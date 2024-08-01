Lyst最新熱賣時尚品牌排名：COACH 轉型見成效 靜奢風THE ROW上榜

來到年中時份，又是時候準備入手秋冬單品或穿搭配件。想入手適合的單品的話，不妨參考 Lyst 近日所公佈的時尚報告，根據超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。Lyst亦會根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。



在最新發布的2024 第二季時尚熱門品牌排行榜中，驚喜地發現不少年輕、小眾品牌，例如COACH、靜奢風的THE ROW、Alaïa、SKIMS等躋身二十強，而十強排名中亦有變動，今季最受歡迎、能夠主導市場又花落誰家呢？一同看下去吧！

Lyst 2024 第2季最新熱賣時尚品牌排名出爐！（Lyst）

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜10. GUCCI

自上年開始，曾一直穩守三甲的GUCCI，今年排名卻一直在榜尾中遊走。主因是品牌今年作風相較低調，透過不同系列與創作致敬、展現品牌傳統：Gucci Tennis系列、新任設計師Sabato De Sarno 打造的 Gucci 2025早春系列、巡迴的《Gucci Visions》等。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜10. GUCCI（IG@GUCCI）

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜9. MONCLER

MONCLER 今季的排名雖然稍為落後，但品牌收益在第一季已實現兩位數成長，更被《時代雜誌》與線上數據調查Statista 評為 2024 年全球第三大最具永續發展公司。另外，4月於米蘭中央火車站所舉辦的「An Invitation to Dream」展覽以及創新的實用百搭簡約風，將精緻與實用兼備的Moncler 2024 秋冬系列亦引來不少迴響與注意，有傳下半年品牌將推出不少驚喜聯乘系列作品，大家可以期待一番！

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜8. JACQUEMUS

今年是Jacquemus 品牌成立 15 週年，推出多個振奮人心、創意不斷的系列：例如婚紗系列「Le Mariage」、夏季海灘風的「Les Rayures」以及為慶祝週年的「La Casa」中Jennie 出場更成熱話，難怪今季排名上升2位！

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜7. BALENCIAGA

Balenciaga 今年由創意總監 Demna 上任，雖然主力季尾發力，但是年頭公佈，5月於上海舉辦的25年春季系列、在巴黎推出第 53 屆高訂時裝系列、重啟了Balenciaga Couture、重新推出 Le City 包等，將次文化融合極簡風格，讓人不禁期待起巴黎世家的新面貌。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜7. BALENCIAGA（BALENCIAGA）

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜6. VERSACE

Versace 自母集團Capri 年尾被Tapestry 集團收購後，Versace 的風格更趨向高雅率性，亦力求創新、嘗試不同面向。

今季 Cillian Murphy、Anne Hathaway 和 Rosy Zhao 所代言的 Versace Icons 廣告系列，更是重新詮釋標誌性的 Medusa 圖騰、將Versace定義成「永恆的優雅、前鋒」。另外，更宣布蔡徐坤 Kun 為 Versace 男裝全球大使以及發佈最新的中性球鞋 Dropped Mercury sneakers。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜5. BOTTEGA VENETA

雖然與上季的Lyst 榜單中排名相約，但截至 2024 年 6 月 30 日最新財報中，BOTTEGA VENETA 可以說是開雲集團眾多品牌中的「黑馬」，上半年營收近三百億。深受眾人追捧不單因為編織工藝，明星效應亦成助力：凍齡女神舒淇、防彈少年團BTS隊長RM金南俊以及男星 Jacob Elordi 成全球品牌大使引來不少呼聲。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜4. SAINT LAURENT

今年不少品牌都回歸本質，重塑、致敬以及展現品牌傳統，而SAINT LAURENT 亦加入簡潔優雅的行列，從Hailey Bieber 主演的 Summer 24系列、Glen Luchford 打造的 Men’s Winter 24 系列中可見輕奢元素「Queit Luxury」。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜4. SAINT LAURENT (IG@ysl)

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜3. PRADA

自上年被姐妹品牌MIU MIU打敗，屈居後位的 PRADA，年頭雖然再度邀請「黑寡婦」 Scarlett Johansson 出演全新 Prada Galleria 廣告以及舉辦了第三屆的 Prada Frames，雖然在PRADA 集團財報中可見穩健增長，但今季仍未打破MIU MIU 的壓制。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜3. PRADA (IG@PRADA)

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜2. MIU MIU

Miu Miu 雖然位居第二，勢力不容忽視，因為截至 2024 年 6 月 30 日的Prada 集團財報中，Miu Miu 的零售銷售額大漲 95%！雖然零售升幅與市場需求大增，但Miu Miu 並沒有急於生產，反而專注於文化層面，推出 Miu Miu Literary Club、Miu Miu Summer Reads 等，讓「Miu Miu」意義更為昇華以及深入民心。

Lyst 第2季時尚名牌排行榜｜1. LOEWE

雖然LVMH 財報第一季度業績報告中可見整體市場增長緩慢，仍無阻事隔一年，Loewe 再度登上全球最受歡迎品牌。Loewe 今季更投出不少驚喜亮點：上海舉行的首個大型品牌展覽「Crafted World」、為電影《挑戰者 Challengers》打造Zendaya 同款的「I Told Ya」T恤等，展現出品牌的多變性，贏得消費者的共鳴。