SOGO感謝祭2026｜Thankful Week優惠合集：$230起、44折 持續更新

【SOGO崇光感謝祭2026】SOGO Thankful Weeks 已經正式開始了！下半年的崇光感謝祭由10月23日至11月22日舉行，今年以「40+1喜悅加賞」為主題，在迎來崇光41周年之際，為大家送上更多的驚喜禮遇。「01女生」為大家整理了這次SOGO崇光感謝祭的詳情，以及不能錯過的精選優惠，包括：SK-II、Charlotte Tilbury、LAURA MERCIER 等，一起立即入手！



崇光感謝周年慶3階段盛大舉行，活動期間銅鑼灣店及啟德店皆會於指定日子延長營業時間，讓大家可更盡情掃貨：

SOGO感謝祭2026｜日期、時間、地點詳情

SOGO感謝周年慶2026 詳情

SOGO感謝祭正式日期：2026年10月23日至2026年11月22日

預購階段日期：2026年10月16日至2026年10月22日

第一階段日期：2026年10月23日至2026年11月8日

第二階段日期：2026年11月9日至2026年11月22日

網店：https://www.sogo.com.hk/tc

SOGO感謝周年慶2026 詳情（「01女生」製圖）

SOGO崇光銅鑼灣店 營業詳情

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道555號

感謝周年慶期間特別營業時間：

2026年10月23日至24日：上午10時至晚上11時

2026年10月30日至31日、2026年11月6日至7日、2026年11月13日至14日及2026年11月20日至21日：上午10時至晚上10時30分



SOGO崇光啟德店 營業詳情

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯1期

感謝周年慶期間特別營業時間：

2026年10月23至25日：上午11時至晚上10時

2026年10月31日至11月1日、2026年11月7日至8日、2026年11月14日至15日及2026年11月21日至22日：上午11時至晚上9時30分



SOGO感謝祭2026（品牌提供）

▼即睇銅鑼灣及啟德 每日限定必搶優惠套裝▼

崇光感謝祭2026｜SOGO優惠套裝推薦▼

SOGO崇光感謝祭優惠2026｜SK-II

今年 SOGO Thankful Weeks（崇光感謝祭），SK-II呈獻多款尊貴限定套裝，薈萃品牌四大皇牌產品包括全新神仙鎖精華、神仙水、SK-II小燈泡精華及Plump 蘋果肌大紅球的限定奢寵套裝，以低至55折的專享優惠，煥啟肌膚晶瑩剔透的奇蹟。

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SOGO崇光感謝祭優惠2026｜CHARLOTTE TILBURY

荷里活星級化妝品牌 Charlotte Tilbury 一直以來創造出多款經典、奢華、極具標誌性的魔法護膚及美妝品，深受眾多名人明星、美妝愛好者及化妝師熱捧。於崇光感謝周年慶第一階段，品牌推出多款限定魔法王牌套裝及多重精彩禮遇於SOGO銅鑼灣店及啟德店獨家發售，以答謝一眾愛好者的支持！

SOGO崇光感謝祭優惠2026｜LAURA MERCIER

人氣美妝品牌Laura Mercier，於2026年10月23日開始推出一系列皇牌優惠套裝，最高折扣低至5折，皇牌粉嫩透亮蜜粉更可享買1送1，各位美妝迷必須把握機會入手優惠套裝！

首3日凡購物滿HK$1,080，即可額外獲贈指定2件旅行套裝。現場購物滿額更可即享多重限定購物禮遇，買滿HK$1,200即減HK$100、買滿HK$1,500即減HK$150、買滿HK$2,000即減HK$250、買滿HK$3,000即減HK$400，多買多減。所有優惠套裝及禮品數量有限，售/送完即止，立即選定心水套裝入場搶購！

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SOGO崇光感謝祭優惠2026｜Grown Alchemist

澳洲生物護膚品牌 Grown Alchemist 結合尖端生物科技與天然有機植萃，致力研創純淨而高效的可持續護膚方案，全面提升肌膚健康與吸收力。品牌今年由10月23日起於銅鑼灣店及啟德店推出多款限定套裝及禮遇，涵蓋面部、身體及護手系列，部分更為指定日期限定發售，讓大家以超值優惠入手秋冬必備修護產品。

崇光感謝祭優惠2026｜THE WHOO

THE WHOO特別推出多款人氣皇牌組合及精選限定優惠，包括限定皇牌套裝、買一送一及滿額折扣優惠。當中就有皇牌優惠套裝，涵蓋安瓶、眼霜及潔顏泡沫等。包括：以約4折發售的秘貼煥能修護安瓶套裝、約39折的天氣丹光耀煥活緊緻眼霜套裝等等，萬勿錯過。

SOGO崇光感謝祭優惠2026｜SUQQU

SUQQU 隆重呈獻多款限定套裝，精選陣容包括崇光百貨獨家限定的冬季限定彩妝系列「Winter Light Gleams 冬日微光」、全新第五代絕緻艷澤粉霜e組，以及極具人氣的晶采防曬日霜組等，全方位打造由內而外透亮的極致高雅光芒，成就本季最美冬日妝容。

SOGO崇光感謝祭優惠2026｜Caudalie

面對秋冬轉季的肌膚挑戰，Caudalie 以標誌性的天然葡萄護膚力量，全方位滿足肌膚對深層保濕與修護的需求。今次感謝周年慶更破格推出「半價必搶清單」及多款SOGO「獨家限定」的冬日抗老套裝，讓大家以無負擔的價錢，親身體驗法式專屬的美肌力量。所有套裝數量有限，售完即止！

SOGO崇光感謝祭優惠2026｜RMK

RMK將於周年慶推出全新蜜粉LOOSE POWDER及多款限定皇牌套裝，締造輕薄透貼、持久無瑕的原生素肌妝效。於第一階段就帶來多款經典底妝、節日限定及彩妝護膚套裝，低至44折，是超值入手機會。

*** 本文章將會持續更新，更多精彩、抵買的SOGO Thankful Week 資訊陸續有來。***