韓國必買小眾香水｜不易撞香的高質感香氛品牌推薦：SW19、LOE

韓國小眾香水｜在韓國除了彩妝、護膚及服飾值得入手外，韓國小眾品牌香水同樣值得入手。除了大眾熟悉的Tamburins外﹐韓國還有不少小眾香水品牌，有著不少獨特調香，以及藝術感或是簡約精緻的包裝，讓人愛不釋手。這次「01女生」為大家精選了多款韓國小眾香水品牌，包括 LOE、After blow、 Cloud eight等，下次到訪韓國時可以去試一下！



韓國小眾香水｜1. LOE（Life On Earth）

LOE是韓國本土的小眾香氛品牌，名字是「Life On Earth」的簡寫，與品牌核心是「生活美學」與「環境友善」緊扣，致力於將清新且自然的香氣融入日常生活。產品選用頂級香材並堅持純素與無動物實驗，推出了一系列的香水、唇膏、護手霜等。

LOE（Life On Earth）香水推薦：

其中以2023年推出的「White Shirt」最為受歡迎，是品牌熱銷產品。它是清新花香與皂香調，營造出如剛洗好的白襯衫、亞麻、白皂感，有著白麝香香氣的純粹、清新且無刺鼻感，給人溫暖自在的氛圍，很適合日常使用。

韓國小眾香水｜1. LOE（Life On Earth）：「White Shirt」（IG@loe_cosmetics_official）

韓國小眾香水｜2. After blow

After blow 是韓國人氣美妝品牌dasique的姊妹品牌，包裝設計同樣充滿少女感與韓系文青風，主打高端精緻、慵懶的韓系氛圍香氣。目前是由韓國人氣組合DAY6成員 𝐖𝐎𝐍𝐏𝐈𝐋，擔任代言人演繹出品牌風格。品牌香氣清新且獨特，產品以淡香精、固體香膏及護手霜為主，很隨身攜帶或是作為禮物送人。

After blow 香水推薦：

After blow 的02 Cotton Fog，是一款溫暖輕盈的中性香氛。香氣由柔和的麝香、檀木與雪松為基底，融合紫羅蘭與茉莉花香，營造出乾淨的棉花香調。

韓國小眾香水｜2. After blow「02 Cotton Fog」（IG@afterblow_official）

韓國小眾香水｜3. Cloud eight

Cloud eight是韓國的小眾香水品牌，靈感源自但丁《神曲》中的極樂世界（Cloud Nine），意在提供生活中的小確幸與溫和快樂。包裝是走復古做舊的路線，主打溫潤清新的木質調香氣。

Cloud eight 香水推薦：

品牌中最受歡迎的香氣，包括木質調的Essentia、帶有玫瑰木和雪松香調的Terre以及混合了檀香木和香草的L' Etranger，特別推薦給喜歡木質溫暖氣息的女生。

韓國小眾香水｜3. Cloud eight：「L' Etranger」（IG@cloud8fragrances）

韓國小眾香水｜4. SW19

SW19 韓國的頂級小眾香氛品牌，以英國倫敦Wimbledon的郵遞區號命名。香水「一日24小時」為靈感，從凌晨到午夜推出一系列香水，核心概念是「時間的香氣」。所以品牌香水風格是揉合英倫詩意與韓式美學，展現細膩、層次豐富且具氛圍感的氣味。

SW19 香水推薦：

當中以「Midnight」香水最為神秘吸引，象徵午夜沉靜的時刻。香氣是由白蓮花、鈴蘭、白麝香與檀香結合，散發出一種散發出一種溫柔、誘人且平靜的粉香木質調，是一款優雅且具誘惑力的香氣，展現深沉的神秘魅力。

韓國小眾香水｜4. SW19：「sw19_official」（IG@sw19_official）

韓國小眾香水｜5. Cosmic Mansion

Cosmic Mansion 是來自韓國首爾漢南洞的小眾頂級香氛品牌，主打純天然成分，無化學添加，強調對人體無害，可帶來治癒和放鬆。香水瓶設計是以經典黑白簡約設計營造摩登現代感，加上舒適、治癒且無害的香水，適合有小孩或寵物的家庭使用。

Cosmic Mansion 香水推薦：

Cosmic Mansion的「Another Morning」，是一款清新的花香綠葉調香水。香氣是以小蒼蘭、茉莉和鬱金香的柔和花香為核心，搭配雪松和香根草的基調，營造出如同晨曦般清爽、舒適且自然的「偽體香」感覺。