Prada手袋怎麼挑？aespa Karina示範5大尼龍包穿搭＋3大同款推介

aespa成員Karina，除了因為亮麗的外型、出色的舞台實力而成為許多人心中無可取代的Idol，她的時尚品味更是不少人穿搭的典範，尤其身為Prada的全球大使，只要她穿過的品牌同款總會在社群颳起旋風。



但除了每年推出的新款袋包，我們發現Karina私服最愛揹的Prada Explore中號Re-Nylon肩背包更是她打造私服穿搭的不二之選。

本篇我們除了要以5個Karina穿搭此包款的私服造型與大家分享它的魅力，更要加碼推薦3顆同樣是Karina近期的愛包，有些連TWICE Sana也常揹！

aespa Karina愛包5穿搭+3同款推薦一次看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

aespa Karina 5大尼龍包穿搭+3款同款手袋推薦（01製圖）

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aespa Karina尼龍包穿搭1：白色罩衫+丹寧牛仔褲+棒球帽

首先第一套穿搭就是她去年在IG驚喜發布自己現身桃園機場轉機的造型。當時除了貼文內的台灣餐廳成為一大話題，Karina肩上的袋包也被網友肉搜，而那就是今天的主角Explore中號Re-Nylon肩背包。她以硬挺的丹寧牛仔長褲和寬鬆的白色罩衫進行搭配，造型非常簡單，相信是大家衣櫃裡都會有的單品，但她巧妙的選擇有獨特光澤的Explore Re-Nylon當作登機行李，把她一貫的街頭風格襯托的既率性又高級。

aespa Karina尼龍包穿搭2：黑色T恤+印花內搭+黑色工裝褲

延續比較率性的風格，這套揹著Explore Re-Nylon肩背包的造型則以更街頭的單品進行搭配。Karina先是在裡頭穿了一件有印花的長袖內搭，再外罩一件Oversize的T恤，最後加上一件直筒工裝褲。像這樣極具潮流感的組合不只毫不違和，甚至還因為袋包上的五金釦件、立體口袋與下身同樣滿滿細節的工裝褲互相呼應，更顯氣場，而隨性掛在肩上的袋包自然垂落的狀態也讓整體造型別具女性灑脫的態度，是想要打造酷帥風格的人必須筆記起來的穿搭。

aespa Karina尼龍包穿搭3：黑色洋裝+黑色高筒靴

很多人看到Explore Re-Nylon肩背包會一直把它定調為功能性單品，但其實不然，它確實是很實用沒錯，但Karina更巧妙運用它深邃的顏色把一直給人帥氣感受的這款包包變成「甜酷」風格的必備單品，像這套All Black造型就是很好的範例。落肩的膝上洋裝+袖套，看似非常少女，但因為加上了這款袋包與高筒靴，瞬間讓她的甜膩感有了不同的個性，甚至因為包包面料的視覺感受，而讓整體的黑更有層次！

aespa Karina尼龍包穿搭4：黑色長袖針織衫+白色針織裙+寬版皮帶

談到「甜酷」風格的表現，同樣是裙裝穿搭，這套Karina去逛畫展穿的造型則搭出了仙氣。她以一件黑色針織衫為基底，搭配的白色魚尾長裙走在畫廊，貼身的上衣、透膚的材質和下身垂墜性十足的針織裙完美呼應，非常優雅氣質，但這時她沒有選擇很Lady的極簡手袋，反而揹起以尼龍為材質的肩背包，這樣的組合不只很能展現她一貫的「甜酷」風格，更讓她多了一股慵懶、愜意的氛圍，使整體更有少女氣息。

aespa Karina尼龍包穿搭5：白色細肩帶洋裝+粉色襯衫+牛仔寬褲

沒錯，Explore Re-Nylon肩背包不只因為滿滿的細節設計而個性十足，簡單、俐落的外觀也使它很能因應場合幫整體造型注入不同的氛圍，我想那也是為什麼Karina會對它如此愛不釋手的原因吧！最後，如果要再推薦一個Karina穿搭它的造型，那這套也是讓我們非常驚豔的少女系組合。她以一套白色細肩帶洋裝為基底，綁上粉色條紋襯衫，搭配落地牛仔寬褲，造型感十足，相信在嘗試這樣將風格混合的剛剛好的穿搭時，大家難免會陷入該拿什麼袋包的窘境，但Karina沒有猶疑，率性的揹起Explore Re-Nylon。這樣的選擇不只在整體配色上做到呼應的效果，更讓她精心的穿搭別有一種自然隨性的時髦態度！

aespa Karina近期Prada愛包還有這3顆！

除了Explore Re-Nylon肩背包，在整理Karina的袋包穿搭後，我們也發現近期卡寶的私服穿搭還有幾顆Prada的包款也現身多次，以下我們特別精選三顆，帶大家入手Karina同款：

aespa Karina同款袋包1：Re-Nylon 中型背囊

Prada Re-Nylon 中型背囊，$19,500



首先延續Re-Nylon的包款，這顆同樣出現在她私服中的中型背囊就很值得認識。包身以品牌代表性的Re-Nylon打造，再以Saffiano皮革細節增加挺度與質感，正面則保留三角Logo、翻蓋與抽繩等經典元素，讓後背包不會只有機能感。更重要的是，32 x 30 x 15公分的尺寸，加上內部兩個口袋與可調式肩帶，比迷你包更能應付通勤、旅行等需要攜帶較多物品的場合。對喜歡Karina酷帥私服，又希望精品包真的能融入日常的人來說，這款也是實用度很高的選擇。

aespa Karina同款袋包2：Prada Chérie Re-Nylon 迷你袋

Prada Chérie Re-Nylon 迷你袋，$12,700



如果妳也跟Karina一樣喜歡利用Re-Nylon來為整體造型在視覺上增添層次，但卻不喜歡大包，那這顆最近Karina曬出的Chérie可以完美符合妳的需求。20 x 12 x 11公分的迷你尺寸搭配柔軟Re-Nylon包身，輪廓小巧卻不會過於正式，再以皮革滾邊、金屬三角Logo增加精品辨識度。此外，最實用的是它同時配有可調式手挽與可拆式長肩帶，可以依造型切換手提、肩背等不同背法。別看尺寸迷你，Prada官網標示仍可收納大型手機、小型錢包與卡夾等日常用品，因此很適合不需要帶太多東西出門，又希望包款能替T恤、牛仔褲等簡單私服增加造型感的人。

aespa Karina同款袋包3：Prada Bonnie中號印花亞麻和皮革手袋

Prada Bonnie中號印花亞麻和皮革手袋，$27,700



最後的最後，如果要說Karina的下一顆愛包是誰？那絕對不能錯過近期與她出鏡超多次的Bonnie手袋。雖然它不像上面提到的包款都是以尼龍材質打造，但肩背包的款式、East-West的形狀，不難看出來它是Karina打造酷帥造形的心頭好，尤其是Bonnie不只在外觀加入正面翻蓋口袋、扣環、側邊繫帶與三角Logo等細節，還在表層亞麻材質的部分進行形似塗料的印花，讓袋包給人精緻優雅的感覺，卻又同時保有個性，很能為洋裝、襯衫、T恤等日常單品注入不同的率性氛圍，難怪連TWICE的Sana也在揹。

關於aespa Karina同款袋包問與答

Q1：Prada Re-Nylon 尼龍包遇到下雨天可以淋雨嗎？髒了怎麼清潔？ A1：Re-Nylon 雖然比部分天然皮革更適合日常使用，但仍不建議直接當作防水包。遇到午後雷陣雨或梅雨季，淋濕後可先用乾燥柔軟的布輕壓吸除水分，再放置陰涼通風處自然乾燥；日常髒污則建議以柔軟布料局部清潔，避免自行機洗、浸泡或使用強效清潔劑，皮革與金屬細節尤其需要留意。 Q2：Karina 同款 Prada Explore Re-Nylon 肩背包適合上班、旅行使用嗎？ A2：如果買精品包最在意「實用度」，Explore Re-Nylon 這類中型肩背包會比迷你包更容易融入日常，尤其尼龍材質相對輕盈，加上偏休閒的輪廓，很適合通勤、逛街與旅行。不過若平時需要攜帶筆電、大量文件，購買前仍建議確認官方尺寸與實際容量；若追求更高收納力，Karina 同款 Re-Nylon 中型背囊會是更實際的選擇。 Q3：Prada Re-Nylon 包值得買嗎？和皮革精品包相比有什麼優缺點？ A3：Re-Nylon 的優勢在於重量相對輕、風格休閒，而且比正式皮革包更容易搭配牛仔褲、T恤、工裝褲等日常服裝，特別適合喜歡 Karina「甜酷風」的人。缺點則是尼龍表面長期使用仍可能出現摩擦、污漬等使用痕跡；若以保值為第一考量，建議同時比較經典皮革款的二手行情，而非只因明星同款購入。 Q4：小個子女生適合 Karina 同款 Prada Explore Re-Nylon 肩背包嗎？ A4：可以，但關鍵在於「包身比例」與背法。嬌小女生使用中大型肩背包時，可避免讓包身落在大腿過低的位置，否則容易壓縮視覺比例；穿搭上則可以參考 Karina，以短版上衣、高腰牛仔褲、貼身針織衫等拉高腰線，再搭配尼龍肩背包。若身高較嬌小又偏好輕盈造型，20 × 12 × 11 公分的 Chérie Re-Nylon 迷你袋會更容易駕馭。 Q5：Karina 同款 Prada 4款包怎麼選？第一顆 Prada 買哪款最實用？ A5：可以直接從生活需求判斷：喜歡街頭感、希望一包多場合使用，可優先考慮 Explore Re-Nylon；通勤或旅行、東西較多的人適合 Re-Nylon 中型背囊；平時只帶手機、錢包與卡夾，可選 Chérie Re-Nylon 迷你袋；若已經有基本款精品包，想找更有造型辨識度的款式，Karina、TWICE Sana 都曾揹過的 Bonnie 中號手袋則更具穿搭亮點。

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