格林美獎2026｜女星造型盤點：Lady Gaga致敬McQueen、她引爭議？

第68屆格林美獎在本地時間2026年2月2日早上，於美國洛杉磯加密貨幣網體育館舉行。深受年輕樂迷歡迎的Lady Gaga、Sabrina Carpenter、ROSÉ和HUNTRIX等，都盛裝打扮踏上紅地氈和舞台，並帶動不少話題。以下盤點當日的焦點女星造型，不知大家喜歡哪一套呢？



格林美獎2026｜女星造型盤點1. Lady Gaga

憑〈Abracadabra〉獲得7項提名的Lady Gaga，在紅地氈上以黑色高領羽毛裙，加上優美線條輪廓和拖尾設計，展現出強勢與優雅。禮裙來自法國巴黎的Matières Fécales，該品牌於2025年3月創立，憑藉詭魅和誇飾的設計，每每在紅地氈上贏得不少關注。

Lady Gaga在舞台上，則換上由傳奇設計師Lee Alexander McQueen在2009年設計的秋季系列造型，以俐落貼身的輪廓，綴以羽毛元素，再加上頭罩，看來型格和矚目。其後她穿上同樣由Lee設計的Givenchy 1990春季高級訂製系列復古禮裙，以光滑亮澤的衣料與柔和的蕾絲碰撞，加上公主頭，頓時充滿優雅氣質。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Lady Gaga (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點2. Rosé

Rosé與Bruno Mars合唱的〈Apt.〉紅極一時，並入圍3項格林美獎提名。Rosé當日穿上Giambattista Valli高級訂製禮裙，以黑白對方形成俐落對比，加上皺褶和膨脹感的元素，打造獨特的魅力，綴以Tiffany & Co. 手鏈及戒指，打造閃爍一刻。她與Bruno Mars表演時，則換上白色吊帶上衣和黑領帶，締造甜美活力的氛圍。

格林美獎2026｜女星造型盤點：ROSÉ (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點：ROSÉ (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點3. HUNTRIX

憑〈GOLDEN〉一曲事業運逆襲的HUNTRIX，成員Audrey Nuna選擇Thom Browne白色高訂禮服，以西裝外套為主要設計，配襯不規則手袖，打造獨特的魅力。她在《Complex》訪問表示，選擇該品牌意義重大，是其爺爺最早期製作服飾時，接單的品牌之一。

負責作曲及演唱的EJAE，則穿寶藍色單肩禮裙，展現出莊重和優雅。而Rei Ami的GUVANCH訂製禮裙，是由白色條狀布料編織而成，配搭流蘇及羽毛頭飾，充滿矚目的感覺。

格林美獎2026｜女星造型盤點：HUNTRIX (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點4. Chappell Roan

每次登場都予人驚喜的Chappell Roan，今次決定挑戰尺度，以Mugler酒紅色妨紗禮裙登場，在脫下斗篷後，可見禮裙扣在乳環上，相當大膽，同時讓身上的紋身更為顯眼，以展現性感與型格。她在頒獎台上則換上Rodarte 2007秋季系列，以中間開口的單肩設計，締造優雅魅力。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Chappell Roan (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點5. Sabrina Carpenter

身材嬌小的Sabrina Carpenter穿Valentino禮裙登上紅地氈。禮裙以鏤空設計締造優美感，綴以閃石看來閃耀迷人，加上下半身以疊層及拖尾設計，締造出復古典雅的氛圍，與Sabrina的氣質非常配合。她亦佩戴Chopard高級珠寶系列鑽石耳環和戒指，增添迷人魅力。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Sabrina Carpenter (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點6. Olivia Dean

奪下「最佳新人獎」的Olivia Dean，選擇CHANEL作為戰衣，禮裙以黑白色調為主，上半部以刺繡展現細緻魅力，下半部則以雙層緞布裙，增添優雅氛圍，而腰部亦綴以羽毛等締造華麗矚目的感覺。在表演時她穿上紅色吊帶禮裙，與其小麥色肌膚相當合襯，打造出艷麗與性感。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Olivia Dean (品牌提供)

格林美獎2026｜女星造型盤點：Olivia Dean (品牌提供)

格林美獎2026｜女星造型盤點7. Miley Cyrus

獲提名「最佳流行演唱專輯」的Miley Cyrus，以型格的黑色皮革外套登場，並透過代表自己的字母胸針點綴，看來充滿個性。為配合帥氣的氛圍，她戴上Pomellato耳環，並以疊戴方式展示戒指。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Miley Cyrus (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點：Miley Cyrus (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點8. Margaret Qualley

CHANEL品牌大使Margaret Qualley亦有參與盛事，她穿上2026 Métiers d’Art高級工藝坊系列絲質禮裙，配搭Coco Crush戒指，看來簡約優雅，散發女神氣質。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Margaret Qualley (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點9. Paris Hilton

Paris Hilton造型充滿典雅華麗感，以黑色一字肩禮裙，襯搭Choker和絲絨長手套，打造出華麗氣場。禮裙腰間特別以放射線條修飾腰線，更顯出身材曲線的美態，襯搭Chopard珠寶締造矚目感覺。

格林美獎2026｜女星造型盤點：Paris Hilton (Getty Images)

格林美獎2026｜女星造型盤點：Paris Hilton (品牌提供)

格林美獎2026｜女星造型盤點10. Cher

傳奇歌手及演員Cher現身頒獎禮，以黑色皮革外套，內搭性感蕾絲裙，展現出型格及性感魅力。