次感，完美詮釋了高級親子的時尚美學。

親子造型公式1. 巧用色彩平衡（IG@beaudeboer）

親子造型公式2. 質感面料混搭

衣物的舒適度與實穿性無疑是她日常穿搭的首要考量。Beau非常注重布料，經常挑選透氣舒適的棉麻與軟糯親膚的針織材質，將日常休閒單品與帶有時尚剪裁的設計款完美融合。透過異材質的堆疊與混搭，她不僅為造型注入了溫柔而豐富的時尚感，又能滿足孩子自由跑跳的需求。

親子造型公式2. 質感面料混搭（IG@beaudeboer）

親子造型公式3. 點綴個性配飾

造型的精髓往往藏於細節之中，配飾正是Beau展現穿搭巧思的小秘密。她習慣為自己與兒子配搭同風格或同材質的單品，例如帽子、圍巾或是帆布鞋。這些看似隨意卻經過精心安排的配件，不僅能為簡潔的日常基礎款注入豐富的視覺層次，更能為整體造型添上一抹充滿童趣的時尚玩味。