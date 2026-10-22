等足27年！FENDI芬迪牛角包神級回歸　8款全新配色入手價$14000

隨着千禧年代（Y2K）復古風潮持續升溫，芬迪（FENDI）典藏檔案庫中的另一款代表性手袋Croissant Bag（（港稱「牛角包」，台灣多稱「可頌包」）正式回歸。這款於1999年秋冬時裝秀首度亮相的半月形手袋，在最新的Cruise 2027早春系列中重新演繹，以多元材質與俐落線條再度重現時尚舞台。



Croissant FF Zucca提花和皮革包款 HK$14,000（FENDI官網圖片）

FENDI Croissant 8款色彩與材質

目前FENDI香港官方網站上架的Croissant系列共推出8款不同質感與配色，涵蓋日常通勤至晚宴場合：

1.Croissant FF Zucca提花和皮革包款：採用標誌性FF Zucca圖案搭配黑色皮革飾邊，還原1990年代原汁原味的復古美學。

Croissant FF Zucca提花和皮革包款 HK$14,000（FENDI官網圖片）

2.Croissant黑色裂紋皮革包款：選用具復古裂紋效果的黑色皮革打造，風格俐落且實用性高，適合日常通勤穿搭。

Croissant黑色裂紋皮革包款 HK$15,400（FENDI官網圖片）

Croissant黑色裂紋皮革包款 HK$15,400（FENDI官網圖片）

3.Croissant棕色和黑色美洲豹紋圖案提花布料：溫暖的色調結合提花織物與皮革飾邊，展現優雅質感，方便搭配秋冬造型。

Croissant棕色和黑色美洲豹紋圖案提花布料包款 HK$14,000（FENDI官網圖片）

Croissant棕色和黑色美洲豹紋圖案提花布料包款 HK$14,000（FENDI官網圖片）

4.Croissant銀色裂紋皮革包款：選用具備復古龜裂紋理的銀色皮革，散發前衛的金屬光澤。

Croissant銀色裂紋皮革包款 HK$16,800（FENDI官網圖片）

Croissant銀色裂紋皮革包款 HK$16,800（FENDI官網圖片）

5.Croissant黑色皮革手袋附流蘇：袋身結合層次分明的皮革流蘇，行走間展現動態美感。

Croissant黑色皮革手袋附流蘇 HK$25,200（FENDI官網圖片）

Croissant黑色皮革手袋附流蘇 HK$25,200（FENDI官網圖片）

6.Croissant美洲豹紋印花Cavallino小牛毛面皮革（俗稱小馬毛皮效果）：結合動物紋理與毛面皮革，展現濃厚的千禧年奢華風格。

Croissant美洲豹紋印花Cavallino皮革效果包款 HK$26,300（FENDI官網圖片）

Croissant美洲豹紋印花Cavallino皮革效果包款 HK$26,300（FENDI官網圖片）

7.璀璨綠色亮片款：袋身密鑲綠色亮片，光線折射下極具視覺衝擊力，適合派對場合。

Croissant綠色亮片包款 HK$28,350（FENDI官網圖片）

Croissant綠色亮片包款 HK$28,350（FENDI官網圖片）

8.奢華黑亮片款：選用漸變色調亮片，為半月包型增添奢華視覺層次。

Croissant黑色亮片手袋 HK$28,350（FENDI官網圖片）

Croissant黑色亮片手袋 HK$28,350（FENDI官網圖片）

FENDI Croissant經典半月輪廓有何特色？

FENDI Croissant手袋靈感源自法國傳統牛角麵包（Croissant）的弧形剪裁，當年初登場時便與法式長棍包（Baguette）並列為品牌的指標性設計。全新登場的版本沿用柔軟且具垂墜感的半月輪廓，並配備可調節長度的皮革肩帶，方便切換單肩背、提挽或短斜背穿搭。袋身中央綴有標誌性的金屬雙FF扣飾，保持經典的品牌識別度。