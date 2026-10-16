Le Tanneur聯同博主推Émie XL灰色大袋　法式高級感售價$6250

近年小廢包（Micro Bag）風潮漸退，實用度高的大容量「Big Bag」重新成為時尚界焦點。法國百年皮具品牌Le Tanneur最新聯同紐約著名時尚博主夏洛特·格羅恩維爾德（Charlotte Groeneveld，社交帳號@TheFashionGuitar），為旗下人氣新經典手袋Émie推出全新超大號「Émie XL」（官方型號為 Emie Maxi Handbag）。新袋選用灰色全粒面平滑小牛皮拼接麂皮，內部飾以柔軟麂皮質感襯裏，完美融合法式隨性美學與紐約都市的通勤需求，兼具精湛工藝與極高實用性，吸引不少小眾品牌愛好者關注。



Emie maxi handbag in smooth leather and suede HK$6,250（Le Tanneur官網圖片）

Emie maxi handbag in smooth leather and suede HK$6,250（Le Tanneur官網圖片）

Emie maxi handbag in smooth leather and suede HK$6,250（Le Tanneur官網圖片）

大容量趨勢回歸 專為都市女性日常需求而設

受繁忙的都市生活步調影響，不少女性在挑選日常手袋時，重新將焦點放回容量與功能性上。Charlotte與Le Tanneur聯乘推出的Émie XL，正是將法式浪漫與紐約都市的實用主義結合。手袋輪廓延續了Émie系列的經典流線型線條，同時大幅拓展了內部收納空間，可輕鬆容納最高達14吋的手提電腦（Laptop）、平板電腦及日常隨身物品，不論手提或是單肩揹，均能展現率性俐落的風格。

Emie maxi handbag in smooth leather and suede HK$6,250（Le Tanneur官網圖片）

Emie maxi handbag in smooth leather and suede HK$6,250（Le Tanneur官網圖片）

選用全粒面皮革配搭灰色麂皮襯裡 展現極簡奢華質感

Le Tanneur自1898年創立以來，一直以嚴選頂級皮革及精湛工藝著稱。Émie XL貫徹品牌理念，外部選用保留天然紋理的平滑全粒面皮革（Smooth Full-grain Leather）與質感細緻的麂皮/磨砂革（Suede/Nubuck）進行雙材質拼接，內部則搭配極致柔軟的灰色麂皮襯裡。相較於經典的黑色，灰調近年成為秋冬穿搭的熱門色彩，既保持低調奢華，又比傳統黑色更具層次感，不論搭配深色大衣還是輕便針織衫，都能輕鬆提亮整體造型。在各大奢侈品牌頻頻加價的背景下，Le Tanneur以高品質工藝與實用設計，成為追求低調品質、不想撞款的時尚迷心水之選。