ALLDAY PROJECT 回歸｜榮書私下散發反差魅力！親自分享日常妝容

【ALLDAY PROJECT回歸｜榮書妝容】韓國人氣男女團體ALLDAY PROJECT睽違9個月，近日宣布將於2026年9月28日發行第二張迷你專輯《CRASH》，隨即引起眾粉絲期待他們帶來怎樣的驚喜。

當中擁有貓系長相的榮書（Youngseo），一直是有著超高人氣，台上台下都充滿魅力。在舞台上的榮書，風格是型格冷酷，而私下的她則是甜美靈動，充滿反差。早前ALLDAY PROJECT 的官方YouTube頻道發布了一條影片，是榮書坐在車上準備前往工作，她在途中親自分享如何化出這個乾淨又充滿元氣的日常妝容。由素顏到完成妝容，只需12分鐘，非常值得參考。



ALLDAY PROJECT 回歸，9月28日發行第二張迷你專輯《CRASH》（IG@allday_project）

榮書回歸造型換上型格暗黑風（IG@allday_project）

榮書回歸造型換上型格暗黑風

榮書這次回歸的造型是神秘、叛逆的型格暗黑風，散發出冷酷、神秘又帶慵懶的感覺。底妝是帶有微啞光的霧面質感，襯托出整體深色系的妝容。眼妝以大地色系為主，透過暈染出深邃的眼窩輪廓，搭配拉長微上揚的精緻黑色眼線與根根分明的睫毛，大幅提升眼神的銳利感。

臉部透過立體修容突出鼻樑與面部線條，配合低飽和度的杏色系腮紅修飾顴骨，最後搭配內深外淺漸層暈染的裸棕色系唇彩，柔化唇邊輪廓，展現出隨性的高級美感。

舞台冷酷私下甜美！榮書同款彩妝曝光

榮書在工作路途中親自分享如何化出乾淨又充滿元氣的日常妝容（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝1. AMUSE SPF50+PA++++保濕高遮瑕果凍氣墊

榮書乾淨透亮的底妝，影片她是用了AMUSE 所推出的保濕高遮瑕果凍氣墊，具備SPF50+ PA++++高防曬係數，結合遮瑕、保濕及校色提亮，並持久定妝，呈現高級的陶瓷肌妝效。氣墊粉底質地水潤輕透，一拍上臉即能自然提亮膚色與修飾微小瑕疵，是快速上妝的好幫手。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝1. AMUSE SPF50+PA++++保濕高遮瑕果凍氣墊（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝2. Peripera 防水持久染眉膏

Peripera 的防水持久染眉膏，有著15度微傾斜的極細纖薄刷頭，能精準捕捉及梳理每一根眉毛，打造根根分明的自然毛流感。染眉膏採用柔滑且不易結塊的配方，輕易打造出自然的原生眉妝。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝2. Peripera 防水持久染眉膏（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝3. Colorgram雙頭臥蠶筆

Colorgram 所推出的雙頭臥蠶筆，採用雙頭設計，一邊是柔和陰影色，另一邊則是打亮色，能輕鬆打造自然立體的韓系臥蠶。臥蠶筆使用柔滑乳霜配方，容易推開且不易結塊，可快速打造出漂亮的妝容。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝3. Colorgram雙頭臥蠶筆（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝4. WAKEMAKE液體眼線筆

WAKEMAKE的液體眼線筆，是品牌的人氣熱賣產品，有著極細筆尖及長效防水防汗功效。當中極細筆尖能畫出俐落精細的線條，新手也能輕易上手。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝4. WAKEMAKE液體眼線筆（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝5. Holika Holika單色眼影

Holika Holika的單色眼影，粉質細緻滑順、好暈染且不易飛粉。眼影不論是色調或質地都提供相當多選擇，涵蓋霧面、亮片、珠光等，榮書還會把它當作胭脂使用，小小一盒非常方便攜帶。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝5. Holika Holika單色眼影（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝6. innisfree 纖細防水防暈睫毛膏

innisfree 纖細防水防暈睫毛膏的刷頭，以超細設計，能精準刷到根部與短小睫毛，即使是下睫毛與眼頭都能輕易刷到，打造根根分明的自然妝感。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝6. innisfree 纖細防水防暈睫毛膏（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝7. too cool for school 三色修容餅

too cool for school 的三色修容餅推出多年，但仍一直備受女生們喜愛。修容餅採用三色漸層設計，一盤包含：裸色、淺棕色及深棕色，可單獨使用或混搭，打造自然立體的臉部輪廓、鼻影或髮際線陰影，非常實用。

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝7. too cool for school 三色修容餅（截自YouTube@ALLDAY PROJECT）

ALLDAY PROJECT 榮書妝容｜彩妝8. GLYF水光唇釉

GLYF是韓國藝人Somi親自參與研發的自創美妝品牌，當中的水光唇釉是品牌熱賣的產品之一。唇釉質地非常水潤，一塗上唇即有漂亮的鏡面效果，有效修飾唇紋，同時輕易塗出豐盈水潤唇妝。