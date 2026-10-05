2026秋冬妝容趨勢｜4大重點：原生感仍是核心、冷調紫色熱潮蔓延

【秋冬妝容趨勢2026】秋意漸濃，代表著秋冬美學正式展開！在過去幾季，一直在走Clean Girl、自然以及未來感。而今個秋冬的美容趨勢，更像是進階版，注重高級的鬆弛感、秋冬的浪漫與溫柔，以及原生的生命力。將一一透過妝容的色彩，展現出自然流動的秋冬氛圍。以下為大家整理了今個秋冬的妝容趨勢重點，一起營造出鬆弛又高級的氣場。



2026秋冬妝容趨勢｜1. 保留「原生感」：微霧光底妝

微霧光底妝是近年來最受歡迎的高級感底妝，也是今年大熱底妝趨勢。既有霧面底妝的質感，又有著奶油肌的精緻感，告別單一妝效。微霧光底妝是介於全霧面與水光肌之間，表面清爽無油光，但在面部轉動與光線折射間會透出細緻光澤。而且這類底妝通常具備高持妝與控油力，同時具保濕成分，非常適合秋冬季使用。

2026秋冬妝容趨勢｜1. 保留「原生感」：微霧光底妝（IG@goyounjung）

2026秋冬妝容趨勢｜2. 秋冬冷冽感：莓果紫唇彩

與以往秋冬大多流行的奶茶裸色、棕色不同，今季主打黑櫻桃、莓果紫和酒紅色的深唇色，更具神秘感。唇妝質地以柔霧為主，配合邊緣模糊的暈染，加深秋冬慵懶與高級氣場。而且這類唇色能帶來強烈對比、更提亮膚色，以及可營造微醺的冷冽感。

2026秋冬妝容趨勢｜2. 秋冬冷冽感：莓果紫唇彩（IG@goyounjung）

2026秋冬妝容趨勢｜3. 冬日氛圍：低飽和度冷調紫色胭脂

紫色胭脂正悄悄成為今年一大妝容趨勢，搭配上乾淨的底妝，更是富有冬日氛圍感。尤其低飽和度冷調的紫色胭脂，像是薰衣草紫、丁香紫與柔粉紫色等，可自然提升面部透明感。只需輕輕一掃即可有效修飾暗沉，提亮顯白，營造出被冷空氣微風吹出的「凍傷血色感」。

2026秋冬妝容趨勢｜3. 冬日氛圍：低飽和度冷調紫色胭脂（IG@katarinabluu）

2026秋冬妝容趨勢｜4. 柔霧煙燻眼妝

在眼妝部分，今年掀起了一陣微叛逆的熱潮，其中特別適合換上「柔霧煙燻眼妝」。這是一種即使平日較少化煙燻妝或是較有個性妝容的女生，也能駕馭的妝容。眼妝主要是使用冷棕色、灰紫色、灰感粉色等低飽和度色調眼影，在眼窩及下眼瞼輕輕暈開，暈染範圍不用太大，就可營造出乾淨不顯髒的柔焦煙燻眼妝。