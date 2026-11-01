2026秋冬穿搭5大重點：奶油黃色到電光藍、透視薄紗、機能運動風

【2026秋冬穿搭流行元素】秋意漸濃，是時候要準備為衣櫃換季。在添置新衣或新單品，不妨可以留意一下今個秋冬流行的元素，除了可以跟上潮流趨勢，更可尋找一些穿搭靈感。這次整理了今年秋冬流行的穿搭元素，將由焦點色彩、剪裁與輪廓到特殊元素，以下將一一拆解。



四大核心流行色：從奶油黃色、橄欖綠到大膽的電光藍（IG@iammingki）

四大核心流行色：從奶油黃色、橄欖綠到大膽的電光藍

今年秋冬的色彩，有著極大對比與反差。色彩重點由柔和奶油黃色、優雅的莓果紫色、百搭的橄欖綠，到前衛的電光藍與海軍藍，帶來別具質感的色彩美學。

1. 奶油黃色（Butter Yellow）：向來帶有溫暖質感，可為沉穩的秋冬帶來一股輕柔療癒的氣息，是不少品牌秋冬系列中的必定會出現的顏色。

2. 莓果紫色（Berry Purple）：今年取代過往的「常客」酒紅色，成為了今年極受歡迎的色調。莓果紫色有著紅潤、高貴優雅的底色，還有著顯白減齡的效果。

3. 橄欖綠色（Olive Green）：屬於沉穩的大地色系，是今年備受關注的百搭色之一，有著強大的包容力與自然質感，很適合作為主色調大面積穿搭。

4. 電光藍（Electric Blue）與海軍藍：電光藍為本季亮點，海軍藍則回歸作為沉穩底色，兩者均具強烈視覺張力，讓人於人群中無法忽視的存在，可大大提升時尚氣場。

剪裁與輪廓：氣球廓形與比例收縮（IG@_chaechae_1）

剪裁與輪廓：氣球廓形與比例收縮

今年秋冬流行的輪廓剪裁，有著很特別的改變，當中以「氣球輪廓」的服飾，備受矚目。由蓬鬆的繭形褲、氣球裙擺、立體蓬鬆的袖口與外套，都能看到獨特的立體弧度。與此同時，部分服飾更巧妙運用「收縮比例」的對比手法，例如以俐落收腰的束腰設計，或是利用極短上衣，透過上緊下鬆的巧妙比例，塑造出前衛又能展現身體曲線的造型。

著重服裝觸感（IG@iammingki）

著重服裝觸感（IG@skuukzky）

著重服裝觸感

舒適的布料向來是大家所注重的，今年同樣，但同時更注重視覺與觸覺的雙重享受。將焦點放在柔軟不扎膚的羊毛衫、毛絨、羽毛紗、細緻針織、具光澤感的皮革等，單穿具質感，疊穿能營造出高級的層次感。

輕奢感的透視薄紗與蕾絲（IG@_imyour_joy）

輕奢感的透視薄紗與蕾絲

秋冬不一定是厚重，「透視」元素延續至秋冬季。輕盈的透視薄紗裙、優雅知性的歐根紗裙、蕾絲透膚上衣，到以此材質為服飾做邊緣鑲邊或點綴，都能打破視覺上的沉悶感，營造空氣感穿搭。此外，這類型服飾透過層次疊穿手法，像是將薄紗上衣融入厚實的羊毛外套，只露出些許衣領和袖口，若隱若現間展現出剛柔並濟的高級輕奢感。

混搭機能運動風（IG@_chaechae_1）

混搭機能運動風

混搭早已是熱門穿搭方式，今年秋冬繼續擺脫過往端正的印象，將原本屬於戶外或球場的運動服裝或單品融入日常，甚至是正式造型當中，展現隨性又高級的甜酷風格。像是短版運動外套內搭簡約上衣，下身配高腰褲或裙；將格紋單品與美式運動風球衣混搭；寬鬆運動外套配搭蕾絲長裙或蛋糕裙，各種充滿創意的混搭都能為秋冬注入活力與驚喜。