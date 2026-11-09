LACMA藝術與電影晚宴2026｜紅毯造型盤點:Rosé雙造型、朴寶劍全黑

第15屆LACMA藝術與電影晚宴（LACMA Art+Film Gala）早前於洛杉磯郡立藝術博物館盛大登場。今年繼續由 Gucci 擔綱主要贊助，並由 Leonardo DiCaprio 與 Eva Chow 共同出任主席，向視覺藝術家維亞·塞爾明斯（Vija Celmins）及導演丹尼·維勒納夫（Denis Villeneuve）致敬。紅毯上，BLACKPINK 的 Rosé、aespa 的寧寧（寧藝卓）與朴寶劍三位韓流面孔成為全場焦點，各自以截然不同的造型氣場撐起時尚大章。



LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點1. Rosé - Tiffany & Co.、Saint Laurent

Rosé身穿Saint Laurent黑色絲絨大衣式長禮服，腰際配有巨型蝴蝶結與華麗金色鈕扣，相襯Tiffany & Co.頂級珠寶，展現極致冷豔。隨後的表演環節，她換上由 August Barron特別打造的粉嫩色系拼接銀白蓬裙，演唱多首歌曲。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜ Rosé (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜ Rosé (IG@lacma)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點2. 寧寧 - Gucci

aespa成員寧寧身穿Gucci特別為她訂製的銀色閃鑽抹胸，外搭淺草綠色蓬鬆毛絨外套，下身則打破傳統紅毯長裙框架，選擇俐落的黑色長褲與煙燻眼妝相扣，展現出時尚Icon的不羈態度。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜ 寧寧 (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點3. 朴寶劍 - Gucci

身為Gucci全球品牌大使的朴寶劍，收起一貫標誌性的溫暖笑容，換上全黑剪裁西裝搭配寬廓形長褲。沒有過多的繁複綴飾，僅以簡約銀色首飾打亮視覺焦點，鬆弛卻不失正式感，展現出成熟冷酷的螢幕外氣場。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜朴寶劍 (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點4. Anya Taylor-Joy - Pierre Cardin

Anya Taylor-Joy 穿上由造型師 Law Roach 從品牌典藏中挑選的 Pierre Cardin 1997 春夏高級訂製服，銀色蕾絲吊帶裙搭輕盈薄紗披肩，散發宛如雕塑般的冷冽仙氣。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜Anya Taylor-Joy - Pierre Cardin (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點5. Nicole Kidman - Chanel

身為Chanel品牌大使的Nicole Kidman耀眼現身，選擇品牌芭蕾靈感蓬裙，搭配了隨性的高馬尾髮型，展現浪漫古典的柔美質感。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜Nicole Kidman - Chanel (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點6. Kylie Jenner - Ashi Studio

Kylie Jenner身穿Ashi Studio棕銀色鹿紋幾何印花露背禮服，搭配長裙擺，流線型的貼身設計勾勒出身材曲線。

LACMA藝術與電影晚宴2026｜Kylie Jenner - Ashi Studio (Getty Images)

LACMA藝術與電影晚宴2026｜造型盤點7. Kim Kardashian - Gucci

Kim Kardashian以Gucci 高級訂制設計禮服閃耀現身，深勃根地紅酒色禮服配以液態金屬感的珠飾亮片，腰際兩側則做了挖空剪裁，為洛杉磯的夜色增添了不同層次的奢華質感。