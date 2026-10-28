Savette熱賣金鏈手袋回歸！7款小牛麂皮新色登場　入手價$13200

紐約極簡小眾品牌Savette近年憑藉建築感幾何設計大受歡迎，當中標誌性的Symmetry系列近期迎來人氣回歸，正式推出全新Symmetry Chain Pochette小牛麂皮（Calf Suede）金鏈手袋。新品不僅保留經典金屬轉扣，更一口氣發布7款秋冬質感麂皮新色，配搭可收納的金屬鏈帶，能輕鬆在斜揹與晚宴手提包之間切換，官方售價1,690美元（約為13,200港元）。



Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

7款秋冬麂皮新色解析：溫潤質感展現多變風格

麂皮獨有的細緻絨毛與光影折射，賦予色彩更豐富的視覺層次。今次官網釋出的7款麂皮色調涵蓋經典大地色系至亮眼季節色：

1.Espresso（濃縮咖啡色）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

2.Baltic（波羅的海藍）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

3.Cactus（仙人掌綠）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

4.Denim（牛仔藍）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

5.Saddle（馬鞍棕）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

6.Smoke（煙霧灰）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

7.Taupe（灰褐色）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Savette Symmetry Chain Pochette尺寸與容量實測

由曾任職於The Row與Khaite配飾部門的設計師Amy Zurek於2020年創立自家品牌Savette，以簡潔幾何線條與頂級皮革工藝迅速走紅。這款全新Symmetry Chain Pochette選用柔軟順滑的小牛麂皮打造，官方規格為長22厘米、高12厘米、深7厘米。俐落的方盒輪廓內部配有貼合式卡位夾層，可輕鬆收納旗艦大螢幕手機如iPhone 16 Pro Max、隨身唇膏與薄身短銀包，完美兼顧輕巧外型與日常實用收納需求。

Symmetry系列以平行與垂直線條為核心，袋身正面中央配備精緻的橢圓形金屬轉扣（Turn-lock），造型宛如當代藝術雕塑，展現低調而極具辨識度的奢華感。其金屬鏈條肩帶支援單肩揹及斜揹；若將鏈條收納至袋內，即可瞬間化身為優雅的晚宴手拿包，輕鬆滿足日常休閒與正式場合的穿搭需求。

Symmetry Chain Pochette in Suede US$1,690（約為13,200港元）（Savette官網圖片）

Savette創辦人Amy Zurek在接受國際時尚權威媒體Vogue專訪時曾提到，品牌的創立初衷是打造「能跨越時代、世代相傳的雕塑感配飾」。Symmetry系列以完美的幾何對稱與純粹的線條為核心，擺脫了季節性快時尚的束縛。其標誌性的橢圓形轉扣不僅是視覺焦點，更是經過數百次精密微調的幾何結構。這種將現代藝術雕塑融合傳統意大利皮革工藝的理念，正是Savette能在The Row與Khaite等極簡巨頭環繞下，迅速竄紅並深受靜奢風（Quiet Luxury）愛好者青睞的核心原因。