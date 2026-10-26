眼妝教學｜化妝師分享獨門4步夾翹持久不塌 角蛋白後這樣刷睫毛膏

睫毛對眼妝的影響｜一個妝容的完整程度，往往取決於各種小細節，而睫毛也是其中之一。睫毛不僅是調整眼形與比例的關鍵，更能直接決定整個妝容的風格與精緻程度。但想讓睫毛乖乖聽話，也不是簡單的事。這次「01女生」邀請到專業化妝師Koey，分享一些調整睫毛的小技巧，以及如何夾出又翹又持久的睫毛。



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「原生睫毛的健康度」對眼妝的影響（FREEPIK）

「原生睫毛的健康度」對眼妝的影響

濃密又長的睫毛，聽起來就知道一定很好看！Koey分享指出原生睫毛是眼妝的地基，能夠承托上眼皮及假眼睫毛的重量，可令眼睛更加有神。

捲翹度：健康睫毛彈性極佳，夾完後能迅速形成完美的弧度且不易回彈；相反地，受損或過度乾燥的睫毛容易因缺乏支撐力而下垂。

持久度：健康睫毛能穩穩承載睫毛打底與睫毛膏的重量，整天下來不容易因為軟榻而暈染到眼下。

睫毛膏附著力：健康的睫毛表面平滑，睫毛膏能非常勻稱地包裹每根睫毛，呈現根根分明、乾淨利落的效果。

使用睫毛滋潤液後，再刷睫毛膏的建議（FREEPIK）

睫毛滋潤液使用建議

為了養出濃密或不易斷的睫毛，部分女生會使用睫毛滋潤液，以護理睫毛。關於這部分，Koey提醒大家不要在使用睫毛滋潤液後，立即上妝。因為睫毛滋潤液大多含有油脂或保濕成分，如果在妝前立刻塗抹，睫毛表面會有一層油膜，這會導致睫毛夾不翹、睫毛膏打底抓不住，甚至大幅增加妝後溶妝至眼底。同時，她建議：

1. 夜間使用：睫毛精華或滋潤液於睡眠時充分吸收營養

2. 若妝前必須護理：選擇質地極度清爽、水感易吸收的產品，且用量要極少（稍微點在根部即可）。塗完後最少等待5–10 分鐘，在上眼妝前一定要用乾淨的棉花棒或乾刷子將睫毛上殘留的油脂輕輕梳掉/吸乾，確保睫毛處於完全乾爽的狀態再開始夾睫毛與打底。

化妝師獨門4步「夾翹睫毛」（FREEPIK）

化妝師獨門4步「夾翹睫毛」

許多人在夾睫毛時，容易斷裂或難以夾出持久捲翹的睫毛，其實與睫毛缺水分和缺乏韌性有關。當睫毛變得脆弱，一受力就容易斷裂，而且無法保持彈性弧度。

Koey分享，她的長效持久睫毛捲翹度與打底步驟：

步驟1. 妝前：於睫毛根部，用棉花或用棉花棒擦拭掉睫毛上的眼霜與油脂

步驟2. 捨棄三段式夾法，改用兩段式夾法：

根部：睫毛夾貼緊睫毛根部，眼睛往下看，夾住後微微向上抬起睫毛夾，輕壓3-5下

中段：將睫毛夾向外稍微移動至睫毛中段，夾壓2-3次，打造自然根部微C型弧度

尾端：保留長直狀態，不用夾，比傳統C型更加堅挺直立

步驟3. 薄刷「防水打底膏」鎖定弧度： 夾完後立刻塗上一層輕薄的透明或黑色睫毛打底膏，從根部「Z字型」向上刷，等10-15秒定型

步驟4. 分段針對性微調： 使用睫毛打底後再運用「局部睫毛夾」或「燙睫毛器」加強眼頭/眼尾/不夠翹的地方，再上纖長/濃密型睫毛膏

做角蛋白睫毛後如何再刷睫毛膏及貼假睫毛？（FREEPIK）

做角蛋白睫毛後如何再刷睫毛膏及貼假睫毛？

角蛋白睫毛不僅可讓雙眼看起來更有神，還能省卻不少化妝時間。但在此基礎上再塗睫毛膏或貼假眼睫毛，以增強眼妝效果的話，Koey提醒，要注意技術細節與產品選擇。

1. 塗睫毛膏注意事宜：

做完角蛋白的睫毛可以塗上質地輕盈且溫水可卸的睫毛膏，這類睫毛膏無需過度用力卸除，不易打亂做了角蛋白款式的原生睫毛。

2.貼假睫毛注意事宜：

角蛋白後的睫毛通常非常向上翹，好處是不會出現真假睫毛分層的情況；將假睫毛貼在原生睫毛的上方或下方皆可，這樣能完美融入自身的角蛋白弧度，呈現超級自然又濃密的效果。

化妝師簡介：Koey（資深化妝師）

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2013年踏入新娘化妝業界，13年經驗，創立個人品牌 Naturaldraw，一直堅持「自然、簡約」的化妝美學。多年來深入鑽研妝容結構與髮型線條，更親自培訓兩位妹妹成為獨當一面的專業化妝師。

2026年，三人攜手創立全新品牌 3SIS MAKEUP，業務涵蓋化妝師專業培訓、婚禮及商業造型服務。品牌致力為新人與客戶打造極致造型，同時為業界新人提供系統化資源與全方位進修課程。

Koey 擅長透過「面相與原生風格分析」，依據每位客人的性格、五官、骨相特徵、場合需求及角色定位，設計專屬個人的氣質美，呈現最原生光彩。