Lyst 2026年第三季度熱門品牌頭十：PRADA因一單品超越CHANEL奪冠

英國知名時尚搜尋引擎Lyst，日前公布2026年第三季度熱門品牌排行榜，由PRADA躍升5位、奪得冠軍。以下為大家整理熱門品牌頭十位。



Lyst 2026年第三季度熱門品牌第十位：CELINE

設計師Michael Rider去年執掌CELINE後，按年為男裝成衣帶來62%的需求增長。今季品牌攜手運動品牌Reebok推出聯名系列CELINE/REEBOK，為Rider的新浪漫主義風格注入街頭玩味，同時系列中的小白鞋FREESTYLE LO，亦是今季「最熱門單品」第3位。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第十位：CELINE (IG@celine)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第九位：Chloé

展現女生浪漫氣質的Chloé，今季上升兩位、排行第9名。除了秋季系列「Female Trouble」形象大片，以及由名模Raquel Zimmermann等人演繹的2026冬季廣告，第三季度推出的Paddington麂皮手袋與Spin托特袋，繼續引領復古熱潮。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第九位：Chloé (IG@chloe)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第八位：Ralph Lauren

美國品牌Ralph Lauren熱門度排名稍為下降，但依然引領老錢風的熱潮。當中「The Polo Blaze」手袋以馬匹臉上的白色斑紋Blaze命名，運用俐落和富結構感的輪廓，打造力量與柔美的美學，並成為焦點單品之一。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第八位：Ralph Lauren (IG@ralphlauren)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第七位：Burberry

由創意總監Daniel Lee以實用與經典為核心，加上為慶祝Burberry創立170周年，品牌特別推出「170 週年：風采映像」企劃，主打經典Trench Coat，讓大眾再度投入簡約與格紋設計的懷抱。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第六位：Dior

創意總監Jonathan Anderson為品牌帶來不少新款手袋，如將經典Book Tote注入文學氣息；Lady Dior Lucky系列亦以四葉草、瓢蟲和花卉立體造型，吸引不少關注。雖然下跌三位，但品牌得到強大的星光家族效應，依然穩居前十。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第六位：Dior (IG@dior)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第五位：Saint Laurent

Saint Laurent今季稍為下跌一位。品牌在2026秋冬系列中，採用暗深沉色調，搭配皮革與絲絨形成強烈對比，散發出叛逆奢華氣場。而在過去的時裝周中，品牌依然得到Rosé現身撐場，為品牌帶來高度話題。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第五位：Saint Laurent (IG@ysl)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第四位：GUCCI

Gucci在8月底，發布了創意總監Demna執掌後的首支全球成衣廣告片，邀請到全球品牌大使金碩珍（Jin）、肖戰和寧寧，與美式足球傳奇Tom Brady、歌手Shawn Mendes及超模Alex Consani等進行拍攝，並在中國9個核心城市的戶外大螢幕上刊登，引起不少熱話。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第四位：GUCCI (IG@gucci)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第三位：MIU MIU

MIU MIU在第三季度中，主要專注於推廣夏日與秋冬新裝系列，並籌備2027春夏系列時裝秀與假日系列廣告，當中時裝秀邀請到Momo（平井桃）、Minnie、趙今麥及崔然竣等參與，引起一番討論。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第三位：MIU MIU (IG@miumiu)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第二位：CHANEL

無論在時尚或美妝，CHANEL在第三季度帶來不少新動向，如在7月舉辦的2026秋冬高訂系列時裝秀，從香奈兒女士公寓圖書館中的童話書獲得啟發，以經典童話故事，糅合高訂服裝物料和工藝，打造出夢幻氛圍。

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第二位：CHANEL (@chanelofficial)

Lyst 2026年第三季度熱門品牌第一位：PRADA

成功超越CHANEL得到榜首的PRADA，在米蘭時裝周期間，將時裝秀轉化成一場時尚對話，佔據不少社交媒體和報道的位置。而在第三季度中，品牌需求量亦急增55%，當中Wish Pouch的搜尋量，更飆升498%。